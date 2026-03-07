Az UVSE a BVSC-t, az FTC a Dunaújvárost győzte le a női vízilabda ob I-ben

Az UVSE-ben Faragó Kamilla négy gólt dobott, akárcsak a Fradiban a görög Eleftheria Plevritu.

VÍZILABDA

Mol ob I, nők. Felsőház. 4. forduló

FTC-Telekom–Dunaújvárosi FVE 19–6 (6–0, 5–1, 5–2, 3–3)

G: E. Plevritu 4, Keszthelyi R. 3, Gurisatti, Hertzka, Ortiz, Szilágyi D. 2-2, De Vries, Farkas T., Leimeter, Vályi V., ill. Garda, Borsi 2-2, Pál, Sümegi

UVSE Helia-D–BVSC-Manna ABC 16–12 (4–2, 4–3, 5–3, 3–4)

G: Faragó K. 4, Hajdú K., Tiba 3-3, Ármai 2, Aubéli, Alaksza, Fekete F., Mácsai, ill. Lendvay, Tóth Fruzsina 3-3, Gorter, Pőcze 2-2, Dömsödi Dalma, Mucsy

Az állás: 1. FTC 39 pont, 2. UVSE 33, 3. BVSC 25, 4. Eger 23, 5. Dunaújváros 21, 6. III. Kerület 9

Alsóház. 3. forduló

KSI SE–Tatabányai VSE 12–14 (3–2, 1–4, 6–3, 2–5)

G: Kemény 5, Péter 2, Ábrahám, Binder, Bozsó, Forster, Szopori, ill. Orbán 5, Zantleitner 3, Pelle, Perjési, Tordai 2-2

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Semmelweis OSC 21–13 (3–4, 7–1, 6–2, 5–6)

G: Felkai 6, Mihály 5, Baksa B., Tátrai Sz. 3-3, Pádár 2, E. Cuk, M. Cuk, ill. Kátai-Benedek, Nagy J. 3-3, Awad, Závodi 2-2, Regős, Szűcs G., Veres

Az állás: 1. Győr 7, 2. Szeged 6 (43–26), 3. KSI 6 (34–31), 4. Szentes 5, 5. Tatabánya 3, 6. SE OSC 0