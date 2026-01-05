Nemzeti Sportrádió

Futsal NB I: a Kecskemét meglepte a Nyíregyházát, nyert a Veszprém és az Újpest is

2026.01.05. 22:20
A kék mezes Kecskemét hatszor vette be a Nyíregyháza kapuját (Fotó: ScoreGoal Kecskemét/Facebook)
A férfi futsal NB I 19. fordulójában a Kecskemét legyőzte a harmadik helyezett Nyíregyházát, az éllovas Veszprém és a második Újpest viszont nem botlott, mindkét csapat hazai pályán nyert. Emellett a DEAC idegenben, az Aramis SE otthon aratott sikert.

A következő, 20. fordulót február 11. és 13. között rendezik meg.

FÉRFI FUTSAL NB I
19. FORDULÓ
Veszprém–H.O.P.E. Futsal 9–4
Kecskemét–Nyíregyháza 6–2
Magyar Futsal Akadémia–DEAC 2–3
Aramis SE–PTE-PEAC 7–2
Újpest FC–Nyírbátor 6–1
Pénteken játszották
Berettyóújfalu–Haladás 9–0

Az állás
  1. Veszprém 55 pont
  2. Újpest 49 pont
  3. Nyíregyháza 40 pont
  4. Nyírbátor 29 pont
  5. DEAC 28 pont
  6. Aramis SE 25 pont (8 győzelem, 62–70)
  7. Kecskemét 25 pont (8 győzelem, 57–67)
  8. Berettyóújfalu 25 pont (7 győzelem)
  9. PTE-PEAC 19 pont
10. H.O.P.E. Futsal 17 pont
11. Magyar Futsal Akadémia 15 pont
12. Haladás 4 pont

 

Ezek is érdekelhetik