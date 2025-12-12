Superliga: Kolozsvár–Csíkszereda

A Csíkszereda Kolozsváron vendégszerepel, a CFR vendége lesz a román labdarúgó-bajnokság (Superliga) 20. fordulójában.
SUPERLIGA, 20. FORDULÓ
Kolozsvári CFR–Csíkszereda 2–0 – ÉLŐ
Kolozsvár, Dr. Constantin Radulescu-stadion. Vezeti: Horia Mladinovici
CFR: Hindrich – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, Keita, Fica – Cordea, L. Munteanu, Korenica.
Vezetőedző: Daniel Pancu.
Kispadon: Valceanu, Gal, Abeid, Coco, Kresic, Djokovic, Emerllahu, Paun, Sfait, Biliboc, Deac, Cernigoi
Csíkszereda: Pap – Gal-Andrezly, Celic, Palmes, Pászka – Végh, Veres – Anderson Ceará, Dusinszki, Bödő – Szalay.
Vezetőedző: Ilyés Róbert
Kispadon: Simon, Karácsony, Ferenczi, Brugger, Bloj, Tóth-Pál, Jebari, Csürös, Noveli, Bencze, Gergely, Bakos
Gólszerző: Cordea (6., 46.)
