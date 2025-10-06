A Nyíregyháza kiütötte az előző idény döntősét; továbbra is hibátlan a címvédő

A Nyíregyháza kilenc gólt vágott az előző idényben döntős Kecskemétnek, Emanoel Joao Rodrigues, ismertebb nevén Maneca ötször talált be a vendégek kapujába. A Berettyóújfalu nyolcszor, a címvédő Veszprém hétszer, az Újpest hatszor volt eredményes idegenben.
FÉRFI FUTSAL NB I
8. FORDULÓ
Nyíregyháza–Kecskemét 9–0
Haladás–Berettyóújfalu 1–8
Nyírbátor–Újpest 2–6
H.O.P.E. Futsal–Veszprém 0–7
Pénteken játszották
DEAC–Magyar Futsal Akadémia 2–1
PTE-PEAC–Aramis SE 2–1
Az állás
1. Veszprém 24 pont
2. Újpest 18 pont (6 győzelem)
3. Nyíregyháza 18 pont (5 győzelem)
4. DEAC 14 pont
5. PTE-PEAC 13 pont
6. Aramis SE 12 pont
7. Berettyóújfalu 11 pont
8. Kecskemét 9 pont (20–36)
9. H.O.P.E. Futsal 9 pont (18–34)
10. Nyírbátor 7 pont
11. Magyar Futsal Akadémia 3 pont
12. Haladás 1 pont