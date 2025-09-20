Nagyot küzdött, pontot szerzett a Nyíregyháza a Paks ellen

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–PAKSI FC 1–1 (0–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion. Vezette: Kovács Imre

Gólszerző: Edomwonyi (86.), ill. Hahn (46.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Mint minden NB-s mérkőzésen a hétvégén, a nyíregyházi előtt is a szerda este elhunyt Nagy Tiborra emlékeztek néma főhajtással a jelenlévők. És bár a korábbi 17-szeres válogatott futballista jószerével teljes pályafutása Váchoz köthető, azért Nyíregyháza is fontos állomáshelye volt, hiszen a nemzeti csapatban az egyetlen gólját 1992. augusztus 22-én ebben (pontosabban az azóta már kétszer átépített) stadionban szerezte az ukránok elleni felkészülési meccsen (2–1). Nagy Tibor a győztes gólt szabadrúgásból a 90. percben lőtte, előtte nem sokkal pedig Kovács Kálmán egyenlített. Nos, a nemrégiben a hatvanadik életévét betöltő csatár is a helyszínen emlékezett meg a korábbi játékostársról és ellenfélről, mivel a Budapesti Honvéd ötszörös bajnoka volt a Spartacus–Paksi FC bajnoki szövetségi ellenőre. S persze játszott azon a válogatott meccsen Bognár György, a paksiak jelenlegi vezetőedzője is...

Harminchárom évvel ezelőtt tehát a mérkőzés végére maradt a döntés az önállósuló Ukrajna elleni első hazai válogatott mérkőzésen (az idegenbelit előtte április 29-én 3–1-re nyertük meg Ungváron), a Nyíregyháza–Paks bajnokikon viszont érdemes az embernek elfoglalnia a helyét már a kezdéskor a lelátón. Tavaly november 29-én a 4–2-re végződő találkozón az első és a második perc fordulóján Beke Péter fejesét a gólvonalon túlra ügyetlenkedte Kovácsik Ádám. Beke Péter szerdán már kecskeméti színekben szerzett győztes gólt a Honvéd elleni NB II-es meccsen (1–0), Kovácsik viszont most is ott állt a paksiak kapujában, és megúszta az első nyíregyházi lehetőséget – a harmadik percben Katona Bálint fölé lőtt. A másik oldalon Kovács Dánielnek már játékba kellett avatkoznia, lábbal védte Hahn János lövését. Ekkor még csak a kilencedik percben jártunk – sokat ígért a kezdés. Még akkor is, ha Hahn már lesen volt, de a helyzete előtti akció a szemnek is tetsző volt.

A folytatásban Katona Bálint indításával Bright Edomwonyi hozta magát helyzetbe, de lövését Kovácsik védte, s ebből is kitűnt, a nyíregyháziak a gyors átmenetekre rendezkedtek be, a tolnaiak viszont a távoli lövésektől sem riadtak meg. Még a meccs elején és a játékrész hajrájában – még messzebbről – is Windecker József próbálkozott, Kovács Dániel mindkétszer védett, másodszor bravúrral.

Sztefanosz Evangolu, a Szpari csapatkapitánya a jelek szerint meg akart felelni a hazai táborból felerősödő hangoknak („Harcoljatok, harcoljatok!”), mert olyan hévvel vetette bele a labda útjába, hogy ellenfelével ütközve megsérült a fejbőre, a heget csinos turbánnal kellett elfednie az egészségügyi stábnak. Az újabb távoli kísérletre Horváth Kevin jelentkezett paksi oldalról, 22 méteres szabadrúgása után megint Kovács Dánielnek kellett nyújtózkodnia. A gól nélkül is mozgalmas első játékrész utolsó megmozdulása Hahn lövése volt, a nyíregyházi kapus védte.

Ez a Nyíregyháza–Paks sem múlhatott el első perces gól nélkül, csak ezúttal a második félidőben érkezett meg, Hahn János fejjel értékesítette az újabb nagy helyzetét. Erősített a Spartacus, Edomwonyi végre nem lesről lódult meg, mint az első félidőben kétszer is, de fölé lőtt, Katona Bálint 18 méteres próbálkozása után pedig a jobb alsó sarok mellett pattogott el a labda.

Nem elég, hogy Alaxai Áronra, a héten kidőlő Kovácsréti Márkra, Nagy Dominikra és Temesvári Attilára eleve nem számíthatott Szabó István, a nyíregyházi vezetőedzőnek a szünetben pályára küldött Katona Mátyást is le kellett cserélnie bő negyedóra után, mert légzési nehézségei támadtak. Paksi oldalon pedig amiatt bosszankodhattak, hogy a friss válogatott Tóth Barna nagy lehetősége kimaradt; Kovács Dániel nem először mutatott be bravúrt ezen a mérkőzésen.

A hajrában paksi oldalon beállt Böde Dániel, aki 510. NB I-es mérkőzésén kapott lehetőséget, így az örökrangsor negyedik helyén utolérte az egykori tatabányai Szabó Györgyöt. Aztán kiderült, ezen a meccsen nemcsak Edomwonyi tud abszolút gólhelyzetben lesre futni, hanem Dorian Babunszki is, de az ő érvénytelen gólja után is volt még egy esélye az egyenlítésre a Szparinak, és azt Edomwonyi fejjel gólra váltotta. A nigériai csatár az egymást követő harmadik hazai meccsen talált be, most először pontot érőn, így a Nyíregyháza az első csapat ebben a bajnokságban, amely pontot tudott szerezni az idegenben játszó Paks ellen. 1–1

