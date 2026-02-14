Emberelőnyben győzte le a Juventust az Inter
Furcsa góllal szerzett vezetést az Internazionale a Juventus ellen az olasz élvonal 25. fordulójának rangadóján: Luis Henrique laposan középre adott a tizenhatos bal oldalától, a labda a blokkolni igyekvő Andrea Cambiaso lábán irányt változtatva a kapu rövid sarka felé vette az irányt, és hiába helyezkedett éppen ott Michele Di Gregorio, a meglepett kapus lába felett átpattanva egyenesen a hálóba gurult. A sors fintora, hogy tíz perc sem telt el, amikor Cambiaso javította a „hibáját”, kiváló ütemben érkezett Weston McKennie jobb oldalról beadott labdájára, és a védőket megelőzve közelről a kapuba lőtt.
A gólváltás megadta a mérkőzés alaphangját, habár az iramra korábban sem lehetett panasz, a pálya minden szegletében óriási harc folyt a labdáért. Részben talán ennek a feszültségnek tudható be, hogy Pierre Kalulu még az első félidőben begyűjtött két sárga lapot, és a 42. percben tíz emberre fogyatkozott a Juventus, a torinóiak a folytatásban így az ellentámadásaikra helyezték a hangsúlyt, és arra, hogy ne kapjanak több gólt.
A térfélcserét követően a várakozásoknak megfelelően a milánóiak futballoztak mezőnyfölényben, ám mivel a Juventus jól védkezett, jó ideig gólt nem tudtak szerezni. Aztán elég volt egy pillanat, hogy minden megváltozzon: a 76. percben Federico Dimarco bal oldalról érkező beadását a tíz perccel korábban pályára küldött Francesco Pio Esposito fejelte a hálóba. A hazai csapat azonban ezúttal sem tudta megtartani előnyét: Weston McKennie újabb gólpasszal jelentkezett, ezúttal Manuel Locatellit hozta játékba, aki tizennégy méterről szép mozdulattal kilőtte a kapu jobb alsó sarkát. A csattanó viszont még hátravolt, a rendes játékidő utolsó percében Piotr Zielinski talált a kapuba, az Internazionale így hatalmas küzdelemben megnyerte a rangadót.
OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Internazionale–Juventus 3–2 (Cambiaso 17. – öngól, Esposito 76., Zielinski 90., ill. Cambiaso 26., Locatelli 83.)
Kiállítva: Kalulu (42., Juventus)
Como–Fiorentina 1–2 (Parisi 77. – öngól, ill. Fagioli 26., Kean 54. – 11-esből)
Kiállítva: Morata (85., Como)
Lazio–Atalanta 0–2 (Éderson 41. – 11-esből, Zalewski 60.)
Vasárnap
12.30: Udinese–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Cremonese–Genoa
15.00: Parma–Hellas Verona (Tv: Match4)
18.00: Torino–Bologna (Tv: Arena4)
20.45: Napoli–Roma (Tv: Match4)
Hétfő
20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Pisa–Milan 1–2 (Loyola 71., ill. Loftus-Cheek 39., Modric 85.)
Kiállítva: Rabiot (Milan, 90+1.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|25
|20
|1
|4
|60–21
|+39
|61
|2. Milan
|24
|15
|8
|1
|40–18
|+22
|53
|3. Napoli
|24
|15
|4
|5
|36–23
|+13
|49
|4. Juventus
|25
|13
|7
|5
|43–23
|+20
|46
|5. Roma
|24
|15
|1
|8
|29–14
|+15
|46
|6. Atalanta
|25
|11
|9
|5
|34–21
|+13
|42
|7. Como
|24
|11
|8
|5
|38–18
|+20
|41
|8. Lazio
|25
|8
|9
|8
|26–25
|+1
|33
|9. Udinese
|24
|9
|5
|10
|27–36
|–9
|32
|10. Bologna
|24
|8
|6
|10
|32–31
|+1
|30
|11. Sassuolo
|24
|8
|5
|11
|27–34
|–7
|29
|12. Cagliari
|24
|7
|7
|10
|28–33
|–5
|28
|13. Torino
|24
|7
|6
|11
|24–42
|–18
|27
|14. Parma
|24
|6
|8
|10
|16–30
|–14
|26
|15. Genoa
|24
|5
|8
|11
|29–37
|–8
|23
|16. Cremonese
|24
|5
|8
|11
|21–33
|–12
|23
|17. Fiorentina
|25
|4
|9
|12
|29–39
|–10
|21
|18. Lecce
|24
|5
|6
|13
|15–31
|–16
|21
|19. Pisa
|25
|1
|12
|12
|20–42
|–22
|15
|20. Verona
|24
|2
|9
|13
|18–41
|–23
|15