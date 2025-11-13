Nemzeti Sportrádió

Osváth, Papp és Windecker után újabb meghatározó játékosával hosszabbított a Paks

2025.11.13. 13:30
Lenzsér Bence szép lassan klublegendává növi ki magát
A Paksi FC bejelentette, hogy meghosszabbította Lenzsér Bence szerződését, aki így 2029 nyaráig kötelezte el magát a tolnai klub mellett.

Lenzsér Bence a Paksi FC színeiben mutatkozott be az élvonalban 2015 áprilisában, és azóta meghatározó tagja a csapat védelmének. Eddig minden sorozatot figyelembe véve 267 alkalommal lépett pályára a klub színeiben, ezzel az egyik legrutinosabb kerettagnak számít.

A korábbi megállapodása 2026-ig volt érvényben, de a felek további három évvel meghosszabbították az együttműködést.


„Nagyon jól érzem magam a csapatnál. Egy régóta ismert, remek közegben vagyok nap mint nap. Érzem, hogy a szakmai stáb is bízik bennem, így nem is volt kérdés, itt szeretném folytatni”mondta Lenzsér Bence a szerződéshosszabbítás kapcsán.

A paksiak októberben már hosszabbítottak három kulcsemberükkel: Osváth Attila, Papp Kristóf és Windecker József is aláírt.

 

