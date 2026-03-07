A Wrexham hosszabbításra kényszerítette a Chelsea-t, de a londoniak jutottak be az FA-kupa negyeddöntőjébe

A Chelsea mintha kissé lebecsülte volna az ötödosztályból néhány év alatt a másodosztályba emelkedő Wrexhamet, Liam Rosenior alaposan felforgatta a kezdőcsapatot. Cole Palmer, Moises Caicedo és Enzo Fernandez el sem utazott a csapattal, míg Joao Pedro, Reece James és Marc Cucurella csak a kispadon kezdett. A hazaiak pedig érezték, hogy nagy lehetőség előtt állnak, és ennek megfelelően óriási lelkesedéssel vetették bele magukat a mérkőzésbe.

A hollywoodi tulajdonosok, Ryan Reynolds és Rob McElhenney már a 18. percben ünnepelhettek: Callum Doyle nagyszerű indítását követően Sam Smith talált a kapuba. Ugyanakkor sejthették a hazaiak, hogy ezzel az egy góllal nem lesz elintézve a továbbjutás, és bizony a londoniak már az első félidőben egyenlítettek. Méghozzá kissé komikus góllal. Alejandro Garnacho lövése után a gólvonalról próbált menteni George Thomason, de szerencsétlen módon Arthur Okonkwo kapusra lőtte a labdát, amely onnan a kapuba pattant.

A kapott gól egyáltalán nem törte meg a hazaiakat. Olyannyira, hogy a második félidőben is méltó partnerei voltak a Chelseanek, majd szinte felrobbant a stadion, amikor a hajrában ismét sikerült megszerezniük a vezetést. Josh Windass lövése megpattant Callum Doyle-on, aki így a gólpassza után egy gólt is elkönyvelhetett. A londoniak azonban pár percen belül újra egyenlítettek, ráadásul a 93. percben a videobíró jelzett a játékvezetőnek, aki kiállította az Alejandro Garnachót felrúgó George Dobsont.

Innentől hatalmas bravúr lett volna, ha a Wrexham kiharcolja a továbbjutást. Nem is sikerült neki: a hosszabbításban az első gólban és a kiállításban is főszerepet vállaló Alejandro Garnacho lőtt kapásból a kapuba, a Wrexham pedig ugyan egy szöglet után kishíján egyenlített, a VAR azonban les miatt érvénytelenítette a gólt, ráadásul Joao Pedro a végén magabiztossá tette a Chelsea győzelmét. 2–4

ANGOL FA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, szombati mérkőzések

Wrexham (II.)–Chelsea 2–4 (S. Smith 18., C. Doyle 78., ill. Okonkwo 40. – öngól, Acheampong 82., Garnacho 96., Joao Pedro 120+5.) – hosszabbítás után

Kiállítva: Dobson (90+3., Wrexham)

Mansfield (III.)–Arsenal 1–2 (W. Evans 50., ill. Madueke 41., Eze 66.)

21.00: Newcastle United–Manchester City (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

13.00: Fulham–Southampton (II.) (Tv: Spíler1)

14.30: Port Vale (III.)–Sunderland (Tv: Spíler 1)

17.30: Leeds United–Norwich City (II.) (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

20.30: West Ham United–Brentford (Tv: Spíler1)

Pénteken játszották

Wolverhampton Wanderers–Liverpool 1–3 (Hvang 90+1., ill. Robertson 51., Szalah 53., C. Jones 74.)