NB I: Kisvárda–Puskás Akadémia

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia – élőben az NSO-n!
Kisvárda, Várkerti Stadion, 17.45 óra. (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Kovács Imre
ÉRDEKESSÉGEK
♦ Legutóbb a 2023–2024-es bajnokságban csaptak össze a legfelső osztályban, akkor a Puskás Akadémia mind a 9 pontot begyűjtötte a szabolcsiak ellen (1–0, 2–0 és 4–2), az örökmérleg épp ezzel a 3 diadallal billen a felcsútiak felé: 4 várdai siker, 7 döntetlen, 7 PAFC-győzelem.
♦ A kisvárdaiak az előző 8 találkozójukon csak egyszer tudták megverni az akadémistákat, 2022 novemberében a Pancho Arénában Mario Ilievszki 92. perces góljával 1–0-ra. Azóta 4 meccsen csak egy döntetlent tudtak kicsikarni ellenük.
♦ A szabolcsi városban ez lesz a 10. találkozójuk, az eddigiekből csak egyet, 2018 decemberében Horváth Zoltán góljával rögtön az elsőt tudta megnyerni a várdai csapat (1–0). Azóta 4 iksz mellett 4-szer úgy győzött a Puskás Akadémia, hogy hátul mindig 0-ra hozta le a meccset. Legutóbb 2024 februárjában Nagy Zsolt, valamint Komáromi György góljával 2–0-ra nyertek a felcsútiak – 4 találattal előbbi a párharc gólkirálya.
♦ A Kisvárda a 7. idényét tölt az élvonalban, de eddig csak egyszer, rögtön az elsőben, 2018 őszén fordult elő, hogy a mostanihoz hasonlóan nyeretlen maradjon az első két bajnokiján. A különbség annyi, hogy ezúttal már van 1 pontja, akkor pedig egy sem volt.
♦ A Puskás Akadémia akárcsak egy évvel ezelőtt, most is 2 győzelemmel kezdte a bajnokságot. Az első két fordulóban az egyetlen csapat volt a mezőnyben, amely hátrányból tudott nyerni, illetve amelyik még nem vesztett pontot az NB I-ben.
♦ A szabolcsi csapat az előző héten először kapott hazai pályán 5 gólt, és a Paks elleni 1–5 holtversenyben az eddigi legsúlyosabb veresége az NB I-ben. Korábban 2021 novemberében az FTC tudott 4–0-ra nyerni a Várkerti Stadionban.
♦ A felcsúti gárda ebben az idényben először megy idegenbe, az előző bajnokságban 8–3–6-os mérleggel második lett a vendégtabellán, holtversenyben a harmadik legtöbb gólt szerezte (26) és a második legkevesebbet kapta (20).
A 3. FORDULÓ PROGRAMJA
Augusztus 8., péntek
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2
Augusztus 9., szombat
MTK Budapest–Diósgyőri VTK 5–0
Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC 1–4
Augusztus 10., vasárnap
17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)
20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|3
|2
|1
|–
|8–2
|+6
|7
|2. Debreceni VSC
|3
|2
|1
|–
|6–4
|+2
|7
|3. Puskás Akadémia
|2
|2
|–
|–
|5–3
|+2
|6
|4. Paksi FC
|2
|1
|1
|–
|8–4
|+4
|4
|5. MTK Budapest
|3
|1
|1
|1
|6–2
|+4
|4
|6. Újpest FC
|2
|1
|1
|–
|4–2
|+2
|4
|7. Zalaegerszegi TE
|2
|–
|2
|–
|5–5
|0
|2
|8. ETO FC Győr
|2
|–
|2
|–
|4–4
|0
|2
|9. Nyíregyháza Spartacus
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|10. Kisvárda
|2
|–
|1
|1
|2–6
|–4
|1
|11. Diósgyőri VTK
|3
|–
|1
|2
|3–10
|–7
|1
|12. Kazincbarcika
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0