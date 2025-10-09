Simán kikapott a DVTK a női kosárlabda Euroligában

Európa- és világsztárok melegítettek a DVTK Aréna parkettjén csütörtökön a DVTK Hun-Therm és a Fenerbahce Euroliga-mérkőzése előtt, amellyel elkezdték az elitsorozatot a felek. A törököknél ott volt a kezdőcsapatban a belgák két kétszeres Európa-bajnoka, Julie Allemand és Emma Meesseman, no meg az ausztrál sztár, Bec Allen is. A hazai szurkolók piros-fehér-zöld élőképpel készültek és elénekelték a Himnuszt a feldobást megelőzően. A mieink első hat pontja Monika Grigalauskyte nevéhez fűződött, ezzel vezetett is Völgyi Péter együttese hat ötre.

Nem volt megilletődve a borsodi csapat, amivel a reménybeli szoros találkozó első fontos feltételét teljesítette, és amire szintén szüksége volt, hogy bírja a megszokottnál nyilvánvalóan magasabb intenzitást. Öt perc után néhány mutatós akcióval 15–9 volt ide, Miguel Mendez időt is kért. Allen bevágott két triplát, de az is látszott, hogy a spanyol Paula Ginzo nagy értéke a DVTK-nak.

Az első negyedet már a Fener zárta három pontos előnnyel, egyre több hibára kényszerítette a magyar bajnoki ezüstérmest. „Erről a 19-ről nem bírunk elmozdulni…” – hangzott el a lelátóról, és valóban megakadt a házigazda gépezete. Aho Tyra két büntetőt is elhibázott, így Bella Smuda első sikeres büntetőjéig a második periódus több mint felét beleértve 9 percen és 27 másodpercen át maradtak pont nélkül a hazaiak. Nyilván a különbség is tíz pont fölé nőtt közben, 39–26-ra vezetett a félidőben a Fener.

Fordulatra, látva a harmadik negyed első perceit, nemigen volt sansz, de abban joggal bízhattunk, hogy már különösebb teher nélkül képesek lesznek még szép megoldásokra a DVTK játékosai. Akadtak ilyenek, például Aho Nina és Miklós Melinda hármasa egymást követő támadásokból – érkezett is a megérdemelt taps a nézőtérről.

A záró felvonás tétje az volt, sikerül-e netán húsz ponton belül maradnia a mieinknek, ehhez legfeljebb kettő ponttal veszíthették el a tíz percet. Mivel Meesseman középtávolijának köszönhetően bő hat és fél perccel a vége előtt már 26 pontos Fener-előnyt regisztrálhattunk, erről is le kellett tehát mondaniuk a piros-fehéreknek, mi több, harmincnál is nagyobb lett a differencia (58–89). Tragédia azért nem történt, a két csapat nem volt egy súlycsoportban, egyértelmű, hogy más-más célokért küzdenek az Euroligában.

A jövő héten néhány kategóriával könnyebb feladat vár a DVTK-ra, a görög Olympiakosz otthonából kellene két ponttal távoznia.

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, C-CSOPORT

DVTK Hun-Therm–Fenerbahce (török) 58–89 (19–22, 7–17, 19–23, 13–27)

Jegyzőkönyv hamarosan!