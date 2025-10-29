Urblík József: A bajnokság a fontosabb, de a kupát sem engedjük el

Tévés mérkőzésen fogadja a Magyar Kupában a Vasas a Mezőörsöt. A Győr-Moson-Sopron vármegyei első osztályban szereplő mezőörsiekkel valamivel több mint másfél évvel ezelőtt, 2024 februárjában is találkozott a kupában, akkor a nyolcaddöntőben az angyalföldi együttes 1–1 után tizenegyesekkel tudott nyerni 5–4-re. Emlékezetes, hogy meglehetősen barátságtalan fogadtatásban részesültek a fővárosiak, egy nagy gorillás molinóval, „Üdv a dzsungelben” felirattal várták őket. Ezúttal viszont az Illovszky Rudolf Stadionban lesz a mérkőzés, és az NB II listavezetője abszolút favorit.

„Tisztán emlékszem arra a mezőörsi meccsre – mondta lapunk megkeresésére Urblík József, a Vasas FC középpályása, aki akkor a tizenegyespárbajban értékesítette a saját lövését. – Jó csapatuk volt több korábbi NB I-es, NB II-es játékossal. Nehéz meccs volt, ellenséges hangulatban, nagyon rossz talajú pályán, és az volt a bemutatkozása nálunk edzőként Gera Zoltánnak. Nehéz volt feltörni ellenfelünk védelmét, nem is játszottunk jól, a hosszabbításban kihagytuk a ziccereinket, de szerencsére sikerült továbbjutnunk. Szerintem most hazai pályán teljesen más mérkőzés lesz. Nem nézzük le az ellenfelet, most is vannak remek játékosai, de mindenképpen tovább kell jutnunk.”

A Vasas évek óta vágyik vissza az NB I-be, és erre most meg is van minden reális esélye, vezeti a tabellát. Érdeklődtünk Urblík Józseftől, ebben a helyzetben mennyire tekinti fontosnak a kupaszereplést a klub?

„A prioritás most természetesen a bajnokság és a feljutás kiharcolása, de a jó kupaszereplésről sem akarunk lemondani – válaszolta a 29 éves középpályás. – Ezért sem engedtük el a Puskás Akadémia elleni párharcot az előző körben, és győztünk négy-egyre. Ha most továbbjutunk, már a legjobb tizenhat közé kerülünk, nem akarjuk kihagyni ezt a lehetőséget.”

Az MLSZ szabályzata szerint a kupa ezen szakaszában már nem élvez pályaelőnyt az alacsonyabb osztályú csapat. Írtunk arról, hogy a Pilisi LK-t fogadó ETO FC felajánlotta a vendégeknek a meccsbevétel felét, és úgy tűnik, a Vasasnál sem haragszanak a gorilla miatt, mert a klubhonlap tájékoztatása szerint szintén gesztust gyakorolnak: stadiontúrát tartanak a mezőörsi utánpótlás-játékosoknak, akik közös edzésen is részt vehetnek a Vasas Kubala Akadémia fiataljaival, és játékoskísérőként is szerepet kapnak a vendég gyerekek.

A Nyíregyháza ellen gólt lőtt a Kazincbarcika csatára, Könyves Norbert, és erre készül a Kelen SC ellen is (Fotó: Török Attila)

Könyves Norbert: Nem lesz könnyű meccs, de győzni kell!

Könyves Norbert gólja hozta meg a Kazincbarcika első idegenbeli győzelmét az élvonalban, a rutinos támadó amondó: noha csapata nehéz bajnokik előtt áll, most nincs fontosabb a Kelen SC elleni Magyar Kupa-találkozónál.

Szombat óta már idegenbeli győzelme is van a Kazincbarcikának az élvonalban: Könyves Norbert gólja három pontot ért a 10. perctől Varga Kevin kiállítása miatt emberhátrányban futballozó Nyíregyháza Spartacus ellen. A 36 éves, ötszörös válogatott támadó a nyáron igazolt az élvonal újoncához, új csapatában először talált be, rögtön beírva magát a klub történelmébe.

„Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk Nyíregyházán, az is volt – mondta lapunknak Könyves Norbert. – Ugyanakkor mindig érdekes, amikor már a találkozó eleje kiállítást hoz, hiszen gyakran jó hatással van a csapat teljesítményére, ugyanakkor sohasem könnyíti meg a helyzetet, ha azt gondoljuk, emberelőnybe kerülve simábban megy minden. Megfelelően reagáltunk a történtekre, jól is futballoztunk, mégsem tudtunk betalálni, pedig megvolt rá a lehetőségünk. A legnagyobb helyzet előttem adódott, de amikor Martin Slogar a kapu előtt keresztbe lőtte a labdát, későn láttam meg, így nem tudtam irányítani, csak beletettem a lábam, és a kapus védett. Szerencsére nem sokkal a fordulás után már nálunk volt az előny, mégpedig nagy bedobás utáni játékhelyzetből, amit sokat gyakorolunk. Bosszantott, hogy már a tizedik meccsünket játsszuk az első osztályban, és még nem találtam be, hiszen azért igazoltam Kazincbarcikára, hogy segítsek. Amikor Sós Bence bedobása után elém került a kifejelt labda, tudtam, lőni kell, jó volt látni, hogy végre gólt szereztem, vártam már ezt a pillanatot!”

Bár Kuttor Attila vezetőedző csapatát szinte mindenki már a rajt előtt biztos kiesőként könyvelte el, a bajnokság első köre után nincs kieső helyen (holott a riválisok többségénél egy találkozóval kevesebbet játszott), ami még több önbizalmat adhat a kerettagoknak a folytatásra. Ami nem ígérkezik könnyűnek, a következő három fordulóban a Puskás Akadémiá­val, a Ferencvárossal és a DVSC-vel játszik az együttes, ám előtte szerdán Magyar Kupa-fellépés következik – márpedig a Kelen SC elleni összecsapásnál most nincs fontosabb.

„Számítottunk rá, hogy előre leírnak bennünket, ám a klub jól igazolt, mi pedig bizonyítottuk, itt a helyünk, egyértelműen ezen az úton kell továbbmennünk. Nem érdemes azzal foglalkozni, milyen kemény bajnokik következnek, most a kupamérkőzés a legfontosabb, tovább akarunk jutni. Alacsonyabb osztályú rivális vár ránk, sokszor az ilyen meccsek a legnehezebbek, jó lenne minél előbb lezárni a párharcot.”

Akire érdemes figyelni: az ETO FC játékosa, Huszár Marcell is ott lehet a pályán a Pilis elleni mérkőzésen (Fotó: Unger Tamás)

Kis csapat, nagy pillanat: mozivásznon is látható a meccs!

A Magyar Kupa-mérkőzés árnyékában skót átigazolási pletyka ütötte fel a fejét az ETO-val kapcsolatban, míg a vendég pilisiek otthon maradó szurkolói mozivásznon követhetik csapatuk győri fellépését.

Vereséggel hangoltak a szerdai kupacsatára: szombaton, az NB I 11. fordulójában az ETO FC nagy meglepetésre a Kisvárda ellen omlott össze, kétgólos vezetésről kapott ki 3–2-re, a Pilisi LK pedig hazai pályán szenvedett 2–0-s vereséget a Pest vármegyei első osztály éllovasától, a Vecséstől. Nem egy súlycsoport a két egyesület, de amint arról lapunk is beszámolt október elején, a győriek igyekeznek „all inclusive élményt” nyújtani az alacsonyabb osztályú vendégeknek, a sokat látott stadionban rendezendő meccs élménye mellett NB I-es öltözőbekészítéssel, közös vacsorával és a jegybevétel felével utazhatnak majd haza a pilisiek. A klub történelmet írt azzal, hogy eljutott a Magyar Kupa legjobb 32 csapata közé – a Dunakeszin, a XV. Kerületi Issimo SE-n, valamint a Sárváron át vezetett az útja a négyszeres kupagyőztes otthonáig –, de a klub hivatalos közösségi oldalán megjelent közlemény szerint a csapat az ETO Stadionban is büszkévé szeretné tenni a város lakóit. Az esemény helyi jelentőségét bizonyítja, hogy Pilis kulturális központjában, a futballpályától néhány méterre található Csernai Pál Művelődési Házban (a Pilisen született legendás edzőről elnevezett létesítményre a helyiek csak CSEPI-ként utalnak) mozivásznon követhetik az otthon maradó érdeklődők a meccs élő közvetítését.

Az ünnepi körítés ellenére valószínűleg a nagy különbségű vereség elkerülése lehet a Pilis célja. Az ETO Pest vármegyében kezdte az idei kupaküzdelmeket, szeptemberben döcögős első félidőt követően Érden nyert 3–0-ra, s bár az akkori összeállítás alapján Borbély Balázstól szerda este sem várható tartalékos kezdőcsapat, a körülmények eltérőek. Az érdi találkozót a válogatott vb-selejtezői miatt kéthetes bajnoki szünet előzte meg, így a játékosok a kupameccsen lendülhettek formába, ezúttal viszont két bajnoki között rendezik a 4. fordulót az MK-ban, ráadásul a győriek szombaton a Paks elleni rangadón lépnek pályára.

Ugyan a saját nevelésű Brecska Dániel tizenegyest védett Érden, nagyobb esély van rá, hogy sérülése után Megyeri Balázs bemutatkozik ETO-mezben. A fiatalok közül Huszár Marcell is lehetőséget kaphat, akivel kapcsolatban kedden felröppent egy skót sajtóhír, mely szerint januárban a Keresztes Krisztiánt is foglalkoztató Dundee Unitedbe szerződhet. A skót labdarúgás híreivel foglalkozó Duncan McClean arról írt az X-en, hogy az élvonalban szereplő klub 350 ezer fontot (nagyjából 155 millió forint) fizetne a Fehér Miklós Akadémián nevelkedő, idén két bajnoki gólnál járó csatárért, akivel hároméves megállapodást kötne. Kerestük a klubot, de az ETO FC nem kommentálta a hírt.

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ, A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Kedd

Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2–0

Szerda

12.30: Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC

12.30: Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

12.30: Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II)

12.30: Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC

12.30: Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

17.00: FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.15: Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (vármegyei I.) (Tv: M4 Sport)

17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)

18.00: ETO FC–Pilisi LK (vármegyei I.)

20.00: Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

Csütörtök

12.30: III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)

20.00: Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) (Tv: M4 Sport)