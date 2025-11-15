Curry 49 ponttal vezette győzelemre a Warriorst a Spurs ellen – videók

A Golden State két napja 125–120-ra nyert San Antonióban, Steph Curry akkor 46 pontig jutott, a 37 éves játékos most erre is rátett egy lapáttal. A Spurs az utolsó negyed közepén még tíz ponttal vezetett, de hat másodperccel a mérkőzés vége előtt Curry két büntetőjével átvette a vezetést a Warriors és meg is nyerte a mérkőzést 109–108-ra. Curry 36 perc alatt kilenc triplát dobott be, mezőnyből 26-ból 16 kosara sikeres volt. Michael Jordan után ő a második játékos az NBA történetében, aki 35 éves kora felett sorozatban két meccsen is 40 pont fölé jut, ezúttal 49-et szórt. A hazaiaknál Victor Wembanyama 26 pontos 12 lepattanós dupla dupláig jutott, míg De'Aaron Fox 24 ponttal és tíz assziszttal zárt.

49 POINTS. 9 TRIPLES. 🤯



Stephen Curry records his second-straight 40-point game for the 1st time since November 2022!



He is now 1 of 2 players in NBA history to record back-to-back games of 45+ points after turning 35 years old!



The other? Michael Jordan. pic.twitter.com/6cIGnYLXi1 — NBA (@NBA) November 15, 2025

Egy másik veterán játékos, James Harden is 40 pont fölé jutott. A Los Angeles Clippers csak kétszeri hosszabbítás után nyert Dallasban, Harden a Clippers történelmének első játékosa lett, aki 40 pontot szerezve ér el tripla duplát (41 pont, 14 lepattanó, 11 assziszt). A Dallasban Naji Marshall és a padról beszálló D'Angelo Russell is 28 ponttal zárt, míg az 1/1-es Cooper Flagg 16 pontig jutott.

James Harden tallies the first 40-point triple-double in @LAClippers franchise history!



🤩 41 PTS

🤩 14 REB

🤩 11 AST



LAC moves to 2-0 in @emirates NBA Cup West Group B! pic.twitter.com/plGLwls0FC — NBA (@NBA) November 15, 2025

Hosszabbítás után nyert a Milwaukee Bucks is. Janisz Adetokunbo két napja térdsérülés miatt nem lépett pályára Charlotte-ban, akkor a Bucks 11 pontos vereséget szenvedett. A kétszeres MPV görög sztárjátékos Milwaukee-ban már játszott és 25 pontos, 18 gólpasszos dupla duplával segítette győzelemre csapatát. A vendégek legjobbja a karrierrekordot jelentő 32 pontot szerző Kon Knueppel volt, aki első meccsét játszotta szülővárosában, Milwaukee-ban.

The Greek Freak tonight vs. Charlotte:



25 points & 18 assists 👏



The @Bucks improve to 2-0 in @emirates NBA Cup East Group C! pic.twitter.com/iHdT9tmuAa — NBA (@NBA) November 15, 2025

Kon Knueppel was incredible in his 1st NBA game in his hometown of Milwaukee, Wisconsin!



🐝 32 PTS (career-high)

🐝 3 AST

🐝 3 STL

🐝 4 3PM pic.twitter.com/XJbRADpzDa — NBA (@NBA) November 15, 2025

Kevin Durant és Alperen Sengün vezérletével 140 pontig jutott a Houston Rockets. A török játékos 25 ponttal és tíz lepattanóval, míg Durant 30 ponttal járult hozzá a Portland legyőzéséhez.

Kevin Durant posts his 4th straight game with 20+ points in Houston's @emirates NBA Cup West C victory!



30 points I 5 rebounds I 3 triples pic.twitter.com/yevP0iUdn4 — NBA (@NBA) November 15, 2025

Alperen Sengun posted a near triple-double in the Rockets victory over Portland!



🚀 25 PTS

🚀 10 REB

🚀 9 AST

🚀 3 STL

🚀 3 BLK



Houston moves to 1-1 in @emirates NBA Cup West Group C play! pic.twitter.com/RcBYSiifoS — NBA (@NBA) November 15, 2025

Szokás szerint az Austin Reaves, Luka Doncic duó szállította a győzelmet a Lakersnek. Ketten együtt 55 pontot és 19 gólpasszt hoztak össze, a Los Angeles Lakers pedig könnyedén hozta a kötelező győzelmet New Orleansban.

The dynamic duo of Austin Reaves & Luka Dončić did their thing vs. New Orleans tonight!



✨ Reaves: 31 PTS, 7 AST

✨ Dončić: 24 PTS, 12 AST@Lakers move to 2-0 in @emirates NBA Cup West Group B action! pic.twitter.com/P9iN6bcNf7 — NBA (@NBA) November 15, 2025

NBA

ALAPSZAKASZ

New York Knicks–Miami Heat 140–132

Orlando Magic–Brooklyn Nets 105–98

Detroit Pistons–Philadelphia 76ers 114–105

Houston Rockets–Portland Trail Blazers 140–116

Milwaukee Bucks–Charlotte Hornets 147–134 – hosszabbítás után

Minnesota Timberwolves–Sacramento Kings 124–110

New Orleans Pelicans–Los Angeles Lakers 104–118

Dallas Mavericks–Los Angeles Clippers 127–133 – kétszeri hosszabbítás után

San Antonio Spurs–Golden State Warriors 108–109

