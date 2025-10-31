Nemzeti Sportrádió

Futsal: tizenegyedik bajnokiját is behúzta a Veszprém

2025.10.31. 22:07
Fotó: Veszprém Futsal
A férfi futsal NB I 11. fordulójának pénteki játéknapján az első helyezett Veszprém odahaza 4–1-re legyőzte a harmadik Nyíregyházát. A nap másik mérkőzésén nem bírtak egymással a felek, az Aramis és a HOPE Futsal összecsapása 3–3-as döntetlennel ért véget.

A listavezető veszprémiek sorozatban 11. bajnoki győzelmüket könyvelték el – ezzel továbbra is hibátlan mérleggel állnak a bajnokságban. A Nyíregyháza második vereségét szenvedte el.

A mérkőzésen a bakonyiak kiválósága, Hadházi Sándor Máté mesterhármast jegyzett.

FUTSAL 
NB I
Vehir.hu Futsal Veszprém–A Stúdió Futsal Nyíregyháza 4–1
Aramis SE–HOPE Futsal 3–3

 

Ezek is érdekelhetik