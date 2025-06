Bemutatták a Nemzeti Sport filmjét a 40 éve UEFA-kupa-döntős Videotonról

Jó érzés, hogy még gondolnak az emberek erre a nagy sikerünkre ennyi év után is. A három nap Madridban fantasztikus élmény volt, nem jártam a döntő óta a városban. Még inkább grandiózus lett azóta a stadion, de a kapu ugyanakkora. Rá is mutattam a filmben, melyikben védtem ki Jorge Valdano büntetőjét. Az 1985-ös kupa láttán arra gondoltam: ha a hazai meccset nem veszítjük el három nullára, bármi lehetett volna, most akár a miénk is lehetne ez a trófea. Így a visszavágón már a becsületünkért játszottunk, de a kinti győzelemmel így is kerek lett a történet. Jó volt újra találkozni Emilio Butraguenóval, akit a tizenötödik évfordulón láttam legutóbb, akkor szegény Májer Lajos mezében játszott egy félidőt. Ment közöttünk a zrika, még arra is emlékezett, hogy volt egy meg nem adott gólja a meccsen. Látszott, nekik is fontos siker volt ez, mivel előtte tizenkilenc évig nem nyertek nemzetközi kupát.