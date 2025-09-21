Igor Bogdanovics–Dzsudzsák Balázs találkozó Kisvárdán

Nemzeti Sportrádió

2025.09.21. 09:22
Igor Bogdanovics a szívébe zárta a Lokit, de a kisvárdaiak másodedzőjeként vasárnap örülne a győzelemnek ellene (Fotó: Kisvárda FC)
NB I labdarúgó NB I Igor Bogdanovics Kisvárda
Igor Bogdanovics, a DVSC korábbi kiváló csatára a vasárnapi keleti rangadóra félreteszi a barátságot és csak jelenlegi csapata sikerére összpontosít.

A neve összeforrt a Debreceni VSC-vel, holott volt még a Budapest Honvéd, az ETO és a Nyíregyháza Spartacus futballistája is az NB I-ben. Igor Bogdanovics játékosként három időszakban összesen öt évet töltött a Debrecenben 2003 és 2009 között, majd stábtagként is dolgozott a DVSC felnőttcsapatánál. A vasárnapi keleti rangadón azonban a „másik oldalon” tűnik fel, hiszen Gerliczki Máté vezetőedző egyik pályaedzője a Kisvárda Master Goodnál.

„Hazudnék, ha azt mondanám, nekem ez ugyanolyan mérkőzés, mint az összes többi, mert mindenki előtt ismert, milyen a kapcsolat köztem és a DVSC között – mondta lapunknak Igor Bogdanovics, aki júniusban csatlakozott az első osztály újoncának szakmai stábjához. – Ezt persze most félre kell tennem kilencven percre, és ha rajtam múlik, Kisvárda-győzelem születik vasárnap. Játékosként szerepeltem már a Loki ellen, akkor azért jobban dobogott a szívem, agyaltam azon, mi lesz, ha gólt szerzek, és emiatt veszít a Debrecen. Volt is egy ilyen szituáció, hiszen a Honvéd színeiben kupadöntőt nyertem ellene. Ez a mostani helyzet annyiban más, hogy segédedzőként nem vagyok a frontvonalban, de minden erőmmel, tudásommal azon voltam a héten, hogy amiben csak lehet, segítsem Gerliczki Máté vezetőedző munkáját és a játékosok felkészülését erre a fontos mérkőzésre.”

A vendégségbe érkezők közül vajon kivel várja a találkozást a debreceni színekben 78 NB I-es meccsen 35 gólig jutó korábbi támadó?

Dzsudzsák Balázs és Igor Bogdanovics
(Fotó: Nemzeti Sport)

„Dzsudzsák Balázzsal baráti viszonyt ápolok, vele mindenképpen, de a játékosok közül Szécsi Márkkal is futballoztam együtt, edzőként pedig Szűcs Tamással és Kocsis Dominikkal is dolgoztam. A stáb tagjai közül a debreceni legenda, Dombi Tibor, a kapusedző Balogh János és a technikai vezető Frida Ferenc is volt a csapattársam, őket jó lesz viszontlátni, de mondom, a meccs idejére félretesszük a barátságot" – jelentette ki a szeptember 24-én az 51. életévét betöltő kisvárdai stábtag.

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Szeptember 19., péntek
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2
Szeptember 20., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 2–0
Puskás Akadémia–ETO FC 0–2
Szeptember 21., vasárnap
17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

 

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Paksi FC74319–10+915
  2. ETO FC63315–7+812
  3. Ferencvárosi TC632114–6+811
  4. Debreceni VSC631210–10010
  5. Kisvárda53117–8–110
  6. Puskás Akadémia731310–12–210
  7. Újpest FC721410–1007
  8. MTK Budapest621312–13–17
  9. Diósgyőri VTK714212–16–47
10. Nyíregyháza Spartacus71248–15–75
11. Kazincbarcika61146–12–64
12. Zalaegerszegi TE64210–14–44

 

