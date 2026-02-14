Háromszettes, de szoros hazai sikerek a női röpi Extraliga rájátszásának negyeddöntőjében

A Challenge-kupa szerdai elődöntőjére készülő KHG Kaposvári NRC volt az újonc TFSE elleni mérkőzés esélyes, s ha csak a szettarányt nézzük, akkor sima 3:0 lett a javukra, de ha már kicsit a dolgok mögé nézünk, akkor láthatjuk, hogy a fővárosiak mindhárom szettben húsz pont fölé jutottak, helyenként vezettek, sőt az első játszmában kétszer szettlabdájuk is volt. Jókay Zoltán csapata tehát alaposan megkeserítette a házigazda életét és ezek alapján Vincent Lacombe lányai nem mehetnek biztosra a jövő vasárnapi második találkozón, Budapesten.

Hasonló volt a helyzet az Újpest és a MÁV Előre csatájában: Ugyan mindhárom játszmát a lila-fehérek nyerték, de mindhárom szorosan alakult, s mindháromban legalább húsz pontig jutottak a vendégek. Persze, a rájátszásban teljesen mindegy a szett és a pontarány, csak a győzelem ténye a fontos, ebben pedig a fővárosiak állnak jobban, akik ebben az idényben mindig nyertek a székesfehérváriak ellen. Az újpesti szurkolók amúgy is ki vannak éhezve a sikerre, hiszen legutóbb 2019-ben sikerült a csapatnak bejutnia az elődöntőbe. Ez a rossz sorozat azonban most véget érhet, akár már jövő hét szerdán, amennyiben azonban szükség lesz egy harmadik, mindent eldöntő találkozóra is, úgy azt majd szombaton játsszák a Szilágyi utcában.

RÖPLABDA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

KHG KAPOSVÁRI NRC–TFSE 3:0 (25, 23, 22)

Kaposvár, 412 néző. V: Szarka, Kiss Z.

KAPOSVÁR: Da Silva 7, FEGYIK 9, GIORGI 10, Bagyinka 7, RABELO 21, Szerényi 6. Csere: Szerencsés, Guimares (liberók), Kalmár 1, Horváth L. 2, Johnson. Edző: Vincent Lacombe

TFSE: Boros 7, Tatár 5, Zen 4, KIS D. 21, Tátrai Zs. 2, Nagy V. 8. Csere: Kucsera, Weidemann (liberók), Tarr 6, Báder, Rádosi. Edző: Jókay Zoltán

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 3:4, 8:7, 9:11, 12:12, 12:14, 17:15, 18:20, 23:21, 23:24. 2. játszma: 2:1, 4:4, 7:5, 8:8, 13:9, 14:13, 18:15, 19:20, 20:22, 24:22. 3. játszma: 0:5, 3:6, 5:11, 10:12, 10:14, 15:15, 16:18, 21:19, 24:20

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Kaposvár javára

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – A győzelmen kívül nincs minek nagyon örülni, se a taktika, se a játék, se az agresszivitás nem volt megfelelő. Volt elég időnk pihenni, így remélem ez csak a rájátszás miatti nyomás miatt volt. Szerdán mindenből sokkal többet kell nyújtanunk, ha fel akarjuk venni a versenyt az olaszokkal.

Jókay Zoltán: – Ez az eredmény a realitás, és most dicséret illeti a lányokat, mert szépen játszottak, és amig taktikusak voltunk, addig a lépést is tudtuk tartani. Csak azt sajnálom, hogy a végjátékokat már nem bírtuk.

ÚJPESTI TE–MÁV ELŐRE FOXCONN 3:0 (20, 22, 23)

Szilágyi u., 130 néző. V: Jámbor Adler.

UTE: JORDANOVA 12, Ambrosio 5, Kucharska 3, TKACSENKO 21, NACSA-PEKÁRIK 8, Pezelj 5. Csere: Dömsödi (liberó), Fábián. Edző: Alejandro Altamirano

MÁV ELŐRE: Dzjuba 11, Hollósi 7, Fitzpatrick 3, THOMSEN 15, McEwan 8, Kotormán 4. Csere: Nagy-Hegyesi (liberó), Sziládi 5, Rieder, Jeszek. Edző: Kaszap Tamás

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 5:2, 10:5, 14:6, 15:10, 17:13, 21:15, 22:19, 24.19. 2. játszma: 0:1, 8:2, 9:5, 13:11, 18:13, 19:17, 24.20. 3. játszma: 1:4, 5:6, 9:7, 13:9, 14:13, 17:18, 23:20, 23:23

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az UTE javára

MESTERMÉRLEG

Alejandro Altamirano: – Bár 3:0-ra győztünk, minden szett nagyon szoros volt. De nekünk most az volt a fontos, hogy hazai pályán a saját szurkolóinknak erőt mutassunk. Megpróbáljuk szerdán idegenben lezárni a párharcot.

Kaszap Tamás: – Több, mint egy szett kellett, hogy megérkezzünk a meccsbe. De aztán sikerült felépíteni a játékunkat. Sajnos a végjátékban a fontos labdamenetekben, nem jó döntéseket hoztunk, de nincs olyan hibánk, amit szerdáig ne lehetne kijavítani. Én úgy készülök, hogy a jövő héten még egyszer vissza kell majd jönnünk.