40 éve bevették Madridot, most visszatértek a Vidi legendái

Dukla Praha, PSG, Partizan Beograd, Manchester United, Zseljeznicsar.

A felsorolt csapatok mind a Videoton áldozatául estek az UEFA-kupa 1984–1985-ös kiírásában és óriási meglepetésre a fehérvári együttes bejutott a döntőbe, amelyben az akkor hatszoros BEK-győztes Real Madrid várt rá.

A spanyolok az elődöntőből óriási nehéz­ségek után jutottak tovább, hiszen az első meccsen 2–0-ra kikaptak Milánóban, majd a visszavágón 3–0-ra verték meg az Intert. Talán akkor ők is fellélegeztek, hogy túl vannak a nehezén, mert a döntőben jöhetett a magyar „kiscsapat”, az „outsider” Vidi, amely azonban figyelemre méltó skalpokat gyűjtött menetelése során.

Tartalékos Vidi, fájdalmas vereség

Lapunk filmet készít a Videoton meneteléséről és a Real elleni döntőről, és sikerült megszervezni, hogy a fehérváriak közül hárman, Disztl Péter, Csongrádi Ferenc és Szabó József Madridban, a királyiak edzőközpontjában találkozhattak a spanyolok akkori sztárjai közül kettővel, Emilio Butraguenóval és Ricardo Gallegóval. Utóbbi igyekezett felvázolni az akkori nemzetközi kupák erőviszonyait.

1985. május 8.: Horváth Gábor és Vadász Imre munkában, a Real 3–0-ra nyert Fehérváron (Fotó: MTI/Wéber László)

Negyven évvel ezelőtt farkasszemet néztek, ellenfelek voltak, most régi barátként üdvözölték egymást. Disztl Péter, Csongrádi Ferenc és Szabó József meghívást kapott a Real Madrid Sportvárosba, a spanyolok lélegzetelállítóan szép és modern edzőközpontjába, amelyben a királyiak két legendája, Emilio Butragueno és Ricardo Gallego várta őket. Disztl Péter a rá jellemző szívélyes üdvözlés részeként kedélyesen hátba veregette Butraguenót, majd elkezdődött a sztorizás. A Real nemzetközi igazgatója felidézte, hogy elvettek egy szabályos gólt tőle a döntő visszavágóján, Szabó József azonnal jelezte, ilyennel ő is dicsekedhet. Az egykori remek labdarúgók megegyeztek abban, hogy a finálé második meccse kiváló, sportszerű játékot hozott, nem volt igazi nyomás egyik félen sem, bátran focizhattak a csapatok. Csongrádi Ferenc a negyvenéves jubileumra készített pólót vitte ajándékba Butraguenóéknak, valamint egy fotót, amely 2000-ben készült: a döntő után 15 évvel a Sóstói Stadionban került sor egy emlékmeccsre, amelyre Butragueno is eljött, a Videotonban játszott és a kezdőrúgást a fehérvári csapatkapitánnyal és a kisfiával végezte el. A bensőséges hangulatú találkozó során mindkét csapat legendái meghatódtak az emlékek felidézésének hatására, és a mielőbbi viszontlátás reményében búcsúztak el egymástól. Disztl Péter, Szabó JóZSef, Ricardo Gallego, Emilio Butragueno és Csongrádi Ferenc Megható találkozó a Real Madrid Sportvárosban

„Gondoljanak csak bele, akkor a Bajnokcsapatok Európa-kupájában tényleg csak a bajnokok indulhattak, az UEFA-kupába kerültek a különböző ligák második, harmadik, esetleg negyedik helyezettjei. Mai viszonylatban bőven Bajnokok Ligája-erősségű mezőny gyűlt össze évről évre, nagy dicsőségnek bizonyult elhódítani a trófeát” – fejtegette lapunknak a 42-szeres spanyol válogatott korábbi középpályás.

A Real Madridon ráadásul nagy volt a nyomás, hiszen az 1966-os BEK-győzelem után nem tudott a nemzetközi porondon nyerni, az UEFA-kupát addig egyáltalán nem szerezték meg, és kapva kaptak az alkalmon, hogy a Vidi ellen végre véget vessenek a 19 évig tartó sikertelenségnek.

Az első meccset Székesfehérváron rendezték meg 1985. május 8-án. A Videoton nehéz­ségekkel küzdött, hiszen az alapcsapatból hiányzott sérülés miatt a csapatkapitány Csongrádi Ferenc, a villámgyors szélső, Májer Lajos és az eltiltott Szabó József.

„Ráadásul az egyik sárgát ok nélkül kaptam korábban – idézte fel a történteket Szabó József, a sorozat gólkirálya. – Párizsban, a második fordulóban az egyik gólom után gólörömért kaptam lapot, pedig nem rohantam ki a pályáról, nem vettem le a mezemet, semmi rosszat nem csináltam. A Zseljeznicsar ellen jött a második sárga, az jogos volt, de az eltiltást nem kerülhettem el, lemaradtam a döntő első felvonásáról.”

Soha annyi néző nem szorongott a Sóstói Stadion lelátóin, mint akkor, az óvatos becslések szerint is 35 ezren figyelték a finálét, az emberek a reflektorok tartószerkezetein is lógtak. Addig a Vidi csak nyert hazai pályán a sorozat meccsein.

„Azt mondom, nulla-nullás meccs volt – emlékezett vissza Disztl Péter. – Az első félidőben találtak egy szerencsés gólt a spanyolok, aztán sokáig szinte nem történt semmi, álltuk a sarat. Nagyon sajnálom a hajrában kapott két gólt.”

Persze a realitáshoz közelebb állt a tényleges eredmény – nem a meccs képe vagy a mutatott játék, sokkal inkább a két klub lehetőségei, körülményei miatt.

„Az egyik barátom a minap is emlegette, ha nem hiányzunk mi hárman, hanem teljes csapattal játszunk az első meccsen, akkor megnyerhettük volna a kupát. Amikor ilyen felvetéseket hallok, mindig mondom, ha esetleg kettő-nullára mi nyerünk otthon, a Real képes lett volna hármat rúgni a visszavágón, ahogy az Inter ellen is. Így volt szép ez a történet” – mondta Szabó József.

Disztl Péter, Csongrádi és Szabó a Real múzeumában

Csoda, aztán fieszta Madridban

A visszavágóra május 22-én került sor, a spanyolok biztosra vették, hogy megnyerik az UEFA-kupát. A meccs előtt körbevitték a fehérvári futballistákat a klub múzeumában, megmutatták a BEK-serlegeket, aztán ráböktek egy üres vitrinre, amelyről elmondták, itt lesz a helye az UEFA-kupának.

Kibővített múzeumlátogatást szervezett a Real Madrid a fehérvári futballistáknak, akik a Santiago Bernabéu Stadionhoz érve elérzékenyültek, és elmondták, hogy bár még nem így nézett ki, de már akkor is hatalmasnak tűnt a létesítmény. A múzeumban fellelhető elképesztő mennyiségű trófea, érem, emléktárgy még azokat is „beszippantja”, akik nem a Real hívei. A legtöbb időt a tárlatlátogatás során természetesen az 1985-ös döntőt felidéző fal és monitor előtt töltötték Szabó Józsefék, majd megnézték magát a kupát is, amelyhez legutóbb a finálé visszavágója előtt voltak ennyire közel. S bár a stadion gyepére nem lehetett lemenni, a lelátóról mindenki meg tudta mutatni a neki fontos helyszíneket a pályán, a fehérvári legendák hosszú perceken keresztül csak ültek a lelátón, és átélték újra mindazt, ami negyven évvel ezelőtt történt. A Santiago Bernabéu Stadionban Disztl Péter, Csongrádi Ferenc és Szabó József nosztalgiázott a lelátón Nosztalgiázás a Santiago Bernabéu Stadionban

„Nyilván jogosan voltak biztosak a madridiak a győzelmükben a fehérvári háromgólos sikerük után. Elképesztő látvány volt a stadion, amikor kifutottunk a játékoskijáróból és felnéztünk, nem láttuk a tetejét, hihetetlen élmény volt százezer ember előtt futballozni – elevenítette fel Csongrádi Ferenc, aki a Manchester United elleni angliai meccsen szenvedett térdsérülést, műteni kellett, de a Real Madrid elleni visszavágóra készen állt. – Nem voltam százszázalékos, de edzettem, Kovács Feri bácsi pedig feltette a kérdést, hogy szeretnék-e játszani. Hát hogyne szerettem volna, életem legfontosabb mérkőzése volt, nem akartam kihagyni.”

A madridi visszavágó elején, a 10. perc­ben éppen Emilio Butragueno kapott vissza egy labdát a tizenhatos vonalánál, kilépett a védők között, Végh Tibor csak lerántani tudta, tizenegyest kapott a Real. Az egy évvel későbbi világbajnok Argentína ásza, Jorge Valdano volt a végrehajtó, de lövése Disztl Péterről szögletre pattant.

„Mitől féltem volna, egy kapus sohasem fél! – mondta Disztl a Santiago Bernabéu Stadion lelátóján üldögélve, miután megmutatta, melyik kapu előtt történt az eset. – Megvolt a saját technikám, hogyan védjem a tizenegyest, így olvastam Valdano szándékát is, még egy kicsit túl is vetődtem, a bal oldalamról pattant szögletre a labda.”

1985. május 22.: Disztl Péter és Jorge Valdano csatáját ezúttal is a magyar kapus nyerte meg (Fotó: MTI)

A kihagyott tizenegyes még több bátorsággal vértezte fel a fehérváriakat, a második félidő közepén Szabó József a kapuba fejelt, de a játékvezető les miatt nem adta meg a találatot, pedig a gólszerző szerint szabályos volt. Aztán a 86. percben egy kontra végén éppen a center kapta volna Wittmann Géza jobb oldali beadását, de Manolo Sanchísról Májer Lajos elé pattant a labda, az 1998-ban tragikus balesetben elhunyt szélső pedig irgalmatlanul a léc alá lőtt 17 méterről.

„Nagyon szerettem volna, de nem találtam be a döntőben – mondta Emilio Butragueno. – A hajrában aztán egyenlítettem, de ezt a gólt sem adta meg a bíró, pedig nem voltam lesen. Ettől függetlenül nagyon boldogok voltunk, megnyertük a kupát, és talán a Vidinél is örültek a győzelemnek, a fehérváriak teljesen egyenrangú partnerek voltak a döntőben.”

A Videoton játékosainak kurázsiját, felszabadult, szervezett, szép játékát díjazták a kupagyőzelmet lelkesen ünneplő madridi nézők is, akik a fehérváriakat ugyanúgy éltették, mint a sajátjaikat.

1985. május 22.: Burcsa Győző lendületesen játszott a középpályán, a Vidi kiválóan helytállt… (Fotó: MTI/Németh Ferenc)

…noha 1–0-ra győzött a magyar együttes, az UEFA-kupát a spanyol Santillana emelhette fel

A Vidi részese a Real történetének

Magyarország spanyolországi nagykövete, Tóth Katalin szerdán látta vendégül Disztl Pétert, Csongrádi Ferencet és Szabó Józsefet. A nagykövet asszony apró érdekességgel várta a fehérvári delegációt: egy 1984-es FTC ifjúsági bérletet mutatott, amellyel annak idején ő járt mérkőzésre, erre riposztoztak a Vidi-legendák, hogy akkor fehérvári győzelmet is láthatott az Üllői úton. A kedélyes beszélgetés során szóba került, hogy a vasfüggöny mögött tomboló amatörizmus ellenére miként sikerült eljutni a nemzetközi kupa döntőjébe, hogyan élték meg a legendák a Madridban most eltöltött napokat, és Tóth Katalin azt is megkérdezte tőlük, mikor ér el magyar együttes újra olyan eredményt, mint a Videoton 1985-ben. Csongrádi Ferencék erre tudtak a legnehezebben válaszolni… A Vidi-legendák és lapunk filmes stábja Magyarország madridi nagykövetségén Látogatás a nagykövetségen

„Még most is libabőrös leszek, ha arra gondolok, milyen hangulat volt a meccs után a Santiago Bernabéu Stadionban – emlékezett vissza Csongrádi Ferenc. – Tiszteletkört kellett futnunk, aztán amikor adták át a második helyezettnek járó emléktárgyakat és fel kellett mennünk a tribünre, mindenki veregette a vállunkat, a közönség meg skandálta, hogy »Videoton! Videoton!«. Csodálatos emlék, és most, hogy visszatértünk ide, és szembesültünk ennek a gigantikus klubnak az elképesztően eredményes múltjával, még inkább tudjuk értékelni, mit értünk el negyven évvel ezelőtt. Akkor, huszonévesen nem is fogtuk fel, de hihetetlen érzés, hogy egy kicsit a Videoton is részese lett a Real Madrid történelmének.”

A Vidi a madridi 1–0-s győzelemmel feltette a koronát a teljesítményére, egy országot ejtett ámulatba, kivívta Európa tiszteletét és felhelyezte a futballtérképre Székesfehérvárt.

Azóta sem jutott ilyen magasságba magyar klub a nemzetközi porondon, és nem nagy kockázat kijelenteni, mostanában nem is fog. A hősök ma is közöttünk élnek – sajnos a vezetőedző, Kovács Ferenc, Májer Lajos és Horváth Gábor már elhunyt –, és gyakran össze lehet futni velük Székesfehérvár utcáin. Kérdezzék őket csak bátran, mindenkinek szívesen mesélnek a Videoton 1984–1985-ösUEFA-kupa-meneteléséről!

Spanyolország legnépszerűbb sportnapilapja, a Marca is meghívta a legendákat szerkesztőséglátogatásra, de főként interjúra. A főszerkesztő, Juancho Gallardo személyesen fogadta Disztl Pétert, Csongrádi Ferencet és Szabó Józsefet, majd az archívumból előhozta a régi cikkeket, a visszavágó tíz oldalon megjelenő tudósítását. Az akkori újságírók Disztl Pétert látták a mezőny legjobbjának, aki a lehető legmagasabb, 3-as osztályzatot kapta. A sportnapilap csütörtöki számában egy oldalon emlékezett meg az 1985-ös döntőről, főszerepben a három fehérvári legendával. A Marca egy oldalt szentelt a jubileumnak

A Nemzeti Sport filmet készít a Videoton 1984–1985-ös UEFA-kupa-meneteléséről, a Real Madrid elleni döntőről, a visszavágón kivívott győzelemről. Az alkotás a remények szerint június közepétől lesz megtekinthető, a filmben megszólal szinte az összes játékos, stábtagok, szurkolók, újságírók, mindazok, akik átélték a tündérmesét. Érdemes lesz figyelni néhány hét múlva a Nemzeti Sport különböző platformjait! Forgatás a Marca szerkesztőségében Film készül a menetelésről

UEFA-KUPA, DÖNTŐ

1. mérkőzés, 1985. május 8.

Videoton SC–Real Madrid 0–3 (0–1)

Székesfehérvár, 35 ezer néző. Vezette: Vautrot (francia)

Videoton: Disztl P. – Borsányi, Disztl L., Csuhay, Horváth G., Végh, Wittmann, Vadász, Burcsa, Palkovics, Novath (Gyenti, 62.). Vezetőedző: Kovács Ferenc

Real Madrid: Miguel Ángel – Chendo, Sanchís, San José, Camacho, Míchel, Stielike, Gallego, Butragueno (Juanito, 80.), Valdano, Santillana (Salguero, 86.). Vezetőedző: Luis Molowny

Gólszerzők: Míchel (31.), Santillana (77.), Valdano (89.)

UEFA-KUPA, DÖNTŐ

2. mérkőzés, 1985. május 22.

Real Madrid–Videoton SC 0–1 (0–0)

Madrid, 98 ezer néző. Vezette: Ponnet (belga)

Real Madrid: Miguel Ángel – Chendo, Sanchís, San José, Camacho, Míchel, Stielike, Gallego, Butragueno, Valdano (Juanito, 57.), Santillana. Vezetőedző: Luis Molowny

Videoton: Disztl P. – Végh, Disztl L., Csuhay, Horváth G., Burcsa, Csongrádi (Palkovics, 57.), Vadász, Májer, Szabó J., Novath (Wittmann, 51.). Vezetőedző: Kovács Ferenc

Gólszerző: Májer (86.)