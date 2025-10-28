Kocsis Dominik szintkülönbséget tapasztalt az Újpest elleni bajnokin

A FORDULÓ TELJESÍTMÉNYE

Nagyszerűen futballozott az Újpest FC ellen 5–2-re megnyert bajnokin Kocsis Dominik. A Loki szélsője gólt szerzett és két gólpasszt adott, főszerepet vállalva csapata győzelmében.

„Talán most nyújtottuk idénybeli legjobb teljesítményünket – mondta lapunknak a DVSC 23 éves támadója. – Belülről azt éreztem, nagy területeink és sok időnk van gondolkodni, amikor nálunk volt a labda, nem csupán egy-két, hanem négy-öt másodpercünk is volt dönteni. Éppen ezért könnyedén tudtunk támadásokat vezetni, s azt éreztem, szintkülönbség mutatkozik a két csapat között. Az Újpestnek nem volt jó napja, de ez a mi érdemünkből nem von le semmit. Viszont ha kis kritikát is szabad megfogalmaznom: ilyen mérkőzésen nem kaphatunk két gólt. Habár a tizenegyes szerintem nem volt jogos, csapatvédekezésben fejlődnünk kell. Mindenesetre sokkal jobb a pozitívumokra összpontosítani, csapatszinten is ez volt a legkiemelkedőbb mérkőzésünk az idényben, illetve nekem is.”

Habár Kocsis Dominik rendre a DVSC legveszélyesebb játékosainak egyike, a 11. fordulóban szerezte meg idénybeli első bajnoki gólját.

„Sokat segít nekem Sergio Navarro vezetőedző, hálával tartozom neki. Elvárja, hogy mindenki akarjon fejlődni, én pedig egyre jobb akarok lenni. Noha eddig nem szereztem gólt, kitartott mellettem, bízott bennem, ennek pedig meg is lett az eredménye. Az első félidőben is volt több lehetőségem betalálni, de rosszul döntöttem. Aztán a fordulás után jött két gólpassz, és végre volt lehetőségem azt csinálni, amiben jó vagyok, vagyis cseleztem és kapura lőttem – gól is lett. Végre megtört a jég, nagyon boldog vagyok.”

A héten két mérkőzés vár a DVSC-re, előbb a kupában a Honvéddal, míg a bajnokságban a ZTE-vel csap össze. A kispestiek elleni különleges lesz Kocsis Dominik számára, hiszen nevelőegyesülete ellen játszhat, míg a zalaiak ellen az első fordulóban 3–3-as döntetlent ért el a Loki – vajon ismét sok gól lesz?

„Nem tudom, pályára lépek-e a kupában, a vezetőedző biztosan forgatja a csapatot, de szeretnék játszani. Tíz évet töltöttem el Kispesten, de ugyanúgy készülök, mint bármelyik meccsre. Az egyértelmű, ha gólt szerzek, nem ünneplem meg, hiszen szép emlékek kötnek a klubhoz. Hogy a ZTE ellen ismét sok gól lehet? Látjuk a zalaiak támadópotenciálját, nem könnyű a ­Ferencvárosnak kétszer betalálni, de remélem, ezúttal csak mi szerzünk sok gólt.”

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Október 25., szombat

Puskás Akadémia–MTK Budapest 1–1

Diósgyőri VTK–Paksi FC 2–1

Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1

Október 26., vasárnap

Kisvárda Master Good–ETO FC 3–2

Debreceni VSC–Újpest FC 5–2

Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 1–2

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 11 5 5 1 26–17 +9 20 2. Kisvárda 10 6 1 3 12–15 –3 19 3. Debreceni VSC 11 5 4 2 18–14 +4 19 4. MTK Budapest 11 5 2 4 24–18 +6 17 5. Ferencváros 10 4 4 2 20–11 +9 16 6. ETO FC 10 4 4 2 21–14 +7 16 7. Puskás Akadémia 11 4 3 4 14–16 –2 15 8. Diósgyőri VTK 11 2 5 4 15–21 –6 11 9. Kazincbarcika 10 3 1 6 10–19 –9 10 10. Zalaegerszegi TE 11 2 4 5 18–20 –2 10 11. Újpest FC 11 2 4 5 15–18 –3 10 12. Nyíregyháza 11 2 3 6 14–24 –10 9

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.