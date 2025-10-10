Nemzeti Sportrádió

Teljesen új szerepkörben próbálja ki magát Benczés Miklós a DVTK-nál – hivatalos

2025.10.10. 13:07
Fotó: dvtk.eu
Benczés Miklós visszatér a DVTK kötelékébe, ám ezúttal nem a labdarúgás területén vállal szerepet. A korábban labdarúgó edzőként és sportigazgatóként is dolgozó szakember, mostantól a klub küzdősport szakosztályaiért felel majd – közölte pénteken hivatalos honlapján a diósgyőri klub.

Benczés Miklós korábban edzőként is sportigazgatóként is hosszú ideig tevékenyedett a DVTK-nál, most azonban egy merőben más pozícióban tér vissza a klubhoz. A DVTK honlapján olvasható közlemény szerint a szakember a DVTK SE kötelékében kap új szerepet, ahol a küzdősportok koordinálásáért felel majd. Vezetésével létrejön a DVTK Fight Division, amely a birkózó, judo és muaythai szakosztályokat fogja össze, és a közeljövőben egy új küzdősport szakosztállyal is bővül majd.

„Fontos kiemelnem, hogy a labdarúgáshoz semmilyen formában nem kapcsolódik az új szerepköröm, ez fel sem merült – idézte Benczést a klubholnap. – Természetesen továbbra is figyelemmel kísérem a futballcsapatot, és szurkolok nekik, azonban most a feladatom csak a küzdősportokhoz köt. Legutóbbi három évben Kádár Zsolt invitálására a régió legeredményesebb tehetség központjában, a Sajóvölgye Focisuliban szakmai tanácsadóként dolgozhattam. Ez az időszak nagyon kedves nekem, ugyanakkor a DVTK számomra mindig különleges hely marad, hiszen közel húsz évig dolgoztam a klubnál, de most egy teljesen új szerepkörben térek vissza. Szász Lászlóval, a DVTK SE szakmai vezetőjével már korábban beszélgettünk arról, hogy a klub küzdősport szakosztályait érdemes lenne egy szekcióba szervezni, és ez a gondolat most valósággá vált. Létrejön a DVTK Fight Division, aminek keretében a birkózás, a judo, a muaythai és egy hamarosan bemutatásra kerülő új szakosztály koordinálása lesz a feladatom.”

 

