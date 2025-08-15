Az Egyesült Államokba igazolt az FTC brazil játékosa – hivatalos

Ahogy azt a Nemzeti Sport előre jelezte, Raul Gustavo egy év után elhagyta a Ferencvárost, és a New York City FC-hez szerződött – közölte az egyesült államokbeli klub pénteken, de a távozás tényét az FTC is megerősítette. A brazil védő 2027-ig írt alá új állomáshelyén, ám kontraktusa meghosszabbítható egy, illetve két évvel, jelenleg pedig a vízuma pozitív elbírálására vár.
„Örömmel köszöntjük Raul Gustavót a New York Citynél – nyilatkozta David Lee sportigazgató. – Raul ballábas belső védő, aki fizikailag erős, higgadtan bánik a labdával, valamint értékes európai tapasztalattal rendelkezik. Raulnak érdekes a múltja, mert már volt a City Football Group tagja, amikor 2023-ban kölcsönben az FC Bahiában szerepelt, illetve játszott a Ferencvárosban Pascal Jansen keze alatt, ami szerintünk segítheti a beilleszkedését. Raul már bizonyított nagy nyomás alatt, és megmutatta, hogy olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amik miatt jól illeszkedik majd a rendszerünkbe. Biztosak vagyunk benne, hogy az idényhajrában Raul erősítést jelent majd a védelemben.”
„Alig várom, hogy csatlakozzak a New York City FC-hez – árulta el Raul Gustavo új klubja honlapjának. – Ez fantasztikus lehetőség számomra, és hálás vagyok, hogy egy ilyen ambiciózus klub játékosa lehetek. Figyelemmel követtem az MLS fejlődését és a New York City szereplését, és motivál, hogy hozzájáruljak a csapat sikereihez. Hátvédként büszke vagyok a masszív védekezésemre, és igyekszem segíteni az együttest minden mérkőzésen. Már várom, hogy megismerjem a csapattársaimat, hogy együtt dolgozzak a szakmai stábbal, s hogy találkozzak a szurkolókkal. Mielőbb szeretném felvenni a gárda mezét, hogy minden erőmmel segíthessem a klubot.”
A 26 esztendős Raul Gustavo tavaly nyáron a Corinthianstól szerződött a Ferencvároshoz, 24 tétmérkőzésen lépett pályára, két gólt szerzett. Több találkozón azért nem szerepelhetett, mert októberben a Paks elleni bajnokin kulcscsonttörést szenvedett, így kilenc fordulót ki kellett hagynia az NB I-ben, illetve a Nice, a Dinamo Kijev és a Malmö elleni El-főtáblás meccseken sem számolhatott vele az akkori vezetőedző, Pascal Jansen, akinek a hívására szerződik most az Egyesült Államokba.
A brazil futballista már korábban elköszönt a közösségi oldalán az FTC-től, és azt is megírtuk, hogy a hírek szerint 1 millió eurót fizet érte a New York City FC, miközben a Fradi egy éve 200 ezer dollárt (180 ezer euró) adott a játékjogáért.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Gavriel Kanikovszki (izraeli-angol, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City – Wales/angol Championship), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)
Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország)
Kölcsönből visszatérők: Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország), Pászka Lóránd (magyar-román, Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Komáromi Bálint, Daniel Kuznyecov (ukrán-magyar), Ledniczky Zalán, Skotner Zoltán, Tóth Máté
Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna)
Távozók: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország, kölcsön után végleg), Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, New York City FC – Egyesült Államok), Halmai Ádám (soroksári kölcsön után Szeged-Csanád GA), Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia) Cristian Ramírez (ecuadori, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, szabadon igazolható), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Al-Vaszl – Egyesült Arab Emírségek)
Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Say Shadirac (AC Oulu – Finnország, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Varga Ádám (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Mohammed Abu Fani (izraeli, Maccabi Haifa – Izrael, CSZKA Moszkva – Oroszország), Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Tosin Kehinde (angol-nigériai), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol), Adama Traoré (mali, Genclerbirligi – Törökország)