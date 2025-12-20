Pekler Zalán és Dénes Eszter sikere a sportlövők Európa-bajnoki válogatóján

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a 25 éves Pekler Zalán (Erődök Városa SE) 254.3 körrel győzött az összevont fináléban. A második helyen Hammerl Soma (UTE) végzett 250.2 körrel, míg a harmadikon Somogyi Péter (ZTE) 229.5 körrel. Az alapversenyben Pekler egyedüliként teljesített 630 felett, és 630.5 körrel zárt az első helyen. A biztos Eb-résztvevő Péni István nem indult.

A nőknél Dénes Eszter (UTE) 252.3 körrel nyert légpuskában, a második helyen Mészáros Eszter (MATE-Gödöllői EAC) végzett 251 körrel, míg a harmadikon Bajos Gitta (Erődök Városa SE) 229.1 körrel. Az összevont fináléban ezúttal korosztályi megkötés nélkül a legjobb nyolc alaperedményt elért versenyző lőtt. Dénes az alapversenyben ezúttal is kimagasló eredményt, 633.3 kört lőtt, ezzel az első helyen kvalifikálta magát a fináléba.

A harmadik, egyben utolsó válogatót – ahol a pisztolyosok is az Eb-indulásért versenyeznek – január 10-én és 11-én rendezik meg a Fehér úton. A 10 méteres sportlövő Európa-bajnokságra március elején kerül sor Jerevánban.