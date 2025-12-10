Húsz éve nem voltak ilyen dühösek a Rangers szurkolói

Káosz, csalódás, düh. A Ferencváros csütörtökön mélyrepülésben lévő ellenfelet fogad az Európa-ligában: amíg a Rangers a kilencvenes és a két­ezres években még halmozta a bajnoki címeket, mostanra régen látott válságba került. Nem túlzás, a klubnál ég a ház, a glasgow-iak idénye eddig szinte minden fronton kudarc: kilátástalan szereplés Európában, hullámzó teljesítmény a bajnokságban, elhibázott igazolások, vezetői fejetlenség. Hogy az 55-szörös skót aranyérmes miként sodródott idáig, azt Tom English, a BBC Sport-Scotland sportújságírója igyekezett feltárni lapunknak.

„A klubot a nyáron egy amerikai konzorcium vásárolta meg. Az új tulajdonosok rengeteg pénzt költöttek játékosokra, több mint harmincmillió fontot, de rossz döntéseket hoztak. A sok pénz ellenére a csapat most rosszabb állapotban van, mint a legutóbbi idényben. A nyáron Russell Martin személyében új vezetőedző érkezett, de alkalmatlan volt a munkára, néhány hónappal később megváltak tőle. Azóta kirúgták a sportigazgatót és a klub vezérigazgatóját is. Szóval, zajlik az élet a székházban.”

A jelek szerint pénz volt, koncepció nem.

Több mint nyolcmillió eurót fizettek a portugál utánpótlás-válogatott Youssef Chermitiért, négyet a finn Oliver Antmanért, a kolumbiai Óscar Cortésért és a norvég-angol Thelo Aasgaardért, a korábbi MTK-s macedón Bojan Miovszkiért valamint az angol Emmanuel Fernandezért hármat-hármat, a francia Djeidi Gassamáért két és felet, és a sort még lehetne folytatni… A Rangers jelenlegi keretének értéke 104 millió euró, a Ferencvárosé 49 millió, mégis 11 pontjával a magyar bajnok a veretlen az idén az alapszakaszban.

„Az új igazolások többsége nem vált be. Youssef Chermitiért irdatlan összeget fizetett a klub, pedig mindössze huszonegy éves, jókora rizikó volt a szerződtetése. A csapatot a német Danny Röhl irányítja, akit a drukkerek kedvelnek, de rendkívül nehéz helyzetben van. Próbálja stabilizálni a csapatot, de a kulcsemberek sérülései is nehezítik a munkáját... A helyzet kaotikus, a szurkolókat húsz éve nem láttam annyira dühösnek, mint mostanában.”

A Ferencváros számára jó hír, hogy a két középhátvéd, John Souttar és Derek Cornelius sérült, a helyükön játszók pedig meglehetősen bizonytalanok. De elöl is akadnak gondok, az előző idény legveszélyesebb támadói (Cyriel Dessers, Hamza Igamane és Václav Cerny) már más klubban futballoznak, az új igazolások pedig egyelőre keresik önmagukat. A csapat nem meglepő módon csak negyedik a bajnokságban – kilenc ponttal leszakadva az éllovas Hearts mögött –, az Európa-ligában pedig egyedül a portugál Braga ellen (1–1) szerzett pontot.

Pedig a Rangers néhány éve még Európában is vitézkedett, 2021–2022-ben az Európa-liga döntőjéig menetelt, a kieséses szakaszban többek között a Borussia Dortmundot és az RB Leipziget is legyőzve, a döntőben az Ein­tracht Frankfurttal szemben tizenegyesekkel maradt alul. Most Budapestre teljesen más arcát mutató együttes érkezik. Olyan, amely önbizalmát vesztette, keresi önmagát és görcsösen próbál visszatalálni a régi sikerek útjára. Tom English szerint abban nem szabad bíznia a magyar bajnoknak, hogy a Rangers „elengedi” az Európa-ligát, és nem veszi komolyan a csütörtöki csatát.

„A klub igenis komolyan veszi az összecsapást, már csak azért is, mert a játékosoknak győzelmekre, önbizalomra van szükségük. A szurkolók Budapestre is elutaznak, nyilván nyomást helyeznek a futballistákra. Az eddigi egyetlen pont mellé jó néhányat szereznének még, hogy megpróbálják kozmetikázni valamelyest az eddigi szereplést és akár még a rájátszásba is odaérjenek.”

A Rangers a 2025-ös esztendőt sikerekkel a tarsolyában zárná le, és hogy mentsék a menthetőt, az új befektetők januárban ismét nagybevásárlásra készülnek.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

18.45: Ferencvárosi TC–Rangers FC (skót) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!