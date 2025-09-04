Rangadót nyert a Veszprém, a Nyíregyháza ismét 10 gólt szerzett a futsal NB I-ben

A Nyíregyháza sorozatban másodszor szerzett 10 gólt, az előző fordulóban a Haladást ütötte ki, ezúttal a maglódi H.O.P.E. Futsalnak talált be ennyiszer, igaz, most kapott egy gólt is. A Veszprém az eddig veretlen DEAC-ot múlta felül, így továbbra is hibátlan, akárcsak a Magyar Futsal Akadémiát simán legyőző Újpest.
FUTSAL NB I
4. FORDULÓ
DEAC–Veszprém 0–2
Nyíregyháza–H.O.P.E. Futsal 10–1
Nyírbátor–Berettyóújfalu 5–5
Kecskemét–Aramis SE 4–3
Újpest–Magyar Futsal Akadémia 8–1
Péntek
19.00: PTE-PEAC–Haladás VSE