Nemzeti Sportrádió

Pekler Zalán és Dénes Eszter sikere a sportlövők Európa-bajnoki válogatóján

Vágólapra másolva!
2025.12.20. 19:26
null
Pekler Zalán nyerte a válogatót (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Pekler Zalán Dénes Eszter sportlövészet
A férfiaknál Pekler Zalán (Erődök Városa SE), míg a nőknél Dénes Eszter (UTE) nyerte meg légpuskában az Erődök Városa SE Karácsony Kupáját, amely egyben a második 10 méteres Európa-bajnoki válogató volt szombaton a Fehér úti Nemzeti Lőtéren.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a 25 éves Pekler Zalán (Erődök Városa SE) 254.3 körrel győzött az összevont fináléban. A második helyen Hammerl Soma (UTE) végzett 250.2 körrel, míg a harmadikon Somogyi Péter (ZTE) 229.5 körrel. Az alapversenyben Pekler egyedüliként teljesített 630 felett, és 630.5 körrel zárt az első helyen. A biztos Eb-résztvevő Péni István nem indult.

A nőknél Dénes Eszter (UTE) 252.3 körrel nyert légpuskában, a második helyen Mészáros Eszter (MATE-Gödöllői EAC) végzett 251 körrel, míg a harmadikon Bajos Gitta (Erődök Városa SE) 229.1 körrel. Az összevont fináléban ezúttal korosztályi megkötés nélkül a legjobb nyolc alaperedményt elért versenyző lőtt. Dénes az alapversenyben ezúttal is kimagasló eredményt, 633.3 kört lőtt, ezzel az első helyen kvalifikálta magát a fináléba.

A harmadik, egyben utolsó válogatót – ahol a pisztolyosok is az Eb-indulásért versenyeznek – január 10-én és 11-én rendezik meg a Fehér úton. A 10 méteres sportlövő Európa-bajnokságra március elején kerül sor Jerevánban.

 

Pekler Zalán Dénes Eszter sportlövészet
Legfrissebb hírek

Sportlövészet: változatlan kvótaszám, változó döntős formátum Los Angelesben

Egyéb egyéni
2025.12.15. 13:51

Légpuskában Dénes Eszter kiváló eredménnyel nyerte meg az első Eb-válogatót

Egyéb egyéni
2025.12.14. 19:47

Sportlövő vk-döntő: Péni hetedik lett az összetett számban

Egyéb egyéni
2025.12.07. 14:05

Péni István bronzérmet nyert légpuskában a sportlövők világkupadöntőjében

Egyéb egyéni
2025.12.06. 15:49

Sportlövészet: Péni István két számban indul a világkupadöntőben

Egyéb egyéni
2025.12.03. 10:30

Négy magyar érem a budapesti sportlövőverseny záró napján

Egyéb egyéni
2025.11.22. 20:48

Hungarian Open: teljes magyar siker légpuska vegyes csapatban

Egyéb egyéni
2025.11.21. 17:48

Hungarian Open: magyar éremeső a nyitó napon

Egyéb egyéni
2025.11.20. 20:16
Ezek is érdekelhetik