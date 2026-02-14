Emberelőnyben győzte le a Juventust az Inter

Furcsa góllal szerzett vezetést az Internazionale a Juventus ellen az olasz élvonal 25. fordulójának rangadóján: Luis Henrique laposan középre adott a tizenhatos bal oldalától, a labda a blokkolni igyekvő Andrea Cambiaso lábán irányt változtatva a kapu rövid sarka felé vette az irányt, és hiába helyezkedett éppen ott Michele Di Gregorio, a meglepett kapus lába felett átpattanva egyenesen a hálóba gurult. A sors fintora, hogy tíz perc sem telt el, amikor Cambiaso javította a „hibáját”, kiváló ütemben érkezett Weston McKennie jobb oldalról beadott labdájára, és a védőket megelőzve közelről a kapuba lőtt.

A gólváltás megadta a mérkőzés alaphangját, habár az iramra korábban sem lehetett panasz, a pálya minden szegletében óriási harc folyt a labdáért. Részben talán ennek a feszültségnek tudható be, hogy Pierre Kalulu még az első félidőben begyűjtött két sárga lapot, és a 42. percben tíz emberre fogyatkozott a Juventus, a torinóiak a folytatásban így az ellentámadásaikra helyezték a hangsúlyt, és arra, hogy ne kapjanak több gólt.

A térfélcserét követően a várakozásoknak megfelelően a milánóiak futballoztak mezőnyfölényben, ám mivel a Juventus jól védkezett, jó ideig gólt nem tudtak szerezni. Aztán elég volt egy pillanat, hogy minden megváltozzon: a 76. percben Federico Dimarco bal oldalról érkező beadását a tíz perccel korábban pályára küldött Francesco Pio Esposito fejelte a hálóba. A hazai csapat azonban ezúttal sem tudta megtartani előnyét: Weston McKennie újabb gólpasszal jelentkezett, ezúttal Manuel Locatellit hozta játékba, aki tizennégy méterről szép mozdulattal kilőtte a kapu jobb alsó sarkát. A csattanó viszont még hátravolt, a rendes játékidő utolsó percében Piotr Zielinski talált a kapuba, az Internazionale így hatalmas küzdelemben megnyerte a rangadót.

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Internazionale–Juventus 3–2 (Cambiaso 17. – öngól, Esposito 76., Zielinski 90., ill. Cambiaso 26., Locatelli 83.)

Kiállítva: Kalulu (42., Juventus)

Como–Fiorentina 1–2 (Parisi 77. – öngól, ill. Fagioli 26., Kean 54. – 11-esből)

Kiállítva: Morata (85., Como)

Lazio–Atalanta 0–2 (Éderson 41. – 11-esből, Zalewski 60.)

Vasárnap

12.30: Udinese–Sassuolo (Tv: Match4)

15.00: Cremonese–Genoa

15.00: Parma–Hellas Verona (Tv: Match4)

18.00: Torino–Bologna (Tv: Arena4)

20.45: Napoli–Roma (Tv: Match4)

Hétfő

20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Pisa–Milan 1–2 (Loyola 71., ill. Loftus-Cheek 39., Modric 85.)

Kiállítva: Rabiot (Milan, 90+1.)