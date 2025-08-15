Az Egyesült Államokba igazolt az FTC brazil játékosa – hivatalos

Ahogy azt a Nemzeti Sport előre jelezte, Raul Gustavo egy év után elhagyta a Ferencvárost, és a New York City FC-hez szerződött – közölte az egyesült államokbeli klub pénteken, de a távozás tényét az FTC is megerősítette. A brazil védő 2027-ig írt alá új állomáshelyén, ám kontraktusa meghosszabbítható egy, illetve két évvel, jelenleg pedig a vízuma pozitív elbírálására vár.

„Örömmel köszöntjük Raul Gustavót a New York Citynél – nyilatkozta David Lee sportigazgató. – Raul ballábas belső védő, aki fizikailag erős, higgadtan bánik a labdával, valamint értékes európai tapasztalattal rendelkezik. Raulnak érdekes a múltja, mert már volt a City Football Group tagja, amikor 2023-ban kölcsönben az FC Bahiában szerepelt, illetve játszott a Ferencvárosban Pascal Jansen keze alatt, ami szerintünk segítheti a beilleszkedését. Raul már bizonyított nagy nyomás alatt, és megmutatta, hogy olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amik miatt jól illeszkedik majd a rendszerünkbe. Biztosak vagyunk benne, hogy az idényhajrában Raul erősítést jelent majd a védelemben.”

„Alig várom, hogy csatlakozzak a New York City FC-hez – árulta el Raul Gustavo új klubja honlapjának. – Ez fantasztikus lehetőség számomra, és hálás vagyok, hogy egy ilyen ambiciózus klub játékosa lehetek. Figyelemmel követtem az MLS fejlődését és a New York City szereplését, és motivál, hogy hozzájáruljak a csapat sikereihez. Hátvédként büszke vagyok a masszív védekezésemre, és igyekszem segíteni az együttest minden mérkőzésen. Már várom, hogy megismerjem a csapattársaimat, hogy együtt dolgozzak a szakmai stábbal, s hogy találkozzak a szurkolókkal. Mielőbb szeretném felvenni a gárda mezét, hogy minden erőmmel segíthessem a klubot.”

A 26 esztendős Raul Gustavo tavaly nyáron a Corinthianstól szerződött a Ferencvároshoz, 24 tétmérkőzésen lépett pályára, két gólt szerzett. Több találkozón azért nem szerepelhetett, mert októberben a Paks elleni bajnokin kulcscsonttörést szenvedett, így kilenc fordulót ki kellett hagynia az NB I-ben, illetve a Nice, a Dinamo Kijev és a Malmö elleni El-főtáblás meccseken sem számolhatott vele az akkori vezetőedző, Pascal Jansen, akinek a hívására szerződik most az Egyesült Államokba.

A brazil futballista már korábban elköszönt a közösségi oldalán az FTC-től, és azt is megírtuk, hogy a hírek szerint 1 millió eurót fizet érte a New York City FC, miközben a Fradi egy éve 200 ezer dollárt (180 ezer euró) adott a játékjogáért.