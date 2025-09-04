Nemzeti Sportrádió

Rangadót nyert a Veszprém, a Nyíregyháza ismét 10 gólt szerzett a futsal NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.09.04. 23:02
null
A Nyíregyháza ismét kinyitotta a gólcsapot (Fotó: astudiofutsal.hu)
Címkék
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I 4. fordulójában nyert a Veszprém, a Nyíregyháza, a Kecskemét és az Újpest, a Berettyóújfalu pedig ikszelt a Nyírbátor vendégeként.

A Nyíregyháza sorozatban másodszor szerzett 10 gólt, az előző fordulóban a Haladást ütötte ki, ezúttal a maglódi H.O.P.E. Futsalnak talált be ennyiszer, igaz, most kapott egy gólt is. A Veszprém az eddig veretlen DEAC-ot múlta felül, így továbbra is hibátlan, akárcsak a Magyar Futsal Akadémiát simán legyőző Újpest.

FUTSAL NB I
4. FORDULÓ
DEAC–Veszprém 0–2
Nyíregyháza–H.O.P.E. Futsal 10–1
Nyírbátor–Berettyóújfalu 5–5
Kecskemét–Aramis SE 4–3
Újpest–Magyar Futsal Akadémia 8–1
Péntek
19.00: PTE-PEAC–Haladás VSE

 

futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
Legfrissebb hírek

A magyar futsalválogatott ismét legyőzte Kirgizisztánt

Magyar válogatott
2025.08.31. 18:15

Futsal BL-selejtező: második lett a csoportjában, így nem jutott tovább a Veszprém

Minden más foci
2025.08.29. 22:30

Tíz gólt kapott a Haladás a Nyíregyházától, az Újpest továbbra is hibátlan a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.08.25. 22:24

A veszprémiek nélkül készül a futsalválogatott

Magyar válogatott
2025.08.25. 16:46

Futsal NB I: hét gólt szerezve nyert az Újpest

Labdarúgó NB I
2025.08.15. 23:10

Győzelemmel rajtolt a címvédő, az előző idény ezüstérmese viszont kikapott a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.08.11. 22:18

Futsal NB I: döntetlennel indult az új idény

Labdarúgó NB I
2025.08.08. 21:05

Kirgizisztánnal melegít a románok elleni Eb-pótselejtezőre a futsal-válogatott

Magyar válogatott
2025.08.06. 14:29
Ezek is érdekelhetik