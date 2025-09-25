Nemzeti Sportrádió

Szélütés miatt kórházba került a korábbi kiváló spanyol labdarúgó

2025.09.25. 19:57
Cani a Villarreal mezében 2013-ban (Fotó: Getty Images)
Szélütés miatt jelenleg is az intenzív osztályon kezelik Rubén Gracia Calmachét, ismertebb nevén Canit, aki fénykorában a spanyol labdarúgó-élvonalban szereplő Real Zaragoza és a Villarreal játékosa is volt.

A Marca beszámolója szerint Cani szerdán került az intenzív osztályra, miután szélütés miatt a zaragozai kórházba szállították.

A madridi sportlap úgy értesült, hogy Cani állapota sokat javult az elmúlt órákban, és már jobban érzi magát, de még mindig az intenzív osztályon lábadozik.

A korábbi irányító középpályás 2002 és 2006 között a Real Zaragoza játékosa volt, ezt követően igazolt a Villarrealhoz, ahol 2015-ig szerepelt. Pályafutása végén rövid ideig még megfordult az Atlético Madridban és a Deportivo La Corunában is.

A spanyol válogatottban sosem mutatkozott be, bár 2006-ban az akkori szövetségi kapitány, Luis Aragonés kis híján meghívta a világbajnoki keretbe.

 

