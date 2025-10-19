A DVTK edzője: Az ETO játssza a legjobb focit Magyarországon

Hiába vezetett a DVTK, az ETO könnyedén nyert hazai pályán a borsodiak ellen
Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője
– Az eredmény mellett a játékkal is elégedett lehet?
– Nagyon jó mérkőzés volt, felülmúltuk az ellenfelet intenzitásban, ritmusban, futásban, működött a visszatámadás, a pontrúgások, nagyon elégedett vagyok.
– Hogy tudta ellensúlyozni a csapata az ellenfél veszélyes kontráit?
– A mérkőzés elején akadtak problémák a kontrákkal, de ez azért is történt, mert a védőpárosunk még nem is játszott együtt, kellett egy kis idő az összecsiszolódáshoz. A huszadik perctől az egyikük lassította, a másikuk bebiztosította Elton Acolatsét, a második félidőben nem jelentett veszélyt az ellenfél.
– Claudiu Bumba gólja mit jelent a csapatnak?
– Kívántam neki, hogy minél hamarabb betaláljon, láttam rajta a frusztrációt. Az edzéseken mindig száz százalékot kiad magából, de nem volt szerencséje mostanában, viszont nagyon örülök, hogy gólt szerzett végre.
Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője
– Miért nem sikerült jobban megnehezíteni az ETO dolgát?
– Gratulálok a kollégámnak és csapatának, megérdemelték a győzelmet. Jobban játszottak, nekünk egy tervünk volt, amelyet huszonöt percig jól megvalósítottunk. Megszereztük a vezetést, de nem tudtuk lezárni úgy a támadásokat, ahogy szerettük volna. Az egyenlítés után pontrúgásokból kaptuk a gólokat, de ez lényegtelen, mert játékban is jó volt az ellenfél.
|Radenkovics az M4 Sport riporterének úgy fogalmazott, hogy „a győriek a legjobb focit játsszák Magyarországon”.
– Mi történt az első huszonöt percet követően?
– Gólt szereztünk, de a többi kialakított helyzetet kihagytuk, ez pedig az önbizalmunknak nem tett jót. Ők folytatták a játékukat, de irányítottunk mély védekezésünkkel. Az első gólnál hárman felugrottak a játékosaim közül, így kialakult egy szituáció, amiből ők gólt tudtak szerezni.
– És a mérkőzés hátralévő része?
– A második gólnál koncentrálni kellett volna, jó helyzetet alakítottak ki szabadrúgásból, de a röviden üresen hagytuk őket. A második félidőben folytatták a jó játékukat, jobbak voltak, mint mi, volt pár pillanatunk, de semmi különös, és összességében megérdemelte az ellenfél a győzelmet.
LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
ETO FC–DVTK 3–1 (2–1)
Győr, ETO Park, 3210 néző. Vezette: Erdős
Gólszerző: Benbuali (29.), Bumba (43.), Szatmári Cs. (74. – öngól), ill. Gera D. (13.)
A 10. FORDULÓ MŰSORA
Október 18., szombat
MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 5–1
Paksi FC–Debreceni VSC 1–1
ETO FC–Diósgyőri VTK 3–1
Október 19., vasárnap
13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
|1. Paksi FC
10
5
5
–
25–15
+10
20
|2. MTK Budapest
10
5
1
4
23–17
+6
16
|3. ETO FC
9
4
4
1
19–11
+8
16
|4. Debreceni VSC
10
4
4
2
13–12
+1
16
|5. Ferencváros
8
4
3
1
18– 8
+10
15
|6. Kisvárda
8
4
1
3
8–13
–5
13
|7. Puskás Akadémia
9
3
2
4
12–15
–3
11
|8. Újpest FC
9
2
3
4
12–12
0
9
|9. Nyíregyháza
10
2
3
5
14–23
–9
9
|10. Diósgyőri VTK
10
1
5
4
13–20
–7
8
|11. Kazincbarcika
8
2
1
5
9–18
–9
7
|12. Zalaegerszegi TE
9
1
4
4
16–18
–2
7