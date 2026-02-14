Férfi kézilabda Ek: kétgólos hátrányban a Balatonfüred a nyolcaddöntőben

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

BANÍK KARVINÁ (cseh)–BALATONFÜREDI KSE 30–28 (13–12)

Karviná, 1000 néző. V: Peretz, Schwartz (izraeliek)

KARVINÁ: MOKROS 1 – BAJER 4, Fulnek 3 (1), Nantl 2, PATZEL 3 (1), KOSTÁLEK 5, Uzek 2. Csere: Zarsky (kapus), Harabis 4 (1), Skalicky 1, SIROKY 5, Hlousek. Edző: Michal Bruna

BALATONFÜRED: DEMÉNYI – HORNYÁK P. 6 (5), Rozman 3, NÉMETH B. 5, Vasziljev 1, Varga M. 1, Tóth N. 2. Csere: Füstös (kapus), Fekete B. 1, Simotics, Szretenovics 2, KLUCSIK 3, Melnicsuk 2, Urbán-Patocskai 1, Garajszki 1, Szabó L. Edző: Kis Ákos

Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–1. 11. p.: 3–4. 16. p.: 5–5. 22. p.: 8–7. 27. p.: 10–10. 34. p.: 16–13. 40. p.: 18–17. 47. p.: 23–22. 51. p.: 27–23. 55. p.: 29–24. 59. p.: 28–26

Kiállítások: 16, ill. 14 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 7/5

MESTERMÉRLEG

Kis Ákos: – A legjobban annak örülök, hogy maradt esélyünk a visszavágóra. Javulnunk kell, és akkor a továbbjutás nem elképzelhetetlen. Sajnos a kapussal szemben nagyon sok ziccert hibáztunk, egy hetünk van, hogy feljavuljunk.

A vendégektől hiányzott a csapatkapitány Bóka Bendegúz, aki a sorozatterhelés közepette ezúttal pihenőt kapott.

Kettesével szerezték góljaikat a csapatok, ezért egyik sem tudott jelentős előnyre szert tenni. Az első félidő utolsó öt percében négy kiállítás is sújtotta a magyar csapatot, ráadásul Simotics Mátyás piros lappal végleg kivált a játékból. Mindezek ellenére a cseh bajnoki címvédő és listavezető a szünetben csupán 13-12-re vezetett. Az első félidőben meglehetősen pontatlanul céloztak a csapatok: a Karvina 14, a Füred 13 lövést rontott.

A második felvonás elején három találattal elléptek a csehek, majd Németh Balázs találataival visszazárkóztak a vendégek. Egy ideig felváltva születtek a gólok, majd a létszámfölényes támadásokat vezető Karvina egy 4-0-s sorozattal eldöntötte a meccset, ráadásul Urbán-Patocskai Csongor térdsérülés miatt kivált a játékból. A legvégén kimondottan taktikusan kézilabdázott a magyar csapat, és az utolsó két góllal csökkentették a különbséget, ami rendkívül fontos volt a visszavágó előtt.

Hornyák Péter hat, Németh Balázs öt góllal, Deményi Xavér tíz védéssel zárt. A túloldalon Petr Siroky és Vaclav Kostalek öt-öt, Denis Harabis és Pavel Bajer négy-négy találattal, Petr Mokros 17 védéssel, 40%-os hatékonysággal vette ki részét a sikerből.

A visszavágót jövő vasárnap rendezik.