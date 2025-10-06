Nemzeti Sportrádió

A Nyíregyháza kiütötte az előző idény döntősét; továbbra is hibátlan a címvédő

2025.10.06. 22:13
Nagyon simán nyert a Nyíregyháza (Fotó: astudiofutsal.hu)
A férfi futsal NB I 8. fordulójában nagy különbségű győzelmet aratott a Nyíregyháza, a Berettyóújfalu, az Újpest és a Veszprém is.

A Nyíregyháza kilenc gólt vágott az előző idényben döntős Kecskemétnek, Emanoel Joao Rodrigues, ismertebb nevén Maneca ötször talált be a vendégek kapujába. A Berettyóújfalu nyolcszor, a címvédő Veszprém hétszer, az Újpest hatszor volt eredményes idegenben.

FÉRFI FUTSAL NB I
8. FORDULÓ
Nyíregyháza–Kecskemét 9–0
Haladás–Berettyóújfalu 1–8
Nyírbátor–Újpest 2–6
H.O.P.E. Futsal–Veszprém 0–7
Pénteken játszották
DEAC–Magyar Futsal Akadémia 2–1
PTE-PEAC–Aramis SE 2–1

Az állás
  1. Veszprém 24 pont
  2. Újpest 18 pont (6 győzelem)
  3. Nyíregyháza 18 pont (5 győzelem)
  4. DEAC 14 pont
  5. PTE-PEAC 13 pont
  6. Aramis SE 12 pont
  7. Berettyóújfalu 11 pont
  8. Kecskemét 9 pont (20–36)
  9. H.O.P.E. Futsal 9 pont (18–34)
10. Nyírbátor 7 pont
11. Magyar Futsal Akadémia 3 pont
12. Haladás 1 pont

 

Ezek is érdekelhetik