Nemzeti Sportrádió

Futsal NB I: nem bírt otthon a Berettyó az újonccal

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.09. 21:04
null
Rutai Balázs (sárgában) is betalált, otthon tartotta a pontokat a Kecskemét az újonc PTE-PEAC ellen (Fotó: ScoreGoal Kecskemét/Fb)
Címkék
H.O.P.E. Futsal MFA Berettyóújfalu futsal Kecskemét futsal futsal NB I Haladás VSE PTE-PEAC
Hazai környezetben 3–1-re nyert az előző idényben ezüstérmes Kecskemét az élvonalba feljutó PTE-PEAC ellen a futsal NB I 9. fordulójának csütörtöki játéknapján, míg a Berettyóújfalu kétszeri hátrányból állt fel a másik újonc H.O.P.E. Futsal ellen, mégis csak 2–2-re végzett hazai pályán. A szebb napokat megélt Haladás megszerezte első győzelmét az új idényben, 4–2-re győzött a Magyar Futsal Akadémia vendégeként, így megelőzte az utolsó helyre visszacsúszó fővárosiakat a tabellán.

FÉRFI FUTSAL
NB I, 9. FORDULÓ
Berettyóújfalu–H.O.P.E. Futsal 2–2
Kecskemét–PTE-PEAC 3–1
Magyar Futsal Akadémia–Haladás 2–4

SZEPTEMBER 10., péntek
18.30: Veszprém–Nyírbátor
19.50: Aramis–DEAC
20.15: Újpest–Nyíregyháza (Tv: M4 Sport)

 

H.O.P.E. Futsal MFA Berettyóújfalu futsal Kecskemét futsal futsal NB I Haladás VSE PTE-PEAC
Legfrissebb hírek

A Nyíregyháza kiütötte az előző idény döntősét; továbbra is hibátlan a címvédő

Labdarúgó NB I
2025.10.06. 22:13

Alapos verést kapott a Haladás és az Aramis a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.09.29. 22:46

Majdnem felállt Pécsett a háromgólos hátrányból a Magyar Futsal Akadémia

Labdarúgó NB I
2025.09.26. 21:14

Megtört az Újpest győzelmi sorozata, már csak a Veszprém hibátlan a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.09.08. 23:00

Az újonctól is simán kikapott a Haladás a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.09.05. 21:02

Rangadót nyert a Veszprém, a Nyíregyháza ismét 10 gólt szerzett a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.09.04. 23:02

Tíz gólt kapott a Haladás a Nyíregyházától, az Újpest továbbra is hibátlan a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.08.25. 22:24

Futsal NB I: hét gólt szerezve nyert az Újpest

Labdarúgó NB I
2025.08.15. 23:10
Ezek is érdekelhetik