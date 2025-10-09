Nemzeti Sportrádió

„Mezey György megmentett engem és a gyerekeimet” – vallja a brazil csatár

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.10.09. 11:31
null
Mezey György egykori fehérvári játékosaival, André Alvesszel (balra) és Elek Ákossal (Fotó: Nemzeti Sport)
Címkék
André Alves Videoton Mezey György
A közmédiának a Videoton korábbi, brazil csatára André Alves is nyilatkozott a szerdán, 84 éves korában elhunyt mesteredzőről, Mezey Györgyről.

 

A Videoton 2009-ben Kaposvárról szerződtette André Alvest, aki a következő három évben kulcsjátékosnak számított a Vidiben, tagja volt a Mezey György által irányított első fehérvári bajnokcsapatnak a 2010–2011-es idényben, melynek a gólkirálya is lett 24 találattal.

Ez egy nagyon szomorú nap számomra, mert Mezey György nagyon jól bánt velem és a családommal – idézi a 2018-ban Mezőkövesdről visszavonult, 41 éves André Alves szerdai nyilatkozatát az m4soport.hu. – Mintha a második édesapám lett volna, megmentett engem, a gyermekeimet, minden lehetőséget megadott nekem, hogy a Videotonban játsszak. Beszéltem a családommal, nagyon szomorúak vagyunk most.

Alves hangsúlyozta, Mezey Györgyre a pályán kívüli életében is számíthatott.

„Nem csak ajtót nyitott a Videotonnál, hanem segített a beilleszkedésben is, mindig ott volt nekem. A pályán és a pályán kívül is számíthattam rá. Úgy beszélt hozzám, mintha családtag lennék számára, de én is így tekintettem rá. A családommal köszönetet mondtunk neki mindenért, amit értünk tett Magyarországon.

Kapcsolódó tartalom

Gyász: elhunyt Mezey György korábbi szövetségi kapitány

A magyar válogatottat ő vezette ki legutóbb a világbajnokságra.

Szöllősi György: Mezey György maga volt a magyar futball elmúlt fél évszázada

Lapunk főszerkesztője a 84 éves korában elhunyt korábbi szövetségi kapitányra emlékezett az M4 Sportnak adott interjújában.

Szurkolók, barátok, volt játékosok, kollégák emlékeztek gyertyagyújtással Mezey Györgyre

Székesfehérváron, a Sóstói Stadion előtt mécsesekkel emlékeztek a szerda hajnalban elhunyt Mezey Györgyre.

Galéria: Mezey György élete, pályafutása képekben

Képgalériánkban idézzük fel a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányának pályafutását.

 

 

 

André Alves Videoton Mezey György
Legfrissebb hírek

A pozsonyi Slovan örmény játékosa a szombati vb-selejtezőről; Mezey Györgyre emlékezünk

E-újság
13 órája

Sándor György Mezey Györgyről: „Talpig úriember volt, ízig-vérig profi”

Magyar válogatott
16 órája

Szurkolók, barátok, volt játékosok, kollégák emlékeztek gyertyagyújtással Mezey Györgyre

Magyar válogatott
16 órája

Szöllősi György: Mezey György maga volt a magyar futball elmúlt fél évszázada

Magyar válogatott
17 órája

Nikolics: Tartoztunk Mezey Györgynek egy győzelemmel

Magyar válogatott
20 órája

Marco Rossi: A válogatott fekete karszalaggal lép pályára szombaton

Magyar válogatott
21 órája

Galéria: Mezey György élete, pályafutása képekben

Magyar válogatott
21 órája

Fehérváron gyertyagyújtással emlékeznek Mezey Györgyre

Labdarúgó NB II
21 órája
Ezek is érdekelhetik