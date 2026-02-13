Továbbra is nyeretlenek a címvédő svédek a férfi curlingtornán
A harmadik mérkőzését is elveszítette a címvédő svéd csapat a milánói téli olimpia férfi curlingtornáján.
Az északiak a négy éve Pekingben bronzérmes Kanadától kaptak ki.
A svájciak a kanadaiakhoz hasonlóan százszázalékosak három forduló után.
TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026
CURLING
Férfi selejtező
Svájc–Kína 9–7
Norvégia-Csehország 7–4
Németország-Olaszország 6–5, extra enddel
Kanada–Svédország 8–6
Az állás: 1. Kanada 3 győzelem/0 vereség, Svájc 3/0, 3. Olaszország 2/1, Nagy-Britannia 2/1, Németország 2/1 és Norvégia 2/1, 7. Egyesült Államok 1/2, 8. Kína 0/3, Csehország 0/3 és Svédország 0/3
A körmérkőzések után a legjobb négy jut az elődöntőbe.
(MTI)
