Igor Bogdanovics–Dzsudzsák Balázs találkozó Kisvárdán

A neve összeforrt a Debreceni VSC-vel, holott volt még a Budapest Honvéd, az ETO és a Nyíregyháza Spartacus futballistája is az NB I-ben. Igor Bogdanovics játékosként három időszakban összesen öt évet töltött a Debrecenben 2003 és 2009 között, majd stábtagként is dolgozott a DVSC felnőttcsapatánál. A vasárnapi keleti rangadón azonban a „másik oldalon” tűnik fel, hiszen Gerliczki Máté vezetőedző egyik pályaedzője a Kisvárda Master Goodnál.
„Hazudnék, ha azt mondanám, nekem ez ugyanolyan mérkőzés, mint az összes többi, mert mindenki előtt ismert, milyen a kapcsolat köztem és a DVSC között – mondta lapunknak Igor Bogdanovics, aki júniusban csatlakozott az első osztály újoncának szakmai stábjához. – Ezt persze most félre kell tennem kilencven percre, és ha rajtam múlik, Kisvárda-győzelem születik vasárnap. Játékosként szerepeltem már a Loki ellen, akkor azért jobban dobogott a szívem, agyaltam azon, mi lesz, ha gólt szerzek, és emiatt veszít a Debrecen. Volt is egy ilyen szituáció, hiszen a Honvéd színeiben kupadöntőt nyertem ellene. Ez a mostani helyzet annyiban más, hogy segédedzőként nem vagyok a frontvonalban, de minden erőmmel, tudásommal azon voltam a héten, hogy amiben csak lehet, segítsem Gerliczki Máté vezetőedző munkáját és a játékosok felkészülését erre a fontos mérkőzésre.”
A vendégségbe érkezők közül vajon kivel várja a találkozást a debreceni színekben 78 NB I-es meccsen 35 gólig jutó korábbi támadó?
„Dzsudzsák Balázzsal baráti viszonyt ápolok, vele mindenképpen, de a játékosok közül Szécsi Márkkal is futballoztam együtt, edzőként pedig Szűcs Tamással és Kocsis Dominikkal is dolgoztam. A stáb tagjai közül a debreceni legenda, Dombi Tibor, a kapusedző Balogh János és a technikai vezető Frida Ferenc is volt a csapattársam, őket jó lesz viszontlátni, de mondom, a meccs idejére félretesszük a barátságot" – jelentette ki a szeptember 24-én az 51. életévét betöltő kisvárdai stábtag.
LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Szeptember 19., péntek
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2
Szeptember 20., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 2–0
Puskás Akadémia–ETO FC 0–2
Szeptember 21., vasárnap
17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|7
|4
|3
|–
|19–10
|+9
|15
|2. ETO FC
|6
|3
|3
|–
|15–7
|+8
|12
|3. Ferencvárosi TC
|6
|3
|2
|1
|14–6
|+8
|11
|4. Debreceni VSC
|6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
|5. Kisvárda
|5
|3
|1
|1
|7–8
|–1
|10
|6. Puskás Akadémia
|7
|3
|1
|3
|10–12
|–2
|10
|7. Újpest FC
|7
|2
|1
|4
|10–10
|0
|7
|8. MTK Budapest
|6
|2
|1
|3
|12–13
|–1
|7
|9. Diósgyőri VTK
|7
|1
|4
|2
|12–16
|–4
|7
|10. Nyíregyháza Spartacus
|7
|1
|2
|4
|8–15
|–7
|5
|11. Kazincbarcika
|6
|1
|1
|4
|6–12
|–6
|4
|12. Zalaegerszegi TE
|6
|–
|4
|2
|10–14
|–4
|4