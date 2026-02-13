Továbbra is nyeretlenek a címvédő svédek a férfi curlingtornán

Az északiak a négy éve Pekingben bronzérmes Kanadától kaptak ki.

A svájciak a kanadaiakhoz hasonlóan százszázalékosak három forduló után.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA 2026

CURLING

Férfi selejtező

Svájc–Kína 9–7

Norvégia-Csehország 7–4

Németország-Olaszország 6–5, extra enddel

Kanada–Svédország 8–6

Az állás: 1. Kanada 3 győzelem/0 vereség, Svájc 3/0, 3. Olaszország 2/1, Nagy-Britannia 2/1, Németország 2/1 és Norvégia 2/1, 7. Egyesült Államok 1/2, 8. Kína 0/3, Csehország 0/3 és Svédország 0/3

A körmérkőzések után a legjobb négy jut az elődöntőbe.

(MTI)