Bondár Anna kikapott Muchovától az Indian Wells-i tenisztornán

A nyitó körben Elsa Jacquemot-t legyőző magyar játékos jól kezdte a szombati mérkőzést, rögtön elvette ellenfele szerváját és 2:0-re ellépett, ám cseh riválisa gyorsan egyenlíteni tudott. Ezek után mindkét fél hozta adogatásait, majd 5:4-nél a világranglistán 66. Bondár négy meccslabdát is kiharcolt, Muchová azonban mindet hárította és egyenlített, a következő játékban pedig brékelt, és 68 perc alatt, 7:5-re megnyerte a szettet.

A második játszma már kevesebb izgalmat tartogatott, mert Bondár ugyan az első játékot még megnyerte, de ezt követően ellenfele sorozatban öt játékot hozott, majd 5:2-nél kiszerválta a találkozót.

WTA-TORNA, INDIAN WELLS (9.4 millió dollár, kemény)

2. forduló (a 32 közé jutásért)

Karolína Muchová (cseh, 13.)–Bondár Anna 7:5, 6:2

(MTI)