Nadir Benbuali: Az NB I-ben nincs jobb csapat az ETO-nál

Feddés után dupla: Borbély Balázs az Újpest elleni 3–0-s hétvégi győzelmet követően elmondta, korántsem volt elégedett Nadir Benbuali teljesítményével az első félidőben, és ennek hangot is adott a szünetben, ugyanakkor arról is biztosította, hogy hisz benne, s érzi, benne van a gól. Nos, kettőt is szerzett az algériai csatár a második félidőben, az NB I-ben így már nyolc találattal a második a góllövőlistán, kettővel marad el a ferencvárosi Varga Barnabástól. Minden sorozatot figyelembe véve 19 tétmeccsen 11 gólos az idényben, a teljes 2024–2025-ös évadban nyolcnál állt meg… Korábban a belga Charleroi-hoz nagy reményekkel érkezett, de 2023 januárjában keresztszalag-szakadást szenvedett, aminek utóhatásai egészen tavaly szeptemberi Győrbe szerződéséig érződtek.

„Amikor tavaly az ETO-hoz érkeztem, még a súlyos térdsérülésből lábadoztam, kissé óvatosan játszottam, nem volt megfelelő az önbizalmam – mondta Nadir Benbuali, aki lapunknak nyilatkozott először Magyarországon. – Erre az idényre visszanyertem a magabiztosságom, jól megértem magam a társaimmal, ezért teljesítek így. Most már tudom, mi jó és mi rossz a testemnek.”

Sokáig nem volt egyértelmű, hogy kölcsönjátéka után meg tudja-e vásárolni az ETO, végül a nyári felkészülés végén kétéves szerződés keretében megtartotta. Nem sokkal később aztán a klubvilágbajnokságon is részt vevő afrikai sztárklub, az Espérance jelentkezett be érte.

„Amikor a tunéziai csapat ajánlatot tett, még csak két hónapja voltam újra Győrben. Jó ajánlatot kaptam egy nagy klubtól, s bár eleinte természetesen megfontoltam, aláírjak-e, sokat nem kellett gondolkodnom: befejezetlen az ügyem az ETO-nál, szeretném megmutatni, miért vagyok itt. Minden tiszteletem az Espérance-nak, de huszonöt évesen most nem alkalmas az időpont, hogy visszatérjek Afrikába, Európában akarok maradni.”

Bár az előző idényben messze nem hozta azt a kapu előtti hatékonyságot, mint amit a nyár óta láthatunk tőle, már akkor is jelentős szerepet vállalt a játék szervezésében. Remekül tartja meg és osztogatja a labdát védői szorításában a kapunak háttal is, fejjátéka ugyancsak kiváló. Stílusa tökéletesen passzol Borbély Balázs labdabirtoklásra alapuló játékába: visszalépéseivel területet nyit maga mögött, passzjátékával másnak is helyzeteket teremt, s ha az ellenfelek letámadása felívelésekre kényszeríti az ETO-t, testfelépítését jól használja ki. Több szempontból is elősegíti tehát a védelmek megbontását. Bevallása szerint az összeszokottság nemcsak elöl, hanem a mezőnyben is kulcskérdés.

„Mindenképpen erősnek mondanám a fejjátékomat, és ezt szerencsére egyre jobban kamatoztatom a kapu előtt. A mezőnyben meghatározó a jó helyezkedés, ám a legfontosabb a csapattársaimmal kialakított össz­hang a pályán. Minden erősségem abból a bizalomból fakad, amelyet az edzőm és a társaim sugároznak felém.”

Lapunknak már Borbély Balázs és Csinger Márk is megfogalmazta, hogy az idény megkoronázása a Puskás Arénában rendezendő kupadöntőbe jutás lenne – az ETO a nyolcaddöntőben a Videotont fogadja, továbbjutás esetén a negyeddöntőben az MTK–Kecskemét párharc győztesével találkozik, és ha nem történik csoda, az elődöntőben a Ferencváros várná. Az NB I-es célokkal kapcsolatban Borbély Balázs mindig óvatosan fogalmaz, de Csinger Márk a dobogóra is esélyesnek tartja a zöld-fehéreket. Nadir Benbuali sokkal merészebb edzőjénél és csapattársánál.

„Sok gólt akarok szerezni, és ha ezekkel esetleg a bajnokság góllövőlistájának első helyén végeznék, az nagyszerű lenne. De elsősorban nem ez a lényeg, hanem hogy a csapatomat segítsem. Bajnokságot vagy kupát szeretnék nyerni, de miért ne lehetne mindkettőt?! Ez a célom az idényre. Tavaly ősszel érkeztem, mostanra mindenki ellen játszottunk, és úgy érzem, nincs a miénknél jobb csapat az NB I-ben. Ha hiszünk magunkban, azt kell mondanom, az első hely tenne elégedetté az évad végén a bajnokságban. Ez a közösség, a klub és a csapat a tradícióira alapozva, jelenlegi állapotában nagyon sokra van hivatva, igyekszünk ezt hétről hétre a pályán is megmutatni.”