A DVTK edzője: Az ETO játssza a legjobb focit Magyarországon

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Az eredmény mellett a játékkal is elégedett lehet?

– Nagyon jó mérkőzés volt, felülmúltuk az ellenfelet intenzitásban, ritmusban, futásban, működött a visszatámadás, a pontrúgások, nagyon elégedett vagyok.

– Hogy tudta ellensúlyozni a csapata az ellenfél veszélyes kontráit?

– A mérkőzés elején akadtak problémák a kontrákkal, de ez azért is történt, mert a védőpárosunk még nem is játszott együtt, kellett egy kis idő az összecsiszolódáshoz. A huszadik perctől az egyikük lassította, a másikuk bebiztosította Elton Acolatsét, a második félidőben nem jelentett veszélyt az ellenfél.

– Claudiu Bumba gólja mit jelent a csapatnak?

– Kívántam neki, hogy minél hamarabb betaláljon, láttam rajta a frusztrációt. Az edzéseken mindig száz százalékot kiad magából, de nem volt szerencséje mostanában, viszont nagyon örülök, hogy gólt szerzett végre.

Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője

– Miért nem sikerült jobban megnehezíteni az ETO dolgát?

– Gratulálok a kollégámnak és csapatának, megérdemelték a győzelmet. Jobban játszottak, nekünk egy tervünk volt, amelyet huszonöt percig jól megvalósítottunk. Megszereztük a vezetést, de nem tudtuk lezárni úgy a támadásokat, ahogy szerettük volna. Az egyenlítés után pontrúgásokból kaptuk a gólokat, de ez lényegtelen, mert játékban is jó volt az ellenfél.

Radenkovics az M4 Sport riporterének úgy fogalmazott, hogy „a győriek a legjobb focit játsszák Magyarországon”.

– Mi történt az első huszonöt percet követően?

– Gólt szereztünk, de a többi kialakított helyzetet kihagytuk, ez pedig az önbizalmunknak nem tett jót. Ők folytatták a játékukat, de irányítottunk mély védekezésünkkel. Az első gólnál hárman felugrottak a játékosaim közül, így kialakult egy szituáció, amiből ők gólt tudtak szerezni.

– És a mérkőzés hátralévő része?

– A második gólnál koncentrálni kellett volna, jó helyzetet alakítottak ki szabadrúgásból, de a röviden üresen hagytuk őket. A második félidőben folytatták a jó játékukat, jobbak voltak, mint mi, volt pár pillanatunk, de semmi különös, és összességében megérdemelte az ellenfél a győzelmet.