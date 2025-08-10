NB I: Kisvárda–Puskás Akadémia

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia – élőben az NSO-n!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 17.45 óra. (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Kovács Imre

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Legutóbb a 2023–2024-es bajnokságban csaptak össze a legfelső osztályban, akkor a Puskás Akadémia mind a 9 pontot begyűjtötte a szabolcsiak ellen (1–0, 2–0 és 4–2), az örökmérleg épp ezzel a 3 diadallal billen a felcsútiak felé: 4 várdai siker, 7 döntetlen, 7 PAFC-győzelem.

♦ A kisvárdaiak az előző 8 találkozójukon csak egyszer tudták megverni az akadémistákat, 2022 novemberében a Pancho Arénában Mario Ilievszki 92. perces góljával 1–0-ra. Azóta 4 meccsen csak egy döntetlent tudtak kicsikarni ellenük.

♦ A szabolcsi városban ez lesz a 10. találkozójuk, az eddigiekből csak egyet, 2018 decemberében Horváth Zoltán góljával rögtön az elsőt tudta megnyerni a várdai csapat (1–0). Azóta 4 iksz mellett 4-szer úgy győzött a Puskás Akadémia, hogy hátul mindig 0-ra hozta le a meccset. Legutóbb 2024 februárjában Nagy Zsolt, valamint Komáromi György góljával 2–0-ra nyertek a felcsútiak – 4 találattal előbbi a párharc gólkirálya.

♦ A Kisvárda a 7. idényét tölt az élvonalban, de eddig csak egyszer, rögtön az elsőben, 2018 őszén fordult elő, hogy a mostanihoz hasonlóan nyeretlen maradjon az első két bajnokiján. A különbség annyi, hogy ezúttal már van 1 pontja, akkor pedig egy sem volt.

♦ A Puskás Akadémia akárcsak egy évvel ezelőtt, most is 2 győzelemmel kezdte a bajnokságot. Az első két fordulóban az egyetlen csapat volt a mezőnyben, amely hátrányból tudott nyerni, illetve amelyik még nem vesztett pontot az NB I-ben.

♦ A szabolcsi csapat az előző héten először kapott hazai pályán 5 gólt, és a Paks elleni 1–5 holtversenyben az eddigi legsúlyosabb veresége az NB I-ben. Korábban 2021 novemberében az FTC tudott 4–0-ra nyerni a Várkerti Stadionban.

♦ A felcsúti gárda ebben az idényben először megy idegenbe, az előző bajnokságban 8–3–6-os mérleggel második lett a vendégtabellán, holtversenyben a harmadik legtöbb gólt szerezte (26) és a második legkevesebbet kapta (20).

A 3. FORDULÓ PROGRAMJA

Augusztus 8., péntek

Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2

Augusztus 9., szombat

MTK Budapest–Diósgyőri VTK 5–0

Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC 1–4

Augusztus 10., vasárnap

17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)

20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)