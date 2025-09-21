Damir Krznar: A játékosok alkalmasak arra, hogy a kitűzött célt elérjék, akár velem, akár nélkülem

Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 2–0

Kuttor Attila, Kazincbarcika SC vezetőedzője

– Megvan az első győzelem az NB I-ben!

– Jó mérkőzésen végre úgy alakult minden, ahogyan szerettük volna. Mi irányítottunk, az első félidei futball alapján megérdemelten szereztünk vezetést. Volt már ilyen, hogy két góllal vezettünk, most megőriztük az előnyt, remélem, ez lökést ad a következő időszakra.

– Úgy tűnik, hogy a bajnokság rajtja óta fokozatosan fejlődnek. Egyetért?

– Örülök, ha ez kívülről így látszik, én is így gondolom. Megvan az első siker, és ez felgyorsíthatja a fejlődési folyamatot. Nagy szüksége volt a csapatnak egy győzelemre, ez tovább erősíti közösségünket.

– Veszélyes időszak volt a második félidő, nagy nyomást kellett kibírnia csapatának. Hogyan lehetett volna kicsivel több levegőhöz jutni?

– Alakulóban vagyunk, még nem tartunk ott, hogy kilencven percig uraljuk a mérkőzést egy Újpest-szintű csapat ellen. Az első félidőben ez sikerült, a másodikban kevésbé, akkor a küzdelem jellemzett minket, ebben voltunk erősek. Óriási pozitívum ez az előrelépés, hogy így helytálltunk, csak gratulálni tudok a játékosoknak.

Damir Krznar, az Újpest FC vezetőedzője

– Mit lehet ezután a meccs után mondani…?

– Nehéz most bölcsnek lenni. Jól kezdtük a találkozót, majd a hátsó alakzat elkövetett két-három hibát, ami összezavarta a csapatot. Gyorsan kaptunk egy gólt, nem találtunk magunkra, és az első félidőt kétgólos hátrányban zártuk. A második játékrész elején volt egy kapufánk, ha az bemegy, talán máshogyan alakul a folytatás. A szünetben azt mondtam a csapatnak, meg tudjuk fordítani az állást, hittem a győztes mentalitásban, de nem teljesítettünk megfelelően.

– Mélyen betömörülő csapat ellen nehéz játszani. Miért nem sikerült feltörni a KBSC védelemét, mire lett volna szükség?

– Az égvilágon semmi sem működött úgy, ahogyan szerettük volna. Az első gól után visszaállt az ellenfél védekezni. Hiába voltak ígéretes lehetőségeink, az utolsó passzok sem működtek, a kapussal szemben állva sem tudtunk betalálni.

– Nem tart attól, hogy az újabb vereség után megtörik a vezetőség önbe vetett bizalma?

– Ilyen ez életünk. A legjobbat próbáljuk nyújtani, ám az eredmény ismeretében bármi megtörténhet… Én hiszek a csapatban, alkalmasak arra a játékosok, hogy a kitűzött célt elérjék, akár velem, akár nélkülem.