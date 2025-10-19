Nemzeti Sportrádió

A DVTK edzője: Az ETO játssza a legjobb focit Magyarországon

2025.10.19. 11:39
Vladimir Radenkovics nem győzte dicsérni az ETO játékát (Fotó: Czinege Melinda)
Mint arról beszámoltunk, az ETO FC hazai pályán 3–1-re legyőzte a Diósgyőrt a labdarúgó NB I 10. fordulójának szombati játéknapján. Abban mindkét csapat vezetőedzője egyetértett, hogy a győriek nemcsak eredményben, hanem játékban is felülmúlták a vendégeket.
Labdarúgó NB I
14 órája

Hiába vezetett a DVTK, az ETO könnyedén nyert hazai pályán a borsodiak ellen

Amennyiben holnap a Kazincbarcika és a Zalaegerszeg is pontot szerez, a diósgyőriek a tabella utolsó helyére kerülnek.

 

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

Az eredmény mellett a játékkal is elégedett lehet?
Nagyon jó mérkőzés volt, felülmúltuk az ellenfelet intenzitásban, ritmusban, futásban, működött a visszatámadás, a pontrúgások, nagyon elégedett vagyok. 

Hogy tudta ellensúlyozni a csapata az ellenfél veszélyes kontráit?
A mérkőzés elején akadtak problémák a kontrákkal, de ez azért is történt, mert a védőpárosunk még nem is játszott együtt, kellett egy kis idő az összecsiszolódáshoz. A huszadik perctől az egyikük lassította, a másikuk bebiztosította Elton Acolatsét, a második félidőben nem jelentett veszélyt az ellenfél.

Claudiu Bumba gólja mit jelent a csapatnak?
Kívántam neki, hogy minél hamarabb betaláljon, láttam rajta a frusztrációt. Az edzéseken mindig száz százalékot kiad magából, de nem volt szerencséje mostanában, viszont nagyon örülök, hogy gólt szerzett végre.

 

Vladimir Radenkovics, a DVTK vezetőedzője

Miért nem sikerült jobban megnehezíteni az ETO dolgát?
Gratulálok a kollégámnak és csapatának, megérdemelték a győzelmet. Jobban játszottak, nekünk egy tervünk volt, amelyet huszonöt percig jól megvalósítottunk. Megszereztük a vezetést, de nem tudtuk lezárni úgy a támadásokat, ahogy szerettük volna. Az egyenlítés után pontrúgásokból kaptuk a gólokat, de ez lényegtelen, mert játékban is jó volt az ellenfél.

Radenkovics az M4 Sport riporterének úgy fogalmazott, hogy „a győriek a legjobb focit játsszák Magyarországon”.

Mi történt az első huszonöt percet követően?
Gólt szereztünk, de a többi kialakított helyzetet kihagytuk, ez pedig az önbizalmunknak nem tett jót. Ők folytatták a játékukat, de irányítottunk mély védekezésünkkel. Az első gólnál hárman felugrottak a játékosaim közül, így kialakult egy szituáció, amiből ők gólt tudtak szerezni. 

És a mérkőzés hátralévő része?
A második gólnál koncentrálni kellett volna, jó helyzetet alakítottak ki szabadrúgásból, de a röviden üresen hagytuk őket. A második félidőben folytatták a jó játékukat, jobbak voltak, mint mi, volt pár pillanatunk, de semmi különös, és összességében megérdemelte az ellenfél a győzelmet.

fotó 2025.10.19.

NB I, 10. forduló: ETO FC–DVTK 3–1 (Fotók: Czinege Melinda)

LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
ETO FC–DVTK 3–1 (2–1)
Győr, ETO Park, 3210 néző. Vezette: Erdős
Gólszerző: Benbuali (29.), Bumba (43.), Szatmári Cs. (74. – öngól), ill. Gera D. (13.)

A 10. FORDULÓ MŰSORA
Október 18., szombat
MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC 5–1
Paksi FC–Debreceni VSC 1–1
ETO FC–Diósgyőri VTK 3–1
Október 19., vasárnap
13.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.30: Zalaegerszegi TE FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁS

 

 

 

 

 

 

 

  1. Paksi FC

10

5

5

25–15

+10

20

  2. MTK Budapest

10

5

1

4

23–17

+6

16

  3. ETO FC 

9

4

4

1

19–11

+8

16

  4. Debreceni VSC

10

4

4

2

13–12

+1

16

  5. Ferencváros

8

4

3

1

18–  8

+10

15

  6. Kisvárda

8

4

1

3

8–13

–5

13

  7. Puskás Akadémia

9

3

2

4

12–15

–3

11

  8. Újpest FC

9

2

3

4

12–12

0

9

  9. Nyíregyháza 

10

2

3

5

14–23

–9

9

10. Diósgyőri VTK

10

1

5

4

13–20

–7

8

11. Kazincbarcika

8

2

1

5

9–18

–9

7

12. Zalaegerszegi TE

9

1

4

4

16–18

–2

7

 

