A VAR-döntések a győrieknek kedveztek, az ETO Felcsútról is hazavitte a három pontot

A hazaiak ezután többször is eljutottak a győri kapuig, de mielőtt fölénybe kerültek volna, Nadir Benbuali minden védőt lehagyva, éles szögből megduplázta az ETO előnyét. Az algériai támadó az előző idényben összesen nyolc gólt szerzett, nyár óta ez volt neki a hetedik. Wojciech Golla teljesítményét (tizenegyest hozott össze, a második gólnál pedig ő maradt le elsőként Benbualiról) a 29. percben megelégelte Hornyák Zsolt, Georgij Harutjunjan váltotta a védelemben. Ha nem is emiatt, de még inkább átvette az irányítást a PAFC, igaz, egy darabig ez nem mutatkozott meg helyzetekben, mígnem a szünet előtt Artem Favorov alig lőtt a győri kapu mellé. Az érthetően feszült felcsúti vezetőedzőt még Vígh-Tarsonyi Gergő, a kispadok felőli partjelző is felbosszantotta, amikor egy bedobás után lest intett...

A szünet után sem fogta vissza magát a Puskás, Borbély Balázs, a győriek vezetőedzője nem lehetett és látszólag nem is volt elégedett játékosaival: ha időnként sikerült is kiszabadulni a hazai szorításból, technikai és helyezkedési hibákkal adták vissza a labdát. Az 55. percben kapta meg az utolsó figyelmeztetést az ETO, Mikael Soisalo sokadik elfutása után ezúttal pontosan adott középre, de Németh András gólját a VAR közreműködésével érvénytelenítette Berke Balázs, Lukács Dániel ugyanis szabálytalankodott középen.

Ez volt az utolsó megmozdulása a válogatott csatárnak, Lamin Colley váltotta, Soisalót pedig Dárdai Pál. Ezután is záporoztak a hazai beadások, de igazán veszélyes lövések-fejesek nem következtek belőlük, a két győri belső védő és összességében a támadásban ezúttal szürke, de masszívan védekező ETO is remekül helytállt hátul szenvedélyes szurkolótábora támogatásával.

Hat meccse tart a győriek veretlensége, egymás utáni harmadik győzelmükkel jelenleg a második helyen állnak a tabellán, igaz, vasárnap a Kisvárda vagy Debrecen megelőzheti őket. 0–2

