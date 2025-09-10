Szevikjannak jót tenne, ha elhagyná a Ferencvárost a Barcika örmény hátvédje szerint

„A Kazincbarcika kis csapat, most jutott fel az élvonalba, de mindezek mellett szeretem Magyarországot és az NB I-et. A kluboknak nagyon jó az infrastruktúrájuk és vannak olyan erős csapatok is, mint a Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Paks. Most egyedül élek Magyarországon, a családom Jerevánban van. Szeptemberben kellene megérkezniük. Ha egyedül élek, nem főzök, hanem étteremben eszem” – mesélte az ArmSport szemléje szerint a Championat hírportálnak Varazdat Harojan arról, hogy érzi magát hazánkban.

A beszélgetésben szóbakerült honfitársa, Edgar Szevikjan is. Az örmény szélső 2024 januárjában érkezett a Ferencvároshoz. Az ezt követő nyáron egy évre kölcsönadták a Lokomotiv Moszkvának, majd visszatért az Üllői útra, ahol kevés játéklehetőséget kap és az Európa-liga-főtáblás keretbe sem került be.

„A Ferencváros egy nagy csapat Európában, amely az Európa-ligában fog játszani. Szevikjan ennek az erős klubnak a része. A vezetőedző azt mondta Edgarnak, hogy bízik benne, és nagyon szeretné, ha a csapatban maradna. Edgar hitt neki, ám ő nem engedi játszani. Egyszer 11 percre küldte a pályára, máskor 13-ra. Ha lehetősége nyílna kölcsönben játszani az orosz élvonalban, azt meg kellene fontolnia. Sok éve ismerem és elmondhatom: olyan játékos, aki játszani akar.”