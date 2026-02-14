A Lens ötgólos kiütéssel állt a Ligue 1 tabellájának élére
A Lens zsinórban harmadszor nyert a bajnokságban, így kihasználta a PSG pénteki vereségét, ezzel egypontos előnnyel a tabella élén áll (5–0). Roberto De Zerbi szerdai távozása után első mérkőzését játszotta az Olympique Marseille, amely Jacques Abardonado megbízott edző irányítása alatt két góllal vezetett, ám csak 2–2-es döntetlent játszott – a Strasbourg a 97. percben büntetőből egyenlített. A Lille immár hat bajnoki óta nyeretlen, miután 1–1-et játszott a Bresttel.
FRANCIA LIGUE 1
22. FORDULÓ
Olympique Marseille–Strasbourg 2–2 (Greenwood 14., Guiri 47., ill. Nanasi 73., Panichelli 90+7. – 11-esből)
Lille–Brest 1–1 (Perrin 71., ill. Labeau Lascary 58.)
Paris FC–Lens 0–5 (Said 24., 38., Thauvin 58. – 11-esből, R. Fofana 90., 90+5.)
Vasárnap játsszák
15.00: Le Havre–Toulouse
17.15: Lorient–Angers
17.15: Metz–Auxerre
20.45: Lyon–Nice
Pénteken játszották
Rennes–Paris SG 3–1 (Tamari 34., Lepaul 69., Embolo 81., ill. O. Dembélé 71.)
Monaco–Nantes 3–1 (Adingra 25., 28., Zakaria 30., ill. Centonze 45+1.)
Kiállítva: Golovin (65., Monaco)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Lens
|22
|17
|1
|4
|42–17
|+25
|52
|2. Paris SG
|22
|16
|3
|3
|49–19
|+30
|51
|3. Lyon
|21
|13
|3
|5
|34–20
|+14
|42
|4. Marseille
|22
|12
|4
|6
|48–29
|+19
|40
|5. Lille
|22
|10
|4
|8
|35–31
|+4
|34
|6. Rennes
|22
|9
|7
|6
|34–35
|–1
|34
|7. Strasbourg
|22
|9
|4
|9
|36–29
|+7
|31
|8. Monaco
|22
|9
|4
|9
|35–34
|+1
|31
|9. Toulouse
|21
|8
|6
|7
|31–24
|+7
|30
|10. Angers
|21
|8
|5
|8
|22–25
|–3
|29
|11. Lorient
|21
|7
|7
|7
|27–33
|–6
|28
|12. Brest
|22
|7
|6
|9
|29–34
|–5
|27
|13. Le Havre
|21
|5
|8
|8
|18–26
|–8
|23
|14. Nice
|21
|6
|5
|10
|27–38
|–11
|23
|15. Paris FC
|22
|5
|7
|10
|26–39
|–13
|22
|16. Auxerre
|21
|3
|5
|13
|14–29
|–15
|14
|17. Nantes
|22
|3
|5
|14
|20–40
|–20
|14
|18. Metz
|21
|3
|4
|14
|21–46
|–25
|13