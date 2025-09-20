Az Újpest ellen szerezte meg első győzelmét a Kazincbarcika

LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 2–0 (2–0)
Mezőkövesd, Városi Stadion. Vezette: Molnár A.
Gólszerző: Ubochioma (17.), Sós B. (27.)
A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!
Három játékos először volt kezdő a KC Kazincbarcika SC-nél: Berecz Zsombor most debütált bajnokin a borsodiaknál, míg a fiatal, 20 éves Balázsi Levente és a nigériai Sodiq Rasheed, három hete, a Paksi FC ellen csereként, a 89. perctől kóstolt bele először az élvonal légkörébe. Az Újpest FC-nél, a szezon előtti várakozáshoz képest elmaradt eredmények miatt, a válogatott szünetet megelőző, legutóbbi bajnokihoz mérten három helyen változott a kezdőcsapat, ami Fiola Attila kimaradásával azt is jelentette, hogy csak egy magyar labdarúgó szerepelt a lila-fehéreknél, Horváth Krisztofer.
A mérkőzés elején a pályán lévők doyenje, Könyves Norbert volt a legaktívabb, a 36 éves támadó előbb ziccert hozott össze, amelyből a kapusba lőtt, majd nem sokkal később a kapufát találta el. Aztán amikor először volt a 16-oson belül csapattárs mellette, adott neki egy ziccerpasszt, Meshack Ubochioma pedig közelről a kapuba talált. Előtte és utána Glefilo Vlijternek volt helyezte újpesti részről, majd róla került a kapuba a labda, de ezt biztosan nem így akarta, Sós Bence szabadrúgásánál a rajta megpattanó vágódott a gólvonalon túlra. A folytatásban az Újpest FC többet birtokolta a labdát, de KC KBSC öt védője, illetve belső, védekező középpályásai jól szűrtek, amikor pedig volt egy kis kimaradás, Iuri Medeiros kapu elé robbanása után kimaradt a vendégek helyzete. A Kazincbarcika a labdaszerzések után igyekezett gyors megindulásokkal zavart okozni, Könyves Norbertnek és Berecz Zsombornak is volt egy-egy átlövése, az erősebb támadójátékot mutató sárga-kékek megérdemelten álltak jobban a meccs felénél.
A második játékrész elején Aljosa Matko döngette meg a kapufát, ez erős jele volt annak, hogy többet akar az Újpest FC annál, mint amit a szünet előtt mutatott. A barcikai térfélen folyt a játék, amikor pedig ellenakciót tudott vezetni a pályaválasztó, Kártik Bálint vágtája végén a kapu mellé emelt. Mivel a vendégek mezőnyfölénye nem hozott helyzeteket, a 65. percre az összes cseréjét ellőtte az Újpest FC vezetőedzője a változás reményében. A KBSC tíz emberrel védekezett 25 méteren belül, az újpestiek széthúzni, megbontani nem tudták a kék mezeseket, átlövéssel a sűrűje ellen nem próbálkoztak. A hajrában Medeirosnak volt egy szabadrúgása, amely után a labda érintette a kapufát, ám az Újpest gólképtelen maradt, a Kazincbarcika harcos játékával megszerezte első élvonalbeli győzelmét. Megérdemelten, remek védekezésének is köszönhetően. 2–0
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|7
|4
|3
|–
|19–10
|+9
|15
|2. ETO FC
|6
|3
|3
|–
|15–7
|+8
|12
|3. Ferencvárosi TC
|6
|3
|2
|1
|14–6
|+8
|11
|4. Debreceni VSC
|6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
|5. Kisvárda
|5
|3
|1
|1
|7–8
|–1
|10
|6. Puskás Akadémia
|7
|3
|1
|3
|10–12
|–2
|10
|7. Újpest FC
|7
|2
|1
|4
|10–10
|0
|7
|8. MTK Budapest
|6
|2
|1
|3
|12–13
|–1
|7
|9. Diósgyőri VTK
|7
|1
|4
|2
|12–16
|–4
|7
|10. Nyíregyháza Spartacus
|7
|1
|2
|4
|8–15
|–7
|5
|11. Kazincbarcika
|6
|1
|1
|4
|6–12
|–6
|4
|12. Zalaegerszegi TE
|6
|–
|4
|2
|10–14
|–4
|4