Pécsen sem hibázott, még mindig százszázalékos a Veszprém a futsal NB I-ben

Az eddigi összes meccsét megnyerő bakonyi csapatnak nem okozott gondot a három pont begyűjtése Pécsen, hiszen már a szünetben négy góllal vezetett, majd a fordulás után is lőtt kettőt, így 13 forduló után is százszázalékos mérleggel áll a tabella élén.

A Nyírbátornak megérte keresztülutaznia az országot, ugyanis simán, 5–0-ra nyert Szombathelyen a sereghajtó Haladás ellen.

FÉRFI FUTSAL NB I

13. FORDULÓ

Haladás VSE–Nyírbátor 0–5

PTE-PEAC–Veszprém 0–6

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK

DEAC–Nyíregyháza 3–3

Berettyóújfalu–Kecskemét 1–1

Magyar Futsal Akadémia–Aramis SE 4–3

H.O.P.E. Futsal–Újpest 3–5