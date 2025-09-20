Nemzeti Sportrádió

Az Újpest ellen szerezte meg első győzelmét a Kazincbarcika

Vágólapra másolva!
2025.09.20. 19:54
null
(Fotó: Török Attila)
Címkék
Újpest NB I Kazincbarcika
A Kazincbarcika az ideiglenes otthonának számító Mezőkövesden 2–0-ra legyőzte az Újpestet a labdarúgó NB I 7. fordulójában. Ez volt Kuttor Attila együttesének első győzelme.

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 2–0 (2–0)
Mezőkövesd, Városi Stadion. Vezette: Molnár A.
Gólszerző: Ubochioma (17.), Sós B. (27.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Három játékos először volt kezdő a KC Kazincbarcika SC-nél: Berecz Zsombor most debütált bajnokin a borsodiaknál, míg a fiatal, 20 éves Balázsi Levente és a nigériai Sodiq Rasheed, három hete, a Paksi FC ellen csereként, a 89. perctől kóstolt bele először az élvonal légkörébe. Az Újpest FC-nél, a szezon előtti várakozáshoz képest elmaradt eredmények miatt, a válogatott szünetet megelőző, legutóbbi bajnokihoz mérten három helyen változott a kezdőcsapat, ami Fiola Attila kimaradásával azt is jelentette, hogy csak egy magyar labdarúgó szerepelt a lila-fehéreknél, Horváth Krisztofer.

A mérkőzés elején a pályán lévők doyenje, Könyves Norbert volt a legaktívabb, a 36 éves támadó előbb ziccert hozott össze, amelyből a kapusba lőtt, majd nem sokkal később a kapufát találta el. Aztán amikor először volt a 16-oson belül csapattárs mellette, adott neki egy ziccerpasszt, Meshack Ubochioma pedig közelről a kapuba talált. Előtte és utána Glefilo Vlijternek volt helyezte újpesti részről, majd róla került a kapuba a labda, de ezt biztosan nem így akarta, Sós Bence szabadrúgásánál a rajta megpattanó vágódott a gólvonalon túlra. A folytatásban az Újpest FC többet birtokolta a labdát, de KC KBSC öt védője, illetve belső, védekező középpályásai jól szűrtek, amikor pedig volt egy kis kimaradás, Iuri Medeiros kapu elé robbanása után kimaradt a vendégek helyzete. A Kazincbarcika a labdaszerzések után igyekezett gyors megindulásokkal zavart okozni, Könyves Norbertnek és Berecz Zsombornak is volt egy-egy átlövése, az erősebb támadójátékot mutató sárga-kékek megérdemelten álltak jobban a meccs felénél.

A második játékrész elején Aljosa Matko döngette meg a kapufát, ez erős jele volt annak, hogy többet akar az Újpest FC annál, mint amit a szünet előtt mutatott. A barcikai térfélen folyt a játék, amikor pedig ellenakciót tudott vezetni a pályaválasztó, Kártik Bálint vágtája végén a kapu mellé emelt. Mivel a vendégek mezőnyfölénye nem hozott helyzeteket, a 65. percre az összes cseréjét ellőtte az Újpest FC vezetőedzője a változás reményében. A KBSC tíz emberrel védekezett 25 méteren belül, az újpestiek széthúzni, megbontani nem tudták a kék mezeseket, átlövéssel a sűrűje ellen nem próbálkoztak. A hajrában Medeirosnak volt egy szabadrúgása, amely után a labda érintette a kapufát, ám az Újpest gólképtelen maradt, a Kazincbarcika harcos játékával megszerezte első élvonalbeli győzelmét. Megérdemelten, remek védekezésének is köszönhetően. 2–0

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Paksi FC74319–10+915
  2. ETO FC63315–7+812
  3. Ferencvárosi TC632114–6+811
  4. Debreceni VSC631210–10010
  5. Kisvárda53117–8–110
  6. Puskás Akadémia731310–12–210
  7. Újpest FC721410–1007
  8. MTK Budapest621312–13–17
  9. Diósgyőri VTK714212–16–47
10. Nyíregyháza Spartacus71248–15–75
11. Kazincbarcika61146–12–64
12. Zalaegerszegi TE64210–14–44

 

 

Újpest NB I Kazincbarcika
Legfrissebb hírek

A VAR-döntések a győrieknek kedveztek, az ETO Felcsútról is hazavitte a három pontot

Labdarúgó NB I
39 perce

Nagyot küzdött, pontot szerzett a Nyíregyháza a Paks ellen

Labdarúgó NB I
4 órája

Berecz Zsombor több mint két év után játszhat újra élvonalbeli mérkőzést

Labdarúgó NB I
11 órája

Hornyák Zsolt: A csapategység lehet a siker kulcsa

Labdarúgó NB I
11 órája

Hárman is távoztak az ETO-tól, ketten kölcsönbe

Labdarúgó NB I
13 órája

Kovácsik Ádám: Mintha ezer éve nem futballoztunk volna

Labdarúgó NB I
13 órája

Robbie Keane: Az első félidőben kétszer is megajándékoztuk az ellenfelet

Labdarúgó NB I
15 órája

Hiába a Diósgyőr kétgólos előnye, Gruber duplájával pontot mentett a Ferencváros

Labdarúgó NB I
Tegnap, 22:00
Ezek is érdekelhetik