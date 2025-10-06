Révész Attila még a DVTK legyőzése előtt is hosszasan tárgyalt egy edzőjelölttel





MESTERMÉRLEG

RÉVÉSZ Attila, a Kisvárda FC sportigazgatója, ideiglenes vezetőedzője

– Ilyen a jól sikerült beugrás?

– Azért váltottunk edzőt, mert rossz irányba indultak el a folyamatok, nem volt mindig rend a pályán. A korábbi győzelmeinket a mentális erőnkkel és a harcosságunkkal arattuk, ennek kellett visszaköszönnie. A DVTK főleg a gyors játékosai révén érvényesül, s mi most nem adtunk nekik teret.

– Ha valaki, a századik NB I-es meccsét játszó Jasmin Mesanovic megérdemelte a győztes gólt?

– Érdekes, valamiért ezek a jubileumok jól alakulnak nálunk. Igen, csapatkapitányunk gyorsasága talán már megkopott, de a mentalitása, a vezérszerepe miatt nagy szükségünk van rá. Vártuk tőle a gólt, ez most megszületett, ismét megvillantotta azt a képességét, hogy okos gólokkal képes eldönteni egy-egy meccset. Marko Matanovics is megtehette volna, de a túlzott bizonyítási vágy miatt rossz megoldást választott ziccerben.



– Mikor lesz meg az új vezetőedző?

– Az elmúlt napok sok munkával teltek, készültünk a Diósgyőrből, felkészítettük a csapatot a meccsre, közben pedig tárgyaltam az edzőjelöltekkel. Közülük ketten is más kispadra várnak, ők türelmet kértek tőlem, ezzel nem növelték esélyeiket... Még vasárnap is volt egy hosszú megbeszélésem egy edzővel. Egy biztos, az új szakvezető kinevezésekor három érdeket veszek figyelembe: a klubét, a klubét és a klubét. Aki ennek alá tudja vetni magát, megkapja ezt a munkát.