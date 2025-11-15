Curry 49 ponttal vezette győzelemre a Warriorst a Spurs ellen – videók

Nemzeti Sportrádió

2025.11.15.
Stephen Curry még Victor Wembanyamától sem riadt meg (Fotó: Getty Images)
Az NBA szombati játéknapján James Harden és Steph Curry is elérte a negyven pontot, mind a ketten győzelmet ünnepelhettek. A Milwaukee Bucks hosszabbítás után verte a Charlotte Hornetset, míg a Los Angeles Clippers kétszeri hosszabbítás után múlta felül a Dallas. Az Austin Reaves, Luka Doncic vezette Lakers hozta a kötelezőt, míg Kevin Durant és Alperen Sengün továbbra is remekel a Houstonban.

A Golden State két napja 125–120-ra nyert San Antonióban, Steph Curry akkor 46 pontig jutott, a 37 éves játékos most erre is rátett egy lapáttal. A Spurs az utolsó negyed közepén még tíz ponttal vezetett, de hat másodperccel a mérkőzés vége előtt Curry két büntetőjével átvette a vezetést a Warriors és meg is nyerte a mérkőzést 109–108-ra. Curry 36 perc alatt kilenc triplát dobott be, mezőnyből 26-ból 16 kosara sikeres volt. Michael Jordan után ő a második játékos az NBA történetében, aki 35 éves kora felett sorozatban két meccsen is 40 pont fölé jut, ezúttal 49-et szórt. A hazaiaknál Victor Wembanyama 26 pontos 12 lepattanós dupla dupláig jutott, míg De'Aaron Fox 24 ponttal és tíz assziszttal zárt.

Egy másik veterán játékos, James Harden is 40 pont fölé jutott. A Los Angeles Clippers csak kétszeri hosszabbítás után nyert Dallasban, Harden a Clippers történelmének első játékosa lett, aki 40 pontot szerezve ér el tripla duplát (41 pont, 14 lepattanó, 11 assziszt). A Dallasban Naji Marshall és a padról beszálló D'Angelo Russell is 28 ponttal zárt, míg az 1/1-es Cooper Flagg 16 pontig jutott.

Hosszabbítás után nyert a Milwaukee Bucks is. Janisz Adetokunbo két napja térdsérülés miatt nem lépett pályára Charlotte-ban, akkor a Bucks 11 pontos vereséget szenvedett. A kétszeres MPV görög sztárjátékos Milwaukee-ban már játszott és 25 pontos, 18 gólpasszos dupla duplával segítette győzelemre csapatát. A vendégek legjobbja a karrierrekordot jelentő 32 pontot szerző Kon Knueppel volt, aki első meccsét játszotta szülővárosában, Milwaukee-ban.

Kevin Durant és Alperen Sengün vezérletével 140 pontig jutott a Houston Rockets. A török játékos 25 ponttal és tíz lepattanóval, míg Durant 30 ponttal járult hozzá a Portland legyőzéséhez.

Szokás szerint az Austin Reaves, Luka Doncic duó szállította a győzelmet a Lakersnek. Ketten együtt 55 pontot és 19 gólpasszt hoztak össze, a Los Angeles Lakers pedig könnyedén hozta a kötelező győzelmet New Orleansban.

NBA
ALAPSZAKASZ
New York Knicks–Miami Heat 140–132
Orlando Magic–Brooklyn Nets 105–98
Detroit Pistons–Philadelphia 76ers 114–105
Houston Rockets–Portland Trail Blazers 140–116
Milwaukee Bucks–Charlotte Hornets 147–134 – hosszabbítás után
Minnesota Timberwolves–Sacramento Kings 124–110
New Orleans Pelicans–Los Angeles Lakers 104–118
Dallas Mavericks–Los Angeles Clippers 127–133 – kétszeri hosszabbítás után
San Antonio Spurs–Golden State Warriors 108–109

AZ NBA-KUPA ÁLLÁSA

 

