Horváth Dávid: Annyi NB I-es meccset nézek meg a helyszínen, amennyit csak lehet

– Októberben volt három éve, hogy az MTK Budapest vezetőedzőjének vallhatja magát – gondolta volna, hogy ilyen hosszú ideig irányíthatja a csapatot? Idehaza kis túlzással sok helyütt néhány hónap után váltanak edzőt, ám az NB I-ben csak Hornyák Zsolt ül régebb óta a kispadon, hat és fél éve irányítja a Puskás Akadémiát.

– Kétségtelen, ritka, hogy valakiben ennyire megbízzanak, de nem úgy vágtam bele a munkába, hogy évekkel előre tekintettem volna – mondta lapunknak Horváth Dávid, az MTK Budapest szakembere, aki 40 évesen a legfiatalabb vezetőedző az élvonalban. – Ezen a poszton hiba lett volna… Inkább az aktuális feladatomra koncentráltam: 2022 őszén azzal vettem át a csapatot, hogy fel kell jutni az NB II-ből az élvonalba, majd ott stabilizáljuk a helyünket. Miután osztályt váltottunk, a nyolcadik, majd az előző idényben az ötödik helyen zártunk, s ezek az eredmények rendre szerződéshosszabbítást értek. Kis lépésekben kell gondolkodni, azt tartom kifizetődőnek.

– Miben fejlődött a leginkább?

– Sok rutint gyűjtöttem, s ezt megpróbálom minél hatásosabban beépíteni a mindennapokba: gyorsabban reagálok a meccsen belüli szituációkra. Jobban átlátom az élvonal tendenciáit, de ezért sokat is teszünk a kollégákkal: annyi NB I-es meccset nézek meg a helyszínen, amennyit csak lehet.

– S mindezt hétfőtől már pro licences edzőként teheti.

– Igen, sikerrel vettem a másfél évig tartó tanfolyamot, hétfőn veszem kézbe a diplomát. Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, három elemet emelnék ki. Először is, remek kollégákkal tanultunk, például Szabó Istvánnal, Pető Tamással, Erős Gáborral, Gerliczki Mátéval, Oross Mártonnal vagy Korolovszky Gáborral, míg Dörnyei Balázs a szobatársam volt. Nem csak élvonalbeli edzők, hanem akadémián dolgozók és a női futballban ténykedők is ott lehettek, sokat tanultunk egymástól. A második a játékfázisok elemzése. Láthattuk, az elitligákban milliméter pontosan szervezett a csapatjáték, ezt mi is próbáltuk átemelni már a nyári felkészülés során is az MTK-nál. A harmadik pedig a holland tanulmányi út, a PSV-nél és a holland szövetségnél jártunk két-két napot: a klub nagyon bátran építi be a fiatalokat a csapatba, úgy, ahogyan mi is tesszük.

– A nyáron Kosznovszky Márk az angol második ligás Portsmouthba, míg Molnár Rajmund a lengyel élvonalbeli Pogon Szczecinbe szerződött. Miként készülnek fel az ilyen transzferekre: előre gondolkodnak és figyelik a játékospiacot vagy rögtönözni kell és úgy pótolják a távozó futballistákat?

– Az MTK stratégiájának része, hogy megfelelő időben és helyre értékesíti a labdarúgóit. Mondhatom, hogy szomorú voltam, amikor a két kulcsemberünk elment, de ez nem teljesen igaz: a munkám része, hogy olyan szintre építsem fel a játékosokat, hogy minél többen érdeklődjenek felőlük. Amikor a lengyelek megvették Molnár Rajmundot, gyorsan kellett lépnünk, s a kereten belül Átrok Zalánra esett a választásunk. A Honvéd szélsője kölcsönben az NB II-es Kozármislenyben töltötte a tavaszt, s mindössze egy gólig jutott, de mi láttunk benne fantáziát, s meg is hálálta a bizalmat: már négygólos és adott egy gólpasszt a bajnoki idényben, míg a Magyar Kupában is eredményes volt egyszer és kiosztott két gólpasszt. De arra a posztra szerződtettük még Kerezsi Zalánt is, hogy legyen konkurencia. A középpályán Kosznovszky Márk helyén Horváth Artúr szerepel, aki 2003-as születésű, s már a klub tagja volt, ő egy évvel fiatalabb, mint Márk. A tulajdonossal, a vezetőséggel és a szakmai stábbal mindig készen kell állnunk arra, hogy ha valaki távozik, akkor tudjuk, ki léphet a helyére.

– Ki lehet a következő, aki szintet ugorhat?

– Molnár Ádin szélsőként nem csak nálunk, hanem az U21-es válogatottban is meghatározó szerepet tölt be, húzóemberré nőtte ki magát. De ki kell emelnem Kovács Patrikot is, a húszéves bal oldali védő már a harmadik idényét tapossa nálunk: az elsőben hatszáz, a másodikban ezerötszáz, míg a jelenlegiben kétezer percet tölthet a pályán.

– Több videót is lehetett látni arról, miként beszél a játékosokhoz a félidőben az öltözőben. Mi a legfontosabb ilyenkor, nyugodt legyen vagy összeszedett?

– Általában hagyok két-három percet a srácoknak, hogy szusszanjanak egyet és beszéljenek egymással pár szót, s csak ezután lépek be az öltözőbe. Befogadható információkat akarok átadni, nem pedig elemezni. Több edzőről is látható felvétel, hogyan viselkednek külföldön, például Pep Guardiola vagy Hans-Dieter Flick, de senkit sem akarok utánozni, az színészkedés lenne, átverném a csapatot. Magamat adom.

– A következő hat bajnokijukból ötször is idegenben lépnek pályára – ez okozhat nehézséget a folytatásban?

– Kétségtelen, idehaza jobban szerepelünk. A számunkra komfortos atmoszféra mellett a Hungária körúton tökéletes állapotú a gyep, ami elengedhetetlen a játékunkhoz, de el kell fogadni, hogy ilyen a sorsolásunk. Miután az idény elején, a győri pálya rossz talaja miatt felcseréltük a pályaválasztói jogot, valóban ritkán tapasztalható esemény történik, szinte csak idegenbe utazunk. Persze ott is meg kell mutatnunk, mire vagyunk képesek, hogy nem véletlenül állunk előkelő helyen a tabellán.

– Hogyan telik a válogatott szünet?

– Felkészülési mérkőzést nem játszunk, akik meccshiánnyal küszködnek, az NB III-ban, a Ferencváros második csapata ellen futballozhatnak a hétvégén. A szinten tartás a feladatunk, s persze a jó hangulat megteremtése. Büszkék vagyunk arra, hogy öten is a válogatottban szerepelnek, így a felnőtteknél Demjén Patrik, az U21-esnél Átrok Zalán, Kovács Patrik és Molnár Ádin, míg az U19-es együttes Németh Hunor.

– Miután a hétvégén nincs tétmeccs, mivel tölti az idejét?

– Ritka, hogy hétvégén nem rendeznek mérkőzést, így a játékosok megérdemlik, hogy a családjukkal legyenek. Én is így teszek, a szeretteimmel leszek – igaz, szombaton még kimegyek a Népligetbe megnézni az FTC elleni meccsünket…