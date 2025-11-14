Ismét a csapattal készül a Nyíregyháza kapitánya

Nemzeti Sportrádió

2025.11.14. 15:14
Nagy Dominik már a csapattal készül (Fotó: Kovács Péter)
A labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus csapata saját hivatalos honlapján adott helyzetjelentést a sérültekről.
A Nyíregyháza Ferencváros elleni augusztusi bajnokiján (1–4) egy mozdulatnál Nagy Dominik korábban műtött bal térde sérült meg az első félidőben, így a csapatkapitány a szünet után nem is tudta folytatni a találkozót.

Mint a Szpari honlapja fogalmazott, a korábbi operációt végrehajtó orvosi stáb megállapította, a 30 éves középpályás bal lábában a belső oldalszalag részlegesen elszakadt, s emiatt hosszabb kihagyás várt rá.

A klub most újabb helyzetjelentést adott a sérültek állapotáról, amelyből kiderül, hogy Nagy már a csapattal készül, miután a sérülése teljesen rendbe jött.

A Karcag elleni felkészülési mérkőzést kihagyta Bright Edomwonyi, a támadó térdízületét kitisztították az orvosok, így hétfőtől ő is elkezdheti a rehabilitációs edzéseket. 

Hétfőtől már teljes értékű munkát végezhet Sztefanosz Evangelu, aki combsérülés miatt nem játszott a legutóbbi bajnokin.

Tóth Balázs súlyos sérülése után januárban kezdheti el a teljes intenzitású csapatedzéseket, míg Szlobodan Babics továbbra is sérült, ő január 24-én megy az utolsó kontrollra, és ha zöld lámpát kap, ő is a csapattal készülhet majd. 

Katona Mátyás orvosi felügyelet mellett elkezdhette a felkészülést a sportágspecifikus munkára, és a középpályás eddig panaszmentesen reagál minden rehabilitációs fázisban, de a biztonság kedvéért további orvosi vizsgálatok várnak rá.

 

 

 

