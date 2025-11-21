Pécsen sem hibázott, még mindig százszázalékos a Veszprém a futsal NB I-ben
Nem történt meglepetés a futsal NB I 13. fordulójának pénteki játéknapján, a címvédő és százszázalékos mérleggel a tabella élén álló Veszprém könnyedén nyert 6–0-ra az újonc PTE-PEAC otthonában, míg a Nyírbátor is magabiztos, 5–0-s győzelmet aratott Szombathelyen a Haladás ellen.
Az eddigi összes meccsét megnyerő bakonyi csapatnak nem okozott gondot a három pont begyűjtése Pécsen, hiszen már a szünetben négy góllal vezetett, majd a fordulás után is lőtt kettőt, így 13 forduló után is százszázalékos mérleggel áll a tabella élén.
A Nyírbátornak megérte keresztülutaznia az országot, ugyanis simán, 5–0-ra nyert Szombathelyen a sereghajtó Haladás ellen.
FÉRFI FUTSAL NB I
13. FORDULÓ
Haladás VSE–Nyírbátor 0–5
PTE-PEAC–Veszprém 0–6
CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK
DEAC–Nyíregyháza 3–3
Berettyóújfalu–Kecskemét 1–1
Magyar Futsal Akadémia–Aramis SE 4–3
H.O.P.E. Futsal–Újpest 3–5
