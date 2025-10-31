Futsal: tizenegyedik bajnokiját is behúzta a Veszprém

A férfi futsal NB I 11. fordulójának pénteki játéknapján az első helyezett Veszprém odahaza 4–1-re legyőzte a harmadik Nyíregyházát. A nap másik mérkőzésén nem bírtak egymással a felek, az Aramis és a HOPE Futsal összecsapása 3–3-as döntetlennel ért véget.

A listavezető veszprémiek sorozatban 11. bajnoki győzelmüket könyvelték el – ezzel továbbra is hibátlan mérleggel állnak a bajnokságban. A Nyíregyháza második vereségét szenvedte el. A mérkőzésen a bakonyiak kiválósága, Hadházi Sándor Máté mesterhármast jegyzett. FUTSAL

NB I

Vehir.hu Futsal Veszprém–A Stúdió Futsal Nyíregyháza 4–1

Aramis SE–HOPE Futsal 3–3