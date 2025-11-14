Nemzeti Sportrádió

ZTE: jóváhagyták a hitelfelvételt, új pontok kerültek a klub és a város megállapodásába

2025.11.14.
Fotó: ZTE FC
A labdarúgó NB I-ben szereplő ZTE FC hitelt vesz fel, aminek a törlesztését a szerződésben foglalt önkormányzati támogatásból fizetik. Emellett az önkormányzat korábbi, 2034-ig szóló szerződésének egyes pontjait is módosították – számolt be róla a Zala Vármegyei Hírportál.

A zaol.hu pénteki cikke szerint a ZTE FC 400 millió forintos kölcsönt vesz fel, ennek az összegnek a törlesztését abból az évi 165 millió forintos támogatásból fedeznék, amelyet még 2024 végén kötöttek a város önkormányzatával. A hitelfelvételt és a várossal való megállapodást a zalaegerszegi közgyűlés csütörtökön megszavazta. 

A Zalai Vármegyei Hírportál emlékeztetett: a ZTE FC Zrt. és a város önkormányzatának megállapodása úgy szólt, hogy az előző tízéves szerződés (2014–2024) lejárta után a következő tíz évben (2025. január 1.–2034. december 31.) is támogatja a ZTE FC Zrt. működését, méghozzá évi 165 millió forinttal. Azt a szerződést még a korábbi többségi tulajdonossal, Végh Gáborral, a részvénytársaság többségi tulajdonosával írták alá.

Mint írták, a klubnak azóta ugyan új tulajdonosai lettek, de a szerződés tovább él. Az argentin Damian Pedrosa és Andres Jornet tulajdonos által idén nyáron átvett klub jelezte az önkormányzat felé, hogy a klub működtetése érdekében éven túli forgóeszközhitelt kíván felvenni, amit a csütörtöki közgyűlésen el is fogadtak.

Az új tulajdonossal megerősítették az együttműködési megállapodást, amelybe néhány új pont is bekerült:

  •  a ZTE FC Zrt. újra létrehozza a felügyelő bizottságot három taggal 
  •  a részvénytársaság könyvelőjét és könyvvizsgálóját is a többségi magántulajdonos és az önkormányzat közös egyetértésével lehet megbízni
  • a ZTE FC Zrt. vállalja, hogy a zalaegerszegi székhelyét nem változtatja meg
  • új székhelyet, telephelyet, fióktelepet csakis és kizárólag az önkormányzattal közös döntéssel hozhatnak létre
  • a hazai, hivatalos bajnoki, kupa és nemzetközi mérkőzéseit a városi stadionban rendezik
  • a részvénytársaság kötelezettséget vállal, hogy mindig használja a Zalaegerszeg megnevezést

 

