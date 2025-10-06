A Nyíregyháza kiütötte az előző idény döntősét; továbbra is hibátlan a címvédő

A férfi futsal NB I 8. fordulójában nagy különbségű győzelmet aratott a Nyíregyháza, a Berettyóújfalu, az Újpest és a Veszprém is.

A Nyíregyháza kilenc gólt vágott az előző idényben döntős Kecskemétnek, Emanoel Joao Rodrigues, ismertebb nevén Maneca ötször talált be a vendégek kapujába. A Berettyóújfalu nyolcszor, a címvédő Veszprém hétszer, az Újpest hatszor volt eredményes idegenben. FÉRFI FUTSAL NB I

8. FORDULÓ

Nyíregyháza–Kecskemét 9–0

Haladás–Berettyóújfalu 1–8

Nyírbátor–Újpest 2–6

H.O.P.E. Futsal–Veszprém 0–7

Pénteken játszották

DEAC–Magyar Futsal Akadémia 2–1

PTE-PEAC–Aramis SE 2–1 Az állás

1. Veszprém 24 pont

2. Újpest 18 pont (6 győzelem)

3. Nyíregyháza 18 pont (5 győzelem)

4. DEAC 14 pont

5. PTE-PEAC 13 pont

6. Aramis SE 12 pont

7. Berettyóújfalu 11 pont

8. Kecskemét 9 pont (20–36)

9. H.O.P.E. Futsal 9 pont (18–34)

10. Nyírbátor 7 pont

11. Magyar Futsal Akadémia 3 pont

12. Haladás 1 pont