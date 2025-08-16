Wojciech Golla: Ötven százalék az esélyünk a győzelemre

„Mindig parázs meccset játszunk a Ferencvárossal – mondta a Nemzeti Sportnak Wojciech Golla, a PAFC 33 éves lengyel középhátvédje. – Mindkét klub tiszteli a másikat, egyik sem mehet biztosra. Tapasztalatból mondom, nincs esélyese az egymás elleni mérkőzéseinknek, még úgy is ötven százalék esélyünk van a győzelemre, hogy idegenben lépünk pályára. Az előző idényben háromszor csaptunk össze a Fradival, egyszer nyertünk, egy döntetlent értünk el és egyszer vereséget szenvedtünk. Emlékszem, a Groupama Arénában hárommal kaptunk ki, ami nagy különbségről árulkodhat, de egyáltalán nem volt sima meccs, Matheus Sal­danha nyerte meg azt a meccset. A Ferencváros erős csapat, meg kell feszülnünk a siker érdekében, a héten keményen odatettük magunkat az edzéseken. Szeretem az olyan mérkőzéseket, mint amilyen a szombati lesz, mivel sok néző előtt, remek hangulatban futballozhatunk. Igazi erőfelmérő vár ránk.”

A bajnoki címvédő Fradi egyre jobb formába lendül, támadójátékával egyedül az MTK Budapest tudott az első fordulóban kezdeni valamit. A zöld-fehérek a rotáció ellenére teljesítenek jól, az 5.79-es várható gólmutatójukat túlszárnyalva nyolcat szereztek három bajnoki alatt – legutóbb négyet rámoltak be a Nyíregyháza kapujába, de a Ludogorecnek sem kegyelmeztek, 3–0-val küldték haza a razgradiakat.

„Láttam a Nyíregyháza elleni bajnokijukat és a Ludogorec elleni visszavágót, meggyőzően játszottak, pedig a két meccsen teljesen más volt a csapat összetétele. Nem könnyíti meg a helyzetünket, hogy elképesztően bő a Ferencváros kerete, nehéz megjósolni, ki lép pályára. Minden egyes alkalommal felkészülök az ellenfél csatáraiból. Abból a szempontból szerencsém van, hogy Varga Barnabás és Alekszandar Pesics játékstílusa hasonló, de kérdés, ki szerepel még a támadósorban.”

Nagy esély kínálkozik arra, hogy valamelyik egykori PAFC-játékos rohamozzon a zöld-fehéreknél, hiszen Jonathan Levi és Gruber Zsombor is erőssége a Fradinak.

„Jonathan Levi szerintem kezdő lesz, mert csak perceket kapott a Ludogorec elleni visszavágón – folytatta Wojciech Golla, aki jellemezte egykori csapattársait. – Középpályásként és csatárként is hasznos, kiismerhetetlen a játéka. Sosem tudhatod, vajon a jobb vagy a bal lábára veszi-e a labdát, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk rá, nem kerülhet lövőhelyzetbe. Sajnálom, hogy már nem a mi csapatunkat erősíti. Remélem, nem haragszik meg rám, de bízom benne, hogy bal lábbal kel fel. Ami Gruber Zsombort illeti, várom már, hogy ellene játsszak, mert nagyon jó srác. Az utóbbi időben kijött neki a lépés, megérdemelte a játéklehetőséget. Az első érintése rendre kiváló, ezért meg kell akadályozni, hogy találkozzon a labdával. Nagyszerű a bal lába, ha lendületbe jön, nem egyszerű feltartóztatni, de azért sokat játszottunk Patrizio Stronatival ellene az edzéseken, jól ismerjük a futballját. Megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megállítsuk volt csapattársainkat, és persze a többi ferencvárosit is.”

Kevesen vitatják, Wojciech Golla és Patrizio Stronati párosa az egyik, ha nem a legjobb az NB I-ben, ha valaki meg tudja fékezni a ferencvárosi akciókat, az a lengyel és a cseh védő alkotta duó.

„Hosszú évek óta futballozunk együtt, ismerjük egymás gondolatait, pontosan tudjuk, milyen helyzetben hogyan helyezkedik a másik. A pályán kívül is jó kapcsolatot ápolunk, tudom, hogy mindig számíthatok Patrizióra. Szerintem is jó párost alkotunk a hátsó sor tengelyében, de a csapat védekezése nem csak rajtunk múlik: egy olyan erős csapat ellen, mint amilyen a Ferencváros, mindenkinek koncentráltan kell ellátnia a feladatát annak érdekében, hogy ne kapjunk gólt.”

A Puskás Akadémia a három meccsen szerzett hat pont ellenére nem tűnik annyira ütőképesnek, mint az előző évadban – rákérdeztünk Wojciech Gollánál, ő hogyan látja együttesét.

„Nehéz megmondani, milyen formában vagyunk. A keretünk valamelyest átalakult, azonban erős csapat maradtunk. Az előző évadhoz képest hosszabb a kispadunk, nagyobb a versenyhelyzet, ami jótékony hatással van a teljesítményünkre. Nagyon sajnálom, hogy a nemzetközi színtéren elbuktunk az első párharcban, az Arisz remek csapat volt – még akkor is, ha a játékereje nem vetekszik a Ferencvároséval. Azért küzdünk, hogy jövő nyáron is kilépjünk az európai színtérre, ehhez a bajnokságban kell megmutatnunk, tanultunk a vesztes párharcból, túltettük magunkat a kiesésen.”