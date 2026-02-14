Az FTC tizenegyesekkel búcsúztatta a Puskás Akadémiát a női Magyar Kupában

Az FTC fordított a Puskás Akadémia otthonában, ám a felcsútiak egy öngóllal egyenlítettek, a 2–2-es rendes játékidő után pedig jöhettek a tizenegyesek. Az első öt párban senki sem hibázott, a hatodikban viszont hazai részről Tuza Petra a jobb alsó mellé lőtt, ezzel a Ferencváros jutott tovább.

Az ETO FC hazai pályán 2–1-es hátrányban Ernestina Abambila piros lapja miatt emberhátrányba is került, ennek ellenére a második félidőben fordított, és 3–2-re legyőzte a Pécset. A Honvéd két-, a DVTK háromgólos idegenbeli sikerrel jutott az elődöntőbe, ahol a két csapat egymással találkozik majd, míg a győriek az FTC-vel csapnak össze.

NŐI MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

ETO FC–PMFC 3–2

Újpest FC–DVTK 0–3

Puskás Akadémia–Ferencváros 2–2 – 11-esekkel 5–6

Viktória FC–Budapest Honvéd 0–2