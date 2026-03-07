Gól nélküli döntetlennel zárult le a Paks öt mérkőzés óta tartó vereségsorozata

LABDARÚGÓ NB I

25. FORDULÓ

ÚJPEST FC–PAKSI FC 0–0

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5117 néző. Vezette: Rúsz

Kiállítva: Fiola (81., Újpest)

Ilyen az, amikor semmi sem akar összejönni... Horváth Kevin középkezdése után Balogh Balázs ívelt volna előre, ám ahelyett, hogy előrejuttatta volna a labdát, olyan gyertyát rúgott, ami talán még akkor sem sikerült volna neki, ha ez lett volna a célja. Nos, látva a Paksi FC utóbbi hetekben nyújtott teljesítményét, de még inkább az eredménysorát, annyira nem volt meglepő, hogy az egyébként technikailag igen csak képzett, rutinos középpályástól ilyen megmozdulást lássunk, hiszen az együttes szinte minden előzmény nélkül rettenetes szériába került, a legutóbbi hat tétmérkőzését egyaránt elveszítette – Bognár György vezetőedzővel ilyen még nem fordult elő, amióta a csapat felkészítéséért felel.

A kezdés sok jót ugyan nem vetített előre, a paksiak lényegesen veszélyesebben kezdték a meccset, mint a sorozatban harmadik hazai győzelmére hajtó Újpest. A vendégek sorra lőtték be oldalról a labdát, kihasználva a házigazda szellős védekezését a széleken – főként Bévárdi Zsombor próbálkozhatott. Egy lecsúszó labda csaknem megtréfálta Banai Dávidot, a kapus Zeke Márió bal oldali beadása után látványos mozdulattal tolta ki a léc alól... A 20. percben már ő is verve volt, Szabó János bólintása után a bal felső sarokban irányába tartott a labda, csakhogy Patrizio Stronati a gólvonal elől fejjel mentett. A 26. percben Hahn János előtt is nagy lehetőség adódott, ám Banai Dávid lábbal hárított. A védés után Elbert András, az újpestiek kapusedzője elégedetten biccentett a sajtópáholyban, ő azért szorult a médiamunkások mellé, mert az NB I-ben csak egy kapusedző ülhet a kispadon, a lehetőség pedig Balajcza Szabolcsot illette. A 34. percig kellett várni az első igazán nagy hazai helyzetre, Aljosa Matko kapott labdát a tizenhatoson belül, ám nem sikerült tíz méterről kilőnie a hosszú, jobb alsó sarkot. A játékrész utolsó másodperceiben a túloldalon Hahn János hasonló pozícióból vette célba a bal alsót, de neki sem sikerült a hálóba juttatni a labdát – ez volt az utolsó megmozdulása a meccsen, a szünetben ugyanis lecserélték.