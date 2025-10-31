Futsal: tizenegyedik bajnokiját is behúzta a Veszprém
A férfi futsal NB I 11. fordulójának pénteki játéknapján az első helyezett Veszprém odahaza 4–1-re legyőzte a harmadik Nyíregyházát. A nap másik mérkőzésén nem bírtak egymással a felek, az Aramis és a HOPE Futsal összecsapása 3–3-as döntetlennel ért véget.
A listavezető veszprémiek sorozatban 11. bajnoki győzelmüket könyvelték el – ezzel továbbra is hibátlan mérleggel állnak a bajnokságban. A Nyíregyháza második vereségét szenvedte el.
A mérkőzésen a bakonyiak kiválósága, Hadházi Sándor Máté mesterhármast jegyzett.
FUTSAL
NB I
Vehir.hu Futsal Veszprém–A Stúdió Futsal Nyíregyháza 4–1
Aramis SE–HOPE Futsal 3–3
Legfrissebb hírek
Futsal NB I: nem bírt otthon a Berettyó az újonccal
Labdarúgó NB I
2025.10.09. 21:04
Futsal: Costa Ricába utazik a magyar válogatott
Magyar válogatott
2025.10.07. 12:43
Ezek is érdekelhetik