Kopogtatunk az ajtón – Jakus Barnabás jegyzete

Mostani kapitányunk, Golovin Vlagyimir ekkoriban az utánpótlás-válogatottat vezette, amellyel előbb 2018-ban világbajnokságot, majd egy évvel később Európa-bajnokságot nyert. Ez a generáció azóta beérett, az elmúlt két évben felfelé ívelő tendenciát mutat a csapatunk, előbb kiharcolta az olimpiai szereplést, majd a párizsi játékokon nagyon közel állt az elődöntőhöz, hosszabbításban bukta el a negyeddöntőt a mostanra jelentősen visszaeső svédek ellenében. A tavalyi, részben hazai rendezésű Eb-n ugyan a későbbi győztes norvégoktól kikaptunk az elődöntőben, a franciák elleni sikerrel Bécsben meglett a bronzérem.

Ezen a vb-n hullámzóbb teljesítményt nyújtott a válogatottunk, mint egy évvel korábban. Olykor görcsösség jeleit mutattuk már a svájciak és a románok ellen is, a japánokkal szemben csak nagy harc árán jött össze a döntetlen. A legjobban a dánok elleni találkozón játszottunk, sokáig vezettünk, a végén labdánk volt a pontmentésért, de a lehetőség kimaradt – ha szigorúan ezt a két meccset nézzük, nem sok hiányzott volna az ötödik vagy hatodik helyhez.

Ez most nem jött össze, ugyanakkor ez a torna is megmutatta, ott kopogtatunk a szűken vett elit ajtaján. Vannak most is európai szinten meghatározó (Klujber Katrin, Vámos Petra) és sokra hivatott (Simon Petra) játékosaink, és persze sosem derül ki, mi lett volna, ha a széleken rendelkezésre áll a sérülés miatt hiányzó Fodor Csenge és Faluvégi Dorottya. A lehetőség viszont adva van a jövőben: egy év múlva a kontinenstornán és 2027-ben a hazai rendezésű vb-n már nemcsak kopogtathatunk az ajtón, hanem be is léphetünk a legjobbak közé.

