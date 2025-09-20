Az Újpest ellen szerezte meg első győzelmét a Kazincbarcika

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 2–0 (2–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion. Vezette: Molnár A.

Gólszerző: Ubochioma (17.), Sós B. (27.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Három játékos először volt kezdő a KC Kazincbarcika SC-nél: Berecz Zsombor most debütált bajnokin a borsodiaknál, míg a fiatal, 20 éves Balázsi Levente és a nigériai Sodiq Rasheed, három hete, a Paksi FC ellen csereként, a 89. perctől kóstolt bele először az élvonal légkörébe. Az Újpest FC-nél, a szezon előtti várakozáshoz képest elmaradt eredmények miatt, a válogatott szünetet megelőző, legutóbbi bajnokihoz mérten három helyen változott a kezdőcsapat, ami Fiola Attila kimaradásával azt is jelentette, hogy csak egy magyar labdarúgó szerepelt a lila-fehéreknél, Horváth Krisztofer.

A mérkőzés elején a pályán lévők doyenje, Könyves Norbert volt a legaktívabb, a 36 éves támadó előbb ziccert hozott össze, amelyből a kapusba lőtt, majd nem sokkal később a kapufát találta el. Aztán amikor először volt a 16-oson belül csapattárs mellette, adott neki egy ziccerpasszt, Meshack Ubochioma pedig közelről a kapuba talált. Előtte és utána Glefilo Vlijternek volt helyezte újpesti részről, majd róla került a kapuba a labda, de ezt biztosan nem így akarta, Sós Bence szabadrúgásánál a rajta megpattanó vágódott a gólvonalon túlra. A folytatásban az Újpest FC többet birtokolta a labdát, de KC KBSC öt védője, illetve belső, védekező középpályásai jól szűrtek, amikor pedig volt egy kis kimaradás, Iuri Medeiros kapu elé robbanása után kimaradt a vendégek helyzete. A Kazincbarcika a labdaszerzések után igyekezett gyors megindulásokkal zavart okozni, Könyves Norbertnek és Berecz Zsombornak is volt egy-egy átlövése, az erősebb támadójátékot mutató sárga-kékek megérdemelten álltak jobban a meccs felénél.

A második játékrész elején Aljosa Matko döngette meg a kapufát, ez erős jele volt annak, hogy többet akar az Újpest FC annál, mint amit a szünet előtt mutatott. A barcikai térfélen folyt a játék, amikor pedig ellenakciót tudott vezetni a pályaválasztó, Kártik Bálint vágtája végén a kapu mellé emelt. Mivel a vendégek mezőnyfölénye nem hozott helyzeteket, a 65. percre az összes cseréjét ellőtte az Újpest FC vezetőedzője a változás reményében. A KBSC tíz emberrel védekezett 25 méteren belül, az újpestiek széthúzni, megbontani nem tudták a kék mezeseket, átlövéssel a sűrűje ellen nem próbálkoztak. A hajrában Medeirosnak volt egy szabadrúgása, amely után a labda érintette a kapufát, ám az Újpest gólképtelen maradt, a Kazincbarcika harcos játékával megszerezte első élvonalbeli győzelmét. Megérdemelten, remek védekezésének is köszönhetően. 2–0

