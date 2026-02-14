A Lens ötgólos kiütéssel állt a Ligue 1 tabellájának élére

A Lens zsinórban harmadszor nyert a bajnokságban, így kihasználta a PSG pénteki vereségét, ezzel egypontos előnnyel a tabella élén áll (5–0). Roberto De Zerbi szerdai távozása után első mérkőzését játszotta az Olympique Marseille, amely Jacques Abardonado megbízott edző irányítása alatt két góllal vezetett, ám csak 2–2-es döntetlent játszott – a Strasbourg a 97. percben büntetőből egyenlített. A Lille immár hat bajnoki óta nyeretlen, miután 1–1-et játszott a Bresttel.

FRANCIA LIGUE 1

22. FORDULÓ

Olympique Marseille–Strasbourg 2–2 (Greenwood 14., Guiri 47., ill. Nanasi 73., Panichelli 90+7. – 11-esből)

Lille–Brest 1–1 (Perrin 71., ill. Labeau Lascary 58.)

Paris FC–Lens 0–5 (Said 24., 38., Thauvin 58. – 11-esből, R. Fofana 90., 90+5.)

Vasárnap játsszák

15.00: Le Havre–Toulouse

17.15: Lorient–Angers

17.15: Metz–Auxerre

20.45: Lyon–Nice

Pénteken játszották

Rennes–Paris SG 3–1 (Tamari 34., Lepaul 69., Embolo 81., ill. O. Dembélé 71.)

Monaco–Nantes 3–1 (Adingra 25., 28., Zakaria 30., ill. Centonze 45+1.)

Kiállítva: Golovin (65., Monaco)