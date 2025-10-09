Futsal NB I: nem bírt otthon a Berettyó az újonccal

Hazai környezetben 3–1-re nyert az előző idényben ezüstérmes Kecskemét az élvonalba feljutó PTE-PEAC ellen a futsal NB I 9. fordulójának csütörtöki játéknapján, míg a Berettyóújfalu kétszeri hátrányból állt fel a másik újonc H.O.P.E. Futsal ellen, mégis csak 2–2-re végzett hazai pályán. A szebb napokat megélt Haladás megszerezte első győzelmét az új idényben, 4–2-re győzött a Magyar Futsal Akadémia vendégeként, így megelőzte az utolsó helyre visszacsúszó fővárosiakat a tabellán.

FÉRFI FUTSAL

NB I, 9. FORDULÓ

Berettyóújfalu–H.O.P.E. Futsal 2–2

Kecskemét–PTE-PEAC 3–1

Magyar Futsal Akadémia–Haladás 2–4 SZEPTEMBER 10., péntek

18.30: Veszprém–Nyírbátor

19.50: Aramis–DEAC

20.15: Újpest–Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)