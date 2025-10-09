„Mezey György megmentett engem és a gyerekeimet” – vallja a brazil csatár

A Videoton 2009-ben Kaposvárról szerződtette André Alvest, aki a következő három évben kulcsjátékosnak számított a Vidiben, tagja volt a Mezey György által irányított első fehérvári bajnokcsapatnak a 2010–2011-es idényben, melynek a gólkirálya is lett 24 találattal.

„Ez egy nagyon szomorú nap számomra, mert Mezey György nagyon jól bánt velem és a családommal – idézi a 2018-ban Mezőkövesdről visszavonult, 41 éves André Alves szerdai nyilatkozatát az m4soport.hu. – Mintha a második édesapám lett volna, megmentett engem, a gyermekeimet, minden lehetőséget megadott nekem, hogy a Videotonban játsszak. Beszéltem a családommal, nagyon szomorúak vagyunk most.”

Alves hangsúlyozta, Mezey Györgyre a pályán kívüli életében is számíthatott.

„Nem csak ajtót nyitott a Videotonnál, hanem segített a beilleszkedésben is, mindig ott volt nekem. A pályán és a pályán kívül is számíthattam rá. Úgy beszélt hozzám, mintha családtag lennék számára, de én is így tekintettem rá. A családommal köszönetet mondtunk neki mindenért, amit értünk tett Magyarországon.”