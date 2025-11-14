ZTE: jóváhagyták a hitelfelvételt, új pontok kerültek a klub és a város megállapodásába

A zaol.hu pénteki cikke szerint a ZTE FC 400 millió forintos kölcsönt vesz fel, ennek az összegnek a törlesztését abból az évi 165 millió forintos támogatásból fedeznék, amelyet még 2024 végén kötöttek a város önkormányzatával. A hitelfelvételt és a várossal való megállapodást a zalaegerszegi közgyűlés csütörtökön megszavazta.

A Zalai Vármegyei Hírportál emlékeztetett: a ZTE FC Zrt. és a város önkormányzatának megállapodása úgy szólt, hogy az előző tízéves szerződés (2014–2024) lejárta után a következő tíz évben (2025. január 1.–2034. december 31.) is támogatja a ZTE FC Zrt. működését, méghozzá évi 165 millió forinttal. Azt a szerződést még a korábbi többségi tulajdonossal, Végh Gáborral, a részvénytársaság többségi tulajdonosával írták alá.

Mint írták, a klubnak azóta ugyan új tulajdonosai lettek, de a szerződés tovább él. Az argentin Damian Pedrosa és Andres Jornet tulajdonos által idén nyáron átvett klub jelezte az önkormányzat felé, hogy a klub működtetése érdekében éven túli forgóeszközhitelt kíván felvenni, amit a csütörtöki közgyűlésen el is fogadtak.

Az új tulajdonossal megerősítették az együttműködési megállapodást, amelybe néhány új pont is bekerült: