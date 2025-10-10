Az Újpest elvette a Nyíregyháza veretlenségét a futsal NB I-ben

A Nyíregyháza 1–0-ra és 3–2-re is vezetett, innen fordított az Újpest, és húzott el két góllal. A vendégek ezt követően már csak szépíteni tudtak, így először kaptak ki a bajnokságban, míg a lila-fehérek továbbra is hibátlanok hazai pályán. 5–4

FÉRFI FUTSAL NB I

9. FORDULÓ

Veszprém–Nyírbátor 6–4

Aramis SE–DEAC 2–1

Újpest–Nyíregyháza 5–4

Csütörtökön játszották

Berettyóújfalu–H.O.P.E. Futsal 2–2

Kecskemét–PTE-PEAC 3–1

Magyar Futsal Akadémia–Haladás 2–4

Az állás

1. Veszprém 27 pont

2. Újpest 21 pont

3. Nyíregyháza 18 pont

4. Aramis SE 15 pont

5. DEAC 14 pont

6. PTE-PEAC 13 pont

7. Kecskemét 12 pont (4 győzelem)

8. Berettyóújfalu 12 pont (3 győzelem)

9. H.O.P.E. Futsal 10 pont

10. Nyírbátor 7 pont

11. Haladás 4 pont

12. Magyar Futsal Akadémia 3 pont