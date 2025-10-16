Női kosár: monumentális arénában játszhat a DVTK

A pireuszi (Athén szomszédságában lévő) Olympiakosz labdarúgócsapatának Jorgosz Karaiszkakiszról elnevezett stadionjának túloldalán, néhány sávnyi út távolságra helyezkedik el a kosarasok monumentális arénája, a Béke és barátság, ahová majd’ 15 000 ember fér be. Itt kezdte az első és egyetlen görögországi edzését magyar idő szerint csütörtök reggel nyolc órakor a DVTK Hun-Therm Euroliga-mérkőzésre készülő csapata. Egy óra állt a stáb rendelkezésére, hogy megmozgassa az együttest, amely főként görög játékosokat foglalkoztató ellenfeléhez hasonlóan vereséggel kezdett az elitsorozatban. Az Olympiakosz keretéből két légiósnevet ismerhetünk jobban, a korábban a romániai Sepsiben szereplő amerikai Ciera Johnsonét, illetve a tapasztalt szlovák centerét, Ivana Jakubcováét.

A mieink tíz emberrel érkeztek meg Görögországba, a WNBA-ben vesztes döntőt játszó Kathryn Westbeld a jövő héten lesz először bevethető, ha minden igaz.

A korai foglalkozást két ötös csoportban játékos feladatokkal és dobóversennyel indították a játékosok, Aho Nina nagyon büszke volt arra, hogy mindkét összecsapást megnyerte, ám Lelik Réka megkérdőjelezte az első értékét, ugyanis szerinte a másik csoport korábban kezdte a megméretést.

A folytatásban pörgős rész következett hand-offból végigvitt ziccerekkel és tempókkal, majd a középtávolikat és a triplákat gyakorolta a DVTK kollektívája, aztán terítékre került néhány taktikai finomság is, míg zárásként ismét a dobások kapták a főszerepet. A félpályás kísérleteket Aho Nina kezdte és meg is ölte a bulit, mert azonnal betalált.

A mérkőzés magyar idő szerint 17.30-kor veszi kezdetét.