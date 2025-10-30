Sajbán Máté mérlege középcsatárként: két gól és továbbjutás

Ilyet is ritkán látni! Noha Sajbán Máté eredetleg középcsatár, viszonylag ritkán kapott ott lehetőséget az elmúlt években Zalaegerszegen, illetve a nyár óta Diósgyőrben. Ha már úgy alakult, hogy Vladimir Radenkovics őt jelölte centernek a Szeged-Csanád Grosics Akadémia elleni keddi Mol Magyar Kupa-mérkőzésre, élt a lehetőséggel, duplájával kialakította a 2–0-s végeredményt.

„Edzéseken rendszerint középcsatárként gyakorolok, de valahogy a meccseken sohasem keveredtem oda – mondta lapunk megkeresésére a Szeged elleni mérkőzés hőse. – Ennek nyilván az is az oka, hogy több poszton is megállom a helyemet, nagyobb szükség van rám máshol, mint legelöl. Ezúttal úgy alakult, hogy ki tudtak ott próbálni, egész jól sikerült... Örülök, ha számítanak rám máshol, megoldom azokat a feladatokat is, de remélem, ezentúl gyakrabban játszom centerként.”

Az első gól előtt egykori zalaegerszegi csapattársai, Anderson Esiti és Yohan Croizet volt a labda útja, s érdemes megfigyelni a visszajátszásokat, ahogyan a francia légiós még át sem vette a labdát, Sajbán Máté már rohan a kapu elé, mintegy előre tudva, mi következik.

„Nem felejtettem el, mit kell csinálni itt, edéseken és edzőmeccseken hasonló gólokat szereztem korábban, és ha tétmérkőzésen is itt kapok lehetőséget, kamatoztathatom azokat a játékelemeket, amelyekben a legjobb vagyok. Érzem, mikor és hogyan kell a kapu elé érkezni, a második gól előtt is megtalált a labda. A meccsen szerintem végig a kezünkben volt az irányítás, egy-két szegedi labdaszerzésből következő átmeneten kívül nem éreztem veszélyt a saját kapunk előtt. Egyénileg és a keretmélységben is megmutatkozott a minőségbeli különbség, de ez végül is magától értetődő, hiszen nem ugyanabban az osztályban futballozunk. Jó felfogásban játszottunk, továbbvittük a hétvégi, Paks elleni siker lendületét. A korai vezetés megnyugtató volt, belül azt éreztem, nehézséget okozhat, ha sokáig döntetlen marad a meccs.”

A DVTK néhány napon belül kétszer is nyert, Sajbán Máté régi-új posztja vajon azt jelzi, hogy Vladimir Radenkovics vezetőedző az ősz végére megtalálja a csapatát, amellyel sikeres lehet?

„A bajnokság elején kerestük a megfelelő szerkezetet, amely még mostanában is változik. De talán a vezetőedző fejében is kialakult a jó irány. Az útkeresés része volt, hogy én eddig inkább szélsőt játszottam, a felkészülés során pedig támadó középpályást. Lassan mindenki egészséges, kialakul a csapat magja, márpedig mindennek az állandóság az alapja. Ezzel egyidejűleg középcsatárként is több lehetőséget kaphatok.”