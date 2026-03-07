Nemzeti Sportrádió

Svédország és Spanyolország is kijutott a női kézilabda Európa-bajnokságra

2026.03.07.
A női kézilabda Eb-selejtező 4. fordulójában Svédország és Spanyolország is győzött, így mindkét együttes kijutott a decemberi kontinenstornára, a teljes mezőnyből elsőként.

 

A 3. csoportban a szerbek elleni győzelem alkalmával Clara Lerby hét gólt dobott, de a kapuban Evelina Eriksson 42 százalékos és Johanna Bundsen 44 százalékos védési hatékonysága is kellett a svédek győzelméhez.

Az 5. csoportban a spanyoloknál Danila So Delgado hét, Paula Arcos hat góllal alapozta meg a győzelmet az osztrákok ellen.

A csoportok első két-két helyezettje kijut a kontinenstorna, valamint a hat kvartettből a négy legjobb csoportharmadik is kvalifikál.

KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
4. FORDULÓ
3. csoport
Észak-Macedónia–Belgium 33–28
A csoport állása: 1. Németország 6 pont (3 meccs), 2. Szlovénia 4 (3), 3. Észak-Macedónia 2 (96–116), 4. Belgium 2 (97–127)

5. csoport
Svédország–Szerbia 27–22
Az állás: 1. Svédország 8 pont – már kijutott, 2. Szerbia 4, 3. Ukrajna 3, 4. Litvánia 0

6. csoport
Spanyolország–Ausztria 34–24
Az állás: 1. Spanyolország 8 pont – már kijutott, 2. Ausztria 4, 3. Izrael 0 (52–77), 4. Görögország 0 (37–64)

 

Ezek is érdekelhetik