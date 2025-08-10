Sportrádió

NB I: Kisvárda–Puskás Akadémia

2025.08.10. 17:36
Ifj. Dárdai Pál is ott van a felcsútiak kezdőjében (Fotó: NS-archív9
NB I labdarúgó NB I labdarúgó NB 3. forduló Puskás Akadémia élő közvetítés Kisvárda PAFC Puskás AFC
A labdarúgó NB I 3. fordulójában az eddig még nyeretlen Kisvárda Master Good a mezőny egyetlen százszázalékos csapatát, a Puskás Akadémiát látja vendégül. Kövesse a mérkőzés eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével!

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ

Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia – élőben az NSO-n!
Kisvárda, Várkerti Stadion, 17.45 óra. (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Kovács Imre

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Legutóbb a 20232024-es bajnokságban csaptak össze a legfelső osztályban, akkor a Puskás Akadémia mind a 9 pontot begyűjtötte a szabolcsiak ellen (1–0, 2–0 és 4–2), az örökmérleg épp ezzel a 3 diadallal billen a felcsútiak felé: 4 várdai siker, 7 döntetlen, 7 PAFC-győzelem.

♦ A kisvárdaiak az előző 8 találkozójukon csak egyszer tudták megverni az akadémistákat, 2022 novemberében a Pancho Arénában Mario Ilievszki 92. perces góljával 1–0-ra. Azóta 4 meccsen csak egy döntetlent tudtak kicsikarni ellenük. 

♦ A szabolcsi városban ez lesz a 10. találkozójuk, az eddigiekből csak egyet, 2018 decemberében Horváth Zoltán góljával rögtön az elsőt tudta megnyerni a várdai csapat (1–0). Azóta 4 iksz mellett 4-szer úgy győzött a Puskás Akadémia, hogy hátul mindig 0-ra hozta le a meccset. Legutóbb 2024 februárjában Nagy Zsolt, valamint Komáromi György góljával 2–0-ra nyertek a felcsútiak – 4 találattal előbbi a párharc gólkirálya.  

♦ A Kisvárda a 7. idényét tölt az élvonalban, de eddig csak egyszer, rögtön az elsőben, 2018 őszén fordult elő, hogy a mostanihoz hasonlóan nyeretlen maradjon az első két bajnokiján. A különbség annyi, hogy ezúttal már van 1 pontja, akkor pedig egy sem volt. 

♦ A Puskás Akadémia akárcsak egy évvel ezelőtt, most is 2 győzelemmel kezdte a bajnokságot. Az első két fordulóban az egyetlen csapat volt a mezőnyben, amely hátrányból tudott nyerni, illetve amelyik még nem vesztett pontot az NB I-ben.   

♦ A szabolcsi csapat az előző héten először kapott hazai pályán 5 gólt, és a Paks elleni 1–5 holtversenyben az eddigi legsúlyosabb veresége az NB I-ben. Korábban 2021 novemberében az FTC tudott 4–0-ra nyerni a Várkerti Stadionban.  

♦ A felcsúti gárda ebben az idényben először megy idegenbe, az előző  bajnokságban 8–3–6-os mérleggel második lett a vendégtabellán, holtversenyben a harmadik legtöbb gólt szerezte (26) és a második legkevesebbet kapta (20).

 A 3. FORDULÓ PROGRAMJA
Augusztus 8., péntek
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2
Augusztus 9., szombat
MTK Budapest–Diósgyőri VTK 5–0
Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC 1–4
Augusztus 10., vasárnap
17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)
20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Ferencvárosi TC3218–2+67
2. Debreceni VSC3216–4+27
3. Puskás Akadémia225–3+26
4. Paksi FC2118–4+44
5. MTK Budapest31116–2+44
6. Újpest FC2114–2+24
7. Zalaegerszegi TE225–502
8. ETO FC Győr224–402
9. Nyíregyháza Spartacus3124–8–41
10. Kisvárda2112–6–41
11. Diósgyőri VTK3123–10–71
12. Kazincbarcika332–7–50

 

 

