Rangadót nyert a Veszprém, a Nyíregyháza ismét 10 gólt szerzett a futsal NB I-ben

A Nyíregyháza sorozatban másodszor szerzett 10 gólt, az előző fordulóban a Haladást ütötte ki, ezúttal a maglódi H.O.P.E. Futsalnak talált be ennyiszer, igaz, most kapott egy gólt is. A Veszprém az eddig veretlen DEAC-ot múlta felül, így továbbra is hibátlan, akárcsak a Magyar Futsal Akadémiát simán legyőző Újpest.

FUTSAL NB I

4. FORDULÓ

DEAC–Veszprém 0–2

Nyíregyháza–H.O.P.E. Futsal 10–1

Nyírbátor–Berettyóújfalu 5–5

Kecskemét–Aramis SE 4–3

Újpest–Magyar Futsal Akadémia 8–1

Péntek

19.00: PTE-PEAC–Haladás VSE