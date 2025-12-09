Nemzeti Sportrádió

Favoritként tekintenek a hazai sportfogadók a Ferencvárosra

2025.12.09. 14:30
Favoritként várja a Fradi a csütörtöki meccset (Fotó: Czinege Melinda)
Az eddig veretlen zöld-fehérek újabb sikerét várja az Európa-ligában a Rangers ellen a hazai sportfogadók döntő többsége – derül ki a Szerencsejáték Zrt. hírleveléből.

Csütörtök este hazai pályán zárja 2025-ös nemzetközi szereplését az FTC az eddig még nyeretlen Rangers ellen, így nem meglepő a fogadói optimizmus. A mérkőzést megelőzően a tippek több mint 80 százaléka szól a Ferencváros győzelméről, míg 90 százalék vár legalább egy pontot a zöld-fehérektől. Ugyanilyen arányban vannak azok a tippek is, amelyek legalább kétgólos hazai sikerben reménykednek.

A skótok az eddigi öt találkozójukon mindössze egy pontot gyűjtöttek, s ezeken összesen két gólt szereztek, így az sem meglepő, hogy a fogadók többsége úgy véli, az FTC kapott gól nélkül játssza le a mérkőzést.

Az FTC ráadásul – egy Nyíregyháza elleni kisiklástól eltekintve – remek formában várja a meccset. A legutóbbi kilencből hetet megnyert, és ötször is legalább három gólt szerzett. Ennek ismeretében a Tippmix-fogadók a Rangers ellen is gólgazdag találkozóban reménykednek: a tippek legnagyobb része arra érkezett, hogy 4 vagy 5 gól születik csütörtök este a Groupama Arénában.

Ebben pedig szokás szerint kulcsszerepe lehet Varga Barnabásnak, aki az FTC kilenc El-góljából hármat szerzett – legutóbb a Fenerbahce ellen is az ő góljával jutott vezetéshez a Ferencváros –, a bajnokságban pedig 10 találatnál jár.

„A nyolcaddöntős szereplés eléréséhez kulcsfontosságú lehet a Rangers elleni hazai mérkőzés az FTC számára, hiszen győzelemmel már 14 pontnál járna Robbie Keane csapata – a legutóbbi idényben a Fradi mostani ellenfele éppen ennyi ponttal zárt 8. helyen a főtáblán” – mondta Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. Játékok és Innováció igazgatója.

 

