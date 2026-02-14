Nemzeti Sportrádió

A Lens ötgólos kiütéssel állt a Ligue 1 tabellájának élére

VARGA BALÁZS
2026.02.14. 23:36
Párizsban szerzett öt gólt a Lens (Fotó: Getty Images)
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 22. fordulójának szombati játéknapján a Lens 5–0-ra nyert idegenben, míg a Lille és a Marseille csak ikszelt hazai pályán.

A Lens zsinórban harmadszor nyert a bajnokságban, így kihasználta a PSG pénteki vereségét, ezzel egypontos előnnyel a tabella élén áll (5–0). Roberto De Zerbi szerdai távozása után első mérkőzését játszotta az Olympique Marseille, amely Jacques Abardonado megbízott edző irányítása alatt két góllal vezetett, ám csak 2–2-es döntetlent játszott – a Strasbourg a 97. percben büntetőből egyenlített. A Lille immár hat bajnoki óta nyeretlen, miután 1–1-et játszott a Bresttel.

FRANCIA LIGUE 1
22. FORDULÓ
Olympique Marseille–Strasbourg 2–2 (Greenwood 14., Guiri 47., ill. Nanasi 73., Panichelli 90+7. – 11-esből)
Lille–Brest 1–1 (Perrin 71., ill. Labeau Lascary 58.)
Paris FC–Lens 0–5 (Said 24., 38., Thauvin 58. – 11-esből, R. Fofana 90., 90+5.)

Vasárnap játsszák
15.00: Le Havre–Toulouse
17.15: Lorient–Angers
17.15: Metz–Auxerre
20.45: Lyon–Nice
Pénteken játszották
Rennes–Paris SG 3–1 (Tamari 34., Lepaul 69., Embolo 81., ill. O. Dembélé 71.)
Monaco–Nantes 3–1 (Adingra 25., 28., Zakaria 30., ill. Centonze 45+1.)
Kiállítva: Golovin (65., Monaco)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Lens22171442–17+2552
  2. Paris SG22163349–19+3051
  3. Lyon21133534–20+1442
  4. Marseille22124648–29+1940
  5. Lille22104835–31+434
  6. Rennes2297634–35–134
  7. Strasbourg2294936–29+731
  8. Monaco2294935–34+131
  9. Toulouse2186731–24+730
10. Angers2185822–25–329
11. Lorient2177727–33–628
12. Brest2276929–34–527
13. Le Havre2158818–26–823
14. Nice21651027–38–1123
15. Paris FC22571026–39–1322
16. Auxerre21351314–29–1514
17. Nantes22351420–40–2014
18. Metz21341421–46–2513

 

 

