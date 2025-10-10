Nemzeti Sportrádió

Az Újpest elvette a Nyíregyháza veretlenségét a futsal NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.10.10. 21:56
null
Izgalmas és fordulatos mérkőzést nyert meg az Újpest (Fotó: Újpest FC)
Címkék
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I 9. fordulójában az Újpest 5–4-es sikerrel vette el a Nyíregyháza veretlenségét, a címvédő Veszprém 6–4-re nyert a Nyírbátor ellen, míg az Aramis SE 2–1-re győzte le a DEAC-ot.

A Nyíregyháza 1–0-ra és 3–2-re is vezetett, innen fordított az Újpest, és húzott el két góllal. A vendégek ezt követően már csak szépíteni tudtak, így először kaptak ki a bajnokságban, míg a lila-fehérek továbbra is hibátlanok hazai pályán. 5–4

FÉRFI FUTSAL NB I
9. FORDULÓ
Veszprém–Nyírbátor 6–4
Aramis SE–DEAC 2–1
Újpest–Nyíregyháza 5–4
Csütörtökön játszották
Berettyóújfalu–H.O.P.E. Futsal 2–2
Kecskemét–PTE-PEAC 3–1
Magyar Futsal Akadémia–Haladás 2–4

Az állás
  1. Veszprém 27 pont
  2. Újpest 21 pont
  3. Nyíregyháza 18 pont
  4. Aramis SE 15 pont
  5. DEAC 14 pont
  6. PTE-PEAC 13 pont
  7. Kecskemét 12 pont (4 győzelem)
  8. Berettyóújfalu 12 pont (3 győzelem)
  9. H.O.P.E. Futsal 10 pont
10. Nyírbátor 7 pont
11. Haladás 4 pont
12. Magyar Futsal Akadémia 3 pont

 

futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
Legfrissebb hírek

Futsal NB I: nem bírt otthon a Berettyó az újonccal

Labdarúgó NB I
Tegnap, 21:04

A Nyíregyháza kiütötte az előző idény döntősét; továbbra is hibátlan a címvédő

Labdarúgó NB I
2025.10.06. 22:13

Alapos verést kapott a Haladás és az Aramis a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.09.29. 22:46

Futball bel- és külháborúk – Csinta Samu publicisztikája

Magyar válogatott
2025.09.26. 23:18

Majdnem felállt Pécsett a háromgólos hátrányból a Magyar Futsal Akadémia

Labdarúgó NB I
2025.09.26. 21:14

Kis pálya, nagy büszkeség – Vincze András jegyzete

Magyar válogatott
2025.09.25. 23:07

Büki az egyenlítő góljáról: Picit lehetett volna később, hogy ne legyen ennyi izgalom a végén...

Magyar válogatott
2025.09.24. 23:32

Kiderült, a román drukkerek miért estek neki a csendőröknek és egymásnak a Magyarország elleni Eb-pótselejtezőn – fotó

Magyar válogatott
2025.09.24. 20:35
Ezek is érdekelhetik