Damir Krznar: A játékosok alkalmasak arra, hogy a kitűzött célt elérjék, akár velem, akár nélkülem

Kuttor Attila, Kazincbarcika SC vezetőedzője
– Megvan az első győzelem az NB I-ben!
– Jó mérkőzésen végre úgy alakult minden, ahogyan szerettük volna. Mi irányítottunk, az első félidei futball alapján megérdemelten szereztünk vezetést. Volt már ilyen, hogy két góllal vezettünk, most megőriztük az előnyt, remélem, ez lökést ad a következő időszakra.
– Úgy tűnik, hogy a bajnokság rajtja óta fokozatosan fejlődnek. Egyetért?
– Örülök, ha ez kívülről így látszik, én is így gondolom. Megvan az első siker, és ez felgyorsíthatja a fejlődési folyamatot. Nagy szüksége volt a csapatnak egy győzelemre, ez tovább erősíti közösségünket.
– Veszélyes időszak volt a második félidő, nagy nyomást kellett kibírnia csapatának. Hogyan lehetett volna kicsivel több levegőhöz jutni?
– Alakulóban vagyunk, még nem tartunk ott, hogy kilencven percig uraljuk a mérkőzést egy Újpest-szintű csapat ellen. Az első félidőben ez sikerült, a másodikban kevésbé, akkor a küzdelem jellemzett minket, ebben voltunk erősek. Óriási pozitívum ez az előrelépés, hogy így helytálltunk, csak gratulálni tudok a játékosoknak.
Damir Krznar, az Újpest FC vezetőedzője
– Mit lehet ezután a meccs után mondani…?
– Nehéz most bölcsnek lenni. Jól kezdtük a találkozót, majd a hátsó alakzat elkövetett két-három hibát, ami összezavarta a csapatot. Gyorsan kaptunk egy gólt, nem találtunk magunkra, és az első félidőt kétgólos hátrányban zártuk. A második játékrész elején volt egy kapufánk, ha az bemegy, talán máshogyan alakul a folytatás. A szünetben azt mondtam a csapatnak, meg tudjuk fordítani az állást, hittem a győztes mentalitásban, de nem teljesítettünk megfelelően.
– Mélyen betömörülő csapat ellen nehéz játszani. Miért nem sikerült feltörni a KBSC védelemét, mire lett volna szükség?
– Az égvilágon semmi sem működött úgy, ahogyan szerettük volna. Az első gól után visszaállt az ellenfél védekezni. Hiába voltak ígéretes lehetőségeink, az utolsó passzok sem működtek, a kapussal szemben állva sem tudtunk betalálni.
– Nem tart attól, hogy az újabb vereség után megtörik a vezetőség önbe vetett bizalma?
– Ilyen ez életünk. A legjobbat próbáljuk nyújtani, ám az eredmény ismeretében bármi megtörténhet… Én hiszek a csapatban, alkalmasak arra a játékosok, hogy a kitűzött célt elérjék, akár velem, akár nélkülem.
Szabó István, a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője
– Rang Bognár György csapata ellen pontot szerezni?
– Az bizony, főleg, hogy még veretlen a Paks, amely ugye a tavalyi bronzérmes, a kupa kétszeres címvédője. Nagyszerű csapat ellen megérdemelten szereztünk pontot, a helyzetek alapján talán közelebb is álltunk a győzelemhez.
– Az egyenlítő gólt szerző Bright Edomwonyi többször is lesre futott. Ő volt türelmetlen vagy a társaktól kapta későn a labdát?
– Is-is. Sokat gyakoroltuk a héten a gyors ellenakciókat, de úgy, hogy középről kerüljön ki a labda a szélre, és onnan játsszuk meg a centerünket. Ehelyett többször is direktben indítottunk, aminél azért a védelemnek is nagyot kell hibáznia, hogy ne legyen les és helyzet alakuljon ki belőle. Ezzel együtt működött a játékunk, amit elterveztünk, de bosszantó, hogy megint fejes gólt kaptunk, idegőrlő volt ismét az eredmény után futni.
– Mit lehet tudni Katona Mátyás állapotáról?
– A héten többen is felső légúti megbetegedéssel bajlódtak, arra tudok gondolni, hogy Katona Mátyást is utolérte, légzési nehézségei voltak, de nincs nagy baj. A testvére, Katona Bálint óriási sportember, hogy a történtek ismeretében ilyen teljesítményre volt képes.
Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője
– Közel álltak a negyedik idegenbeli győzelmükhöz. Bosszús, hogy elmaradt?
– Reális eredmény született. Annak ellenére is, hogy a mérkőzés nagyobb részében kezdeményezőbben játszottunk, mint a hazai csapat. Ellenfelünk elsősorban kontrákból veszélyeztetett, azok közül elég sok lesen halt el. Ezek az akciók végigmentek, de utólag minden lest beintettek, így aggódnunk nem kellett. Nem érdemeltünk győzelmet, mert kevés helyzetet alakítottunk ki, passzív volt a fölényünk.
– Ezzel együtt a kevésből Tóth Barna elhibázott egy nagyot, máskor az ilyet értékesíteni szokta. Hibáztatja a centerét?
– Nem hibáztatok senkit, örülök, ha egyáltalán helyzetet alakítunk ki. Ha több lett volna belőlük, a nagy számok törvénye alapján többször találtunk volna be.
– Említette a lesre állításokat. Számítottak rá, hogy a Nyíregyháza a kontrákra rendezkedik be, és ezért választották a lestaktikát?
– Nem volt tudatos, ez mindig a játékosok döntésén és helyezkedésén múlik. Ha két-három lépéssel előrébb indul a támadó, azok elég egyértelmű leshelyzetek. El kell fogadni az eredményt, a hazaiak rászolgáltak a döntetlenre. Majd a jövő héten javítunk!
LABDARÚGÓ NB I
7. FORDULÓ
Szeptember 19., péntek
Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2
Szeptember 20., szombat
Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1
Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 2–0
Puskás Akadémia–ETO FC 0–2
Szeptember 21., vasárnap
17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|7
|4
|3
|–
|19–10
|+9
|15
|2. ETO FC
|6
|3
|3
|–
|15–7
|+8
|12
|3. Ferencvárosi TC
|6
|3
|2
|1
|14–6
|+8
|11
|4. Debreceni VSC
|6
|3
|1
|2
|10–10
|0
|10
|5. Kisvárda
|5
|3
|1
|1
|7–8
|–1
|10
|6. Puskás Akadémia
|7
|3
|1
|3
|10–12
|–2
|10
|7. Újpest FC
|7
|2
|1
|4
|10–10
|0
|7
|8. MTK Budapest
|6
|2
|1
|3
|12–13
|–1
|7
|9. Diósgyőri VTK
|7
|1
|4
|2
|12–16
|–4
|7
|10. Nyíregyháza Spartacus
|7
|1
|2
|4
|8–15
|–7
|5
|11. Kazincbarcika
|6
|1
|1
|4
|6–12
|–6
|4
|12. Zalaegerszegi TE
|6
|–
|4
|2
|10–14
|–4
|4